«ΟΧΙ» της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο υδροηλεκτρικό επί του Γοργοπόταμου

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Newsroom
Δευτέρα, 31/08/2026 - 15:05
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά την 5η τακτική συνεδρίαση της, έλαβε ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μικρού υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 0,775 MW της εταιρείας ‘’ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.’’ επί του ποταμού Γοργοπόταμου Δ.Ε. Γοργοποτάμου στο Δήμο Λαμιέων Ν. Φθιώτιδας.

Η αρνητική γνωμοδότηση βασίστηκε στην εισήγηση και την επιστημονική τεκμηρίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, η οποία κατέληξε ότι η συγκεκριμένη χωροθέτηση και η τεχνική διάταξη δεν κρίνονται περιβαλλοντικά αποδεκτές, καθώς:

  • Δημιουργούν ασυμβατότητα με κρίσιμες υποδομές ύδρευσης.
  • Επιφέρουν πρόσθετη και μόνιμη πίεση σε προστατευόμενο υδάτινο σώμα και σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.

Μετά την ομόφωνα αρνητική γνωμοδότησή της Επιτροπής, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Μεταφορών και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Ευάγγελος Κούκουζας και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας, σε κοινή δήλωσή τους, τόνισαν ότι:

«Η ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ενεργειακή μετάβαση και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρέπει να προχωρούν με κανόνες, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου.

Στον Γοργοπόταμο έχουμε να προστατεύσουμε έναν πολύτιμο φυσικό πόρο, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα, αλλά και κρίσιμες υποδομές που συνδέονται άμεσα με την ύδρευση της Λαμίας.

Η αρνητική μας θέση δεν αποτελεί μια γενική άρνηση απέναντι στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αφορά τη συγκεκριμένη χωροθέτηση και τη συγκεκριμένη τεχνική διάταξη, για τις οποίες η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατέγραψε και τεκμηρίωσε σοβαρά ζητήματα.

Ακούμε την τοπική κοινωνία, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις θέσεις του Δήμου Λαμιέων, της Δημοτικής Κοινότητας Γοργοποτάμου και της ΔΕΥΑ Λαμίας και, κυρίως, στηρίζουμε τις αποφάσεις μας σε επιστημονικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.

Ο Γοργοπόταμος αποτελεί φυσικό κεφάλαιο για τη Φθιώτιδα και ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν τόπο με ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό βάρος, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη νεότερη ιστορία της χώρας μας. Η προστασία και η ανάδειξή του οφείλουν, επομένως, να αντιμετωπίζονται με τη συνολική ευθύνη που επιβάλλουν τόσο η περιβαλλοντική όσο και η ιστορική του αξία.

Η προστασία του υδάτινου πόρου, της βιοποικιλότητας και της ασφάλειας της ύδρευσης αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος. Όπου όμως μια χωροθέτηση δημιουργεί σοβαρές και τεκμηριωμένες συγκρούσεις με το φυσικό περιβάλλον και κρίσιμες υποδομές κοινής ωφέλειας, η Περιφέρεια οφείλει να παίρνει καθαρή θέση. Και αυτό κάναμε στον Γοργοπόταμο».

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