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ΥΠΕΝ: Κονδύλια άνω των 5 δισ. ευρώ για φθηνότερο ρεύμα 30%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 15:44
Hellenic Train στη 90ή ΔΕΘ: Επένδυση 308 εκατ. ευρώ για 23 νέα ηλεκτροκίνητα τρένα και δύο υβριδικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 15:21
Ε.Β.Ε.Π.: Το επόμενο βήμα μετά τη Δ.Ε.Θ. είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 14:42
Σεμινάριο: Η αποθήκευση ενέργειας στην ελληνική αγορά - Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Ρυθμιστικές Εξελίξεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 13:34
Γ. Μανιάτης σε Κομισιόν: Περικοπές και αρνητικές τιμές ενέργειας απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων έργων ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 13:00
Εσπερίδα ΡΑΑΕΥ-Enterprise Greece στην 90η ΔΕΘ: Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, δίκτυα και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 12:42
Κ. Γκίλφοϊλ: «Πιο τολμηρή και ισχυρότερη από ποτέ» η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 12:10
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ανακοινώσαμε ακούνε τις ανάγκες της κοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 11:34
Κ. Γιαζιτζόγλου: Η Ελλάδα μπορεί να διπλασιάσει την εξορυκτική της δραστηριότητα -Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία στις κρίσιμες πρώτες ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/09/2026 - 11:26
Κουκουλόπουλος: Η Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών της για την τηλεθέρμανση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 10:17
Αναρτήθηκε ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/09/2026 - 09:36
Γ. Καββαθάς (ΓΣΕΒΕΕ): Η κυβέρνηση κάνει πως δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 09:22
ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης «ανακάλυψε» τρόπο να μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/09/2026 - 09:08
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ
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08/09/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Τα σκάνδαλα Ζελένσκι, η ευρωπαϊκή «τσέπη» και το ξεπέταγμα της Ακροδεξιάς
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08/09/2026 - 08:06
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Σεμινάριο: Η αποθήκευση ενέργειας στην ελληνική αγορά - Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Ρυθμιστικές Εξελίξεις

Σεμινάριο: Η αποθήκευση ενέργειας στην ελληνική αγορά - Ευκαιρίες, Προκλήσεις και Ρυθμιστικές Εξελίξεις
Newsroom
Τρίτη, 08/09/2026 - 13:34
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΒIΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σεμινάριο με θέμα Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ με εισηγητές τους κ.κ. Τροκούδη Αλεξία, Δικηγόρο, Legal Energy Expert και Ζαχαρόπουλο Φώτη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό - Οικονομολόγο, Ειδικός σε ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμισης ενεργειακών αγορών.

Η αποθήκευση ενέργειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας απανθρακοποίησης, καλείται να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις προκλήσεις που συνδέονται με τον περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και να «θεραπεύσει» τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Μέσω του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν το ρόλο της αποθήκευσης στην χονδρική αγορά ενέργειας, την αξία του υβριδικού μοντέλου που συνδυάζει την αποθήκευση με Φωτοβολταικά/Αιολικά πάρκα και την ιδιαίτερη σχέση που διαμορφώνεται με τις μονάδες του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, θα εξεταστεί η συμβολή της αποθήκευσης στην βιωσιμότητα άλλων «πράσινων» επενδύσεων και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες η αποθήκευση ενέργειας μπορεί να αναδειχθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο πράσινης ανάπτυξης.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, μηχανικούς, ενεργειακούς συμβούλους, επενδυτές, στελέχη επιχειρήσεων και φορέων του ενεργειακού τομέα, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, καθώς και σε φοιτητές και επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας με την ενσωμάτωση της αποθήκευσης.

Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το αναλυτικό διάγραμμα ύλης, το πρόγραμμα, το κόστος συμμετοχής και τους τρόπους παρακολούθησης, μπορείτε να αντλήσετε εδώ

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