Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 12.05.2026 πρόσκλησης της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς (Φορτίο Αναφοράς αιολικών σταθμών), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στην ανωτέρω διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

1. Ημερομηνία αποστολής: 12.06.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-418026/12.06.2026

Αποστολέας: ΔΕΗ

2.Ημερομηνία αποστολής: 16.06.2026

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-418083/16.06.2026

Αποστολέας: Optimus Energy