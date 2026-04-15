Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του», καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις που αφορούν στα κριτήρια αειφορίας της στερεής βιομάζας στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 – REDIII στην ελληνική νομοθεσία.

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ), ως θεσμικός εκπρόσωπος του κλάδου αξιοποίησης στερεής βιομάζας στην Ελλάδα και Εθνικός Υποστηρικτικός Φορέας (National Supporting Body) του εθελοντικού συστήματος επαλήθευσης αειφορίας SURE, συμμετείχε ενεργά στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413.

Εισαγωγή

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ χαιρετίζει την προσπάθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ιδίως ως προς:

την επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών,

την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών ενέργειας,

και την προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής.

Ωστόσο, απαιτούνται στοχευμένες βελτιώσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι η στερεή βιομάζα – και ιδιαίτερα οι υπολειμματικές ροές από γεωργία, δάση και αγροβιομηχανία – θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν με βιώσιμο και λειτουργικό τρόπο. Οι παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ εστιάζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ της Διαβούλευσης υπό τον τίτλο «Υπολογισμός μερίδιου ενέργειας από ΑΠΕ, Κριτήρια αειφορίας και μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για Βιοκαύσιμα – Βιορευστά – Καύσιμα Βιομάζας – Ανανεώσιμα Καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης – Καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα και Καύσιμα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (άρθρα 31-42)»

Κρίσιμη επισήμανση για τη δασική βιομάζα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο Άρθρο 36, όπου εντοπίζεται σοβαρός κίνδυνος εσφαλμένης ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΕΑΒΙΟΜ, η προτεινόμενη διατύπωση:

δύναται να οδηγήσει σε έμμεσο αποκλεισμό της δασικής βιομάζας από τον χαρακτηρισμό της ως ανανεώσιμης πηγής ενέργειας,

καθώς εξισώνει , στην πράξη, τον όρο old-growth forests με το σύνολο των δασών, βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει με τη Οδηγία (ΕΕ) 2023/2413, η οποία αναφέρεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δασών υψηλής οικολογικής αξίας (πρωτογενή και παλαιά δάση) και όχι στο σύνολο των δασικών εκτάσεων.

Η διατήρηση της υφιστάμενης διατύπωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε:

αδικαιολόγητη μείωση της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα,

αποθάρρυνση επενδύσεων στον τομέα της βιομάζας,

υπονόμευση πολιτικών πρόληψης δασικών πυρκαγιών και διαχείρισης καύσιμης ύλης.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ προτείνει την άμεση αναδιατύπωση των σχετικών διατάξεων, ώστε:

να αποσαφηνίζεται ότι οι περιορισμοί αφορούν μόνο συγκεκριμένες προστατευόμενες κατηγορίες δασών ,

και να διασφαλίζεται ότι η υπολειμματική δασική βιομάζα από διαχειριστικές εργασίες παραμένει επιλέξιμη και συμβατή με τα κριτήρια αειφορίας.

Αλυσιδωτή χρήση βιομάζας και επενδυτική ασφάλεια

Σε ό,τι αφορά το Άρθρο 32, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ υπογραμμίζει την ανάγκη:

προσαρμογής της αρχής της αλυσιδωτής χρήσης στις ελληνικές ιδιαιτερότητες,

σαφούς αναγνώρισης ότι η ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας χωρίς εναλλακτική χρήση δεν συνιστά στρέβλωση της αγοράς.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη άμεσης έκδοσης των προβλεπόμενων εφαρμοστικών αποφάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί επενδυτική αβεβαιότητα, ιδίως σε έργα αξιοποίησης δασικής βιομάζας που συνδέονται με την πυροπροστασία.

Αναλογικότητα στα κριτήρια αειφορίας

Αναφορικά με τα κριτήρια αειφορίας, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ επισημαίνει ότι:

το όριο των 7,5 MW για υποχρεωτική πιστοποίηση μπορεί να διατηρηθεί,

ωστόσο απαιτείται αναλογική εφαρμογή των απαιτήσεων, ιδίως για μικρής κλίμακας έργα.

Προτείνεται:

η υιοθέτηση διαβαθμισμένου πλαισίου (tiered approach),

η ενίσχυση της εθελοντικής πιστοποίησης,

η αναγνώριση ομαδικών σχημάτων πιστοποίησης και ψηφιακών εργαλείων ιχνηλασιμότητας.

Θέρμανση, τηλεθέρμανση και τοπικές αλυσίδες αξίας

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ χαιρετίζει τις προβλέψεις του Άρθρου 39 για την ανάπτυξη δικτύων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και προτείνει:

ενίσχυση αποκεντρωμένων δικτύων μικρής κλίμακας με χρήση βιομάζας,

εστίαση σε αγροτικές και ορεινές περιοχές,

υιοθέτηση στοχευμένων μέτρων για την αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων.

Η συμβολή της στερεής βιομάζας στη θερμική ενέργεια και στη βιομηχανική θερμότητα χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών κρίνεται καθοριστική.

Ο ρόλος της ΕΛΕΑΒΙΟΜ και του συστήματος SURE

Ως Εθνικός Υποστηρικτικός Φορέας του συστήματος SURE, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ υποστηρίζει ενεργά:

την ενημέρωση και καθοδήγηση των επιχειρήσεων,

τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις,

και τη διασφάλιση ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων στην ελληνική αγορά.

Ο ρόλος αυτός είναι κρίσιμος για:

τη μείωση του διοικητικού κόστους συμμόρφωσης,

και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της αγοράς βιομάζας στη χώρα.

Συμπέρασμα

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ τονίζει ότι η διαμόρφωση ενός λειτουργικού και αναλογικού πλαισίου ενσωμάτωσης της Οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση ώστε η βιώσιμη αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας να συμβάλει ουσιαστικά:

στην ενεργειακή μετάβαση ,

στην αγροτική ανάπτυξη ,

και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων.

Ο Σύνδεσμος Βιομάζας ΕΛΕΑΒΙΟΜ παραμένει στη διάθεση της Πολιτείας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και τη συμβολή στην αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πλαισίου.