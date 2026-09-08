Σεμινάριο: Η αποθήκευση ενέργειας στην ελληνική αγορά - Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Ρυθμιστικές Εξελίξεις

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σεμινάριο με θέμα Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ με εισηγητές τους κ.κ. Τροκούδη Αλεξία , Δικηγόρο, Legal Energy Expert και Ζαχαρόπουλο Φώτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - Οικονομολόγο, Ειδικός σε ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμισης ενεργειακών αγορών.

Η αποθήκευση ενέργειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας απανθρακοποίησης, καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις προκλήσεις που συνδέονται με τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και να «θεραπεύσει» τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Μέσω του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν το ρόλο της αποθήκευσης στην χονδρική αγορά ενέργειας, την αξία του υβριδικού μοντέλου που συνδυάζει την αποθήκευση με Φωτοβολταικά/Αιολικά πάρκα και την ιδιαίτερη σχέση που διαμορφώνεται με τις μονάδες του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, θα εξεταστεί η συμβολή της αποθήκευσης στην βιωσιμότητα άλλων «πράσινων» επενδύσεων και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να αναδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο πράσινης ανάπτυξης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, μηχανικούς, ενεργειακούς συμβούλους, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και φορέων του ενεργειακού τομέα, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, καθώς και σε φοιτητές και επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας με την ενσωμάτωση της αποθήκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το αναλυτικό διάγραμμα ύλης, το πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής και τους τρόπους παρακολούθησης, μπορείτε να αντλήσετε εδώ