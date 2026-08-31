Deloitte Government Trends 2026: Η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει το μέλλον της δημόσιας διοίκησης

Η Deloitte παρουσιάζει την έκθεση Government Trends 2026 , η οποία αποτυπώνει τις 8 βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της δημόσιας διοίκησης έως το 2030, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι οργανισμοί σχεδιάζουν και υλοποιούν τις λειτουργίες τους.

Οι οκτώ τάσεις

1. Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται συνεχώς: το νέο μοντέλο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης (Adaptive by design)

Ως απάντηση στις προκλήσεις ενός ταχέως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, οι κυβερνήσεις θα στραφούν σε ευέλικτα λειτουργικά μοντέλα, αξιοποιώντας ψηφιακές πλατφόρμες, διεπιστημονικές ομάδες και σύγχρονες πρακτικές εργασίας. Η προσαρμοστικότητα αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση για τη δημόσια διοίκηση του μέλλοντος.

2. Η τεχνολογία ως μοχλός υλοποίησης (Tech as a mission enabler)

Η τεχνολογία αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοχλό διαμόρφωσης της αποστολής των κυβερνήσεων, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι ψηφιακές πλατφόρμες ενσωματώνονται στον πυρήνα της λειτουργίας τους.

3. Εξατομικευμένες υπηρεσίες με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (Personalized services powered by AI)

Με την ψηφιακή ταυτότητα, την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και τις σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, οι πολίτες εξυπηρετούνται πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει την παροχή πιο στοχευμένων υπηρεσιών, καθώς αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και προάγει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ διαφορετικών φορέων. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανισμοί αξιοποιούν δεδομένα και τεχνολογίες για να προσαρμόζουν τις υπηρεσίες τους στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

4. Επαναπροσδιορισμός του κανονιστικού πλαισίου (Reimagining regulation)

Το κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται να εξελιχθεί από ένα στατικό σύστημα κανόνων σε ένα δυναμικό μοντέλο εποπτείας, βασισμένο στα δεδομένα, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη συνεχή προσαρμογή. Οι κυβερνήσεις απλοποιούν τα κανονιστικά πλαίσια, αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία, αυτοματοποιημένους ελέγχους και προσομοιώσεις, ώστε να μειώνουν τη γραφειοκρατία χωρίς να περιορίζουν την αποτελεσματική εποπτεία.

5. Διακυβέρνηση με γνωσιακές δυνατότητες (Cognitive government)

Η ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών ενισχύει τη δυνατότητα των οργανισμών να αξιοποιούν δεδομένα και να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων στη δημόσια διοίκηση. Στόχος είναι ένα κράτος που δεν ψηφιοποιεί απλώς τις διαδικασίες του, αλλά «κατανοεί» τα δεδομένα, προβλέπει ανάγκες και δρα προληπτικά.

6. Διακυβέρνηση βασισμένη σε οικοσυστήματα (Ecosystem-driven government)

Οι κυβερνήσεις διευρύνουν τη συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα πέρα από τα παραδοσιακά έργα υποδομών, επενδύοντας σε τομείς όπως οι ψηφιακές υποδομές, η καινοτομία και η κοινωνική ανάπτυξη. Παράλληλα, υιοθετούν πιο ολοκληρωμένα μοντέλα συνεργασίας, με έμφαση στα μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι συνεργασίες αυτές βασίζονται σε κοινούς στόχους, ψηφιακές πλατφόρμες και στενότερο συντονισμό μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών φορέων, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη δημιουργία ευρύτερου κοινωνικού οφέλους.

7. Επανασχεδιασμός του μοντέλου προμηθειών (Procurement reset)

Οι διαδικασίες των προμηθειών απλοποιούνται και εξελίσσονται ώστε να είναι πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές. Βασίζονται σε σαφείς κανόνες και κοινά ψηφιακά πρότυπα. Οι σημαντικές προμήθειες θα σχεδιάζονται και θα αξιολογούνται με βάση συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, ενώ το επίπεδο εποπτείας θα είναι ανάλογο του κινδύνου που συνεπάγεται κάθε περίπτωση. Στόχος είναι η καλύτερη υποστήριξη των οργανισμών και η προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις.

8. Το ανθρώπινο δυναμικό μετασχηματίζεται (Workforce reimagined)

Το ανθρώπινο δυναμικό προσαρμόζεται σε νέα μοντέλα εργασίας και απαιτήσεις. Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στις λειτουργίες του δημόσιου τομέα, οι δημόσιοι φορείς επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση ρόλων που ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον, ώστε η τεχνολογία να ενισχύει την ανθρώπινη κρίση αντί να την αντικαθιστά.

Μέσα από αυτές τις οκτώ τάσεις, εντοπίζονται σταθερά πέντε βασικά επίπεδα του συστήματος λειτουργίας του κράτους που διαμορφώνουν το μέλλον της διακυβέρνησης. Αυτά είναι:

1.Κανόνες και διακυβέρνηση: Το επίπεδο της λογικής (Rules and governance: The logic layer)

Αφορά το πλαίσιο κανόνων, πολιτικών και μηχανισμών διακυβέρνησης που καθοδηγούν τη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Το επίπεδο αυτό καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα, θέτοντας τις βάσεις για συνεπή εφαρμογή πολιτικών και λήψη αποφάσεων.

2.Ομάδες και ταλέντο: Το επίπεδο της υλοποίησης (Teams and talent: The execution layer)

Εστιάζει στο ανθρώπινο δυναμικό και στις ομάδες που υλοποιούν τις λειτουργίες και τις πολιτικές. Περιλαμβάνει τις δεξιότητες, τους ρόλους και τα μοντέλα εργασίας που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση και την προσαρμογή των δημόσιων πολιτικών σε μεταβαλλόμενες ανάγκες.

3.Πλατφόρμες και δεδομένα: Το επίπεδο των υποδομών (Platforms and data: The infrastructure layer)

Αναφέρεται στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα δεδομένα που υποστηρίζουν τη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών. Το επίπεδο αυτό αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διασύνδεση των συστημάτων.

4.Οικοσυστήματα συνεργασίας: Το επίπεδο της διασύνδεσης (Partner ecosystems: The interface layer)

Περιλαμβάνει τις συνεργασίες με εξωτερικούς φορείς, όπως ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. Μέσω αυτών των οικοσυστημάτων, οι κυβερνήσεις ενισχύουν τις δυνατότητές τους και διευρύνουν τον τρόπο υλοποίησης πολιτικών και υπηρεσιών.

5.Μηχανισμοί αξιολόγησης: Το επίπεδο μάθησης (Feedback loops: The learning layer)

Αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων οι οργανισμοί συλλέγουν δεδομένα και αξιοποιούν την εμπειρία τους, προκειμένου να βελτιώνουν και να προσαρμόζουν τις λειτουργίες και τις πολιτικές τους με συνεχή τρόπο.

Ο Γιώργος Μορφούλης, Partner, Government & Public Services Leader της Deloitte Ελλάδος, δηλώνει: «Ο δημόσιος τομέας εισέρχεται σε μια νέα φάση μετασχηματισμού, όπου η έμφαση δεν δίνεται μόνο στην υιοθέτηση τεχνολογιών, αλλά στον συνολικό επανασχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας του. Οι δημόσιοι φορείς καλούνται να λειτουργούν με μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα, αξιοποιώντας τα δεδομένα με συστηματικό τρόπο και ενισχύοντας τη διασύνδεση μεταξύ πολιτικών, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού. Στην Deloitte, υποστηρίζουμε ενεργά αυτή τη μετάβαση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση σύγχρονων μοντέλων διακυβέρνησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας».

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση της Deloitte εδώ Government Trends 2026: The future of government is now.