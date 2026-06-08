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ΕΛΕΑΒΙΟΜ-Fuel the Solution, Not the Fire: Η Αττική στο επίκεντρο νέου ευρωπαϊκού ντοκιμαντέρ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και τη δασική βιομάζα
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Δευτέρα, 08/06/2026 - 08:26
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Μία ημέρα όπως η 5η Ιουνίου, κατά την οποία γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αποτελεί ευκαιρία αλλά και υπενθύμιση της ευθύνης μας απέναντι στα δασικά οικοσυστήματα που απειλούνται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Οι δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη γίνονται συχνότερες, εντονότερες και καταστροφικότερες, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, υποδομές και πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο. Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η πρόληψη αναδεικνύεται ως το αποτελεσματικότερο μέσο προστασίας των δασών και των τοπικών κοινωνιών.

Με κεντρικό μήνυμα “Fuel the Solution, Not the Fire” («Τροφοδοτήστε τη λύση, όχι τη φωτιά»), ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιοενέργειας Bioenergy Europe παρουσιάζει μια νέα ενημερωτική εκστρατεία και ντοκιμαντέρ, παραγωγής της ιταλικής Compagnia delle Foreste, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών πρόληψης δασικών πυρκαγιών και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων.

Η καμπάνια συγκεντρώνει εμπειρίες από τρεις περιοχές της Νότιας Ευρώπης που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου πυρκαγιών: την Αττική στην Ελλάδα, την Τοσκάνη στην Ιταλία και την Καταλονία στην Ισπανία. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα, αναδεικνύεται πώς η ενεργή και βιώσιμη διαχείριση των δασών μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση καύσιμης ύλης, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των τοπίων και να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη καταστροφικών πυρκαγιών.

Η ελληνική εμπειρία στην Αττική

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετείχε ενεργά στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ εκπροσωπώντας την ελληνική περίπτωση, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση της δασικής και περιαστικής βιομάζας στις περιοχές διεπαφής δάσους – αστικού ιστού.

Καθώς οι πυρκαγιές προσεγγίζουν ολοένα και περισσότερο κατοικημένες περιοχές, η προστασία των περιαστικών δασών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η απομάκρυνση της υπερβάλλουσας ξερής, νεκρής και εύφλεκτης βλάστησης αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης, το οποίο όμως απαιτεί οργανωμένες δομές συλλογής, διαχείρισης και αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού.

Στο πλαίσιο αυτό, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τον ρόλο των Πράσινων Σημείων Βιομάζας, μέσω των οποίων η επικίνδυνη καύσιμη ύλη μπορεί να συλλέγεται, να θρυμματίζεται και να αξιοποιείται ενεργειακά σε τοπικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, ένα υλικό που σήμερα αποτελεί παράγοντα κινδύνου μετατρέπεται σε ανανεώσιμο ενεργειακό πόρο, υποστηρίζοντας τη συστηματική φροντίδα των δασικών και περιαστικών εκτάσεων.

Από την καταστολή στην πρόληψη

Το κοινό μήνυμα που αναδεικνύεται και από τις τρεις ευρωπαϊκές περιπτώσεις είναι ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην καταστολή. Απαιτείται συνεχής προετοιμασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενεργή διαχείριση της βλάστησης, ενίσχυση της τοπικής επιχειρησιακής ικανότητας και αξιοποίηση των υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες πρόληψης.

Η αξιοποίηση της δασικής βιομάζας για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, όπου εφαρμόζεται με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία τοπικής οικονομικής αξίας και να καταστήσει οικονομικά βιώσιμες τις αναγκαίες παρεμβάσεις πρόληψης και διαχείρισης.

Μήνυμα προς την Πολιτεία

Η ελληνική εμπειρία καταδεικνύει ότι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών δεν εξαντλείται στους καθαρισμούς και στις έκτακτες παρεμβάσεις πριν από την αντιπυρική περίοδο. Απαιτεί τη δημιουργία μόνιμων μηχανισμών συλλογής, διαχείρισης και αξιοποίησης της δασικής βιομάζας, ώστε η απομάκρυνση της επικίνδυνης καύσιμης ύλης να πραγματοποιείται συστηματικά και με οικονομικά βιώσιμο τρόπο.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας να ενισχύσουν περαιτέρω τις πολιτικές ενεργής διαχείρισης των δασών, να υποστηρίξουν τη δημιουργία οργανωμένων αλυσίδων αξιοποίησης της δασικής βιομάζας και να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ δασικών υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

Οι δασικές πυρκαγιές δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως. Μπορούμε όμως να περιορίσουμε σημαντικά την ένταση και τις επιπτώσεις τους, επενδύοντας στην πρόληψη και μετατρέποντας την επικίνδυνη καύσιμη ύλη από πρόβλημα σε πολύτιμο πόρο για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Ευχαριστίες

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ευχαριστεί θερμά το Bioenergy Europe και την Compagnia delle Foreste για την εξαιρετική συνεργασία και την ανάδειξη του ζητήματος της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της πρωτοβουλίας “Fuel the Solution, Not the Fire”.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής και στον Δήμο Παλλήνης και για τη συμμετοχή τους στο ελληνικό σκέλος της παραγωγής και για τη συμβολή τους στην προβολή πρακτικών πρόληψης, βιώσιμης διαχείρισης της δασικής βιομάζας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των περιαστικών δασικών οικοσυστημάτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/06/2026 - 09:00
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