ΕΛΕΤΑΕΝ: Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργεια και απονεμήθηκαν φέτος τα Βραβεία ΑΙΟΛΟΣ

Πάνω από 600 φίλοι της αιολικής ενέργειας, στελέχη του κλάδου και προσκεκλημένοι, εόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργεια στην ετήσια δεξίωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου στο Domus Asteria στην Γλυφάδα

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Λαδακάκος επεσήμανε ότι η εντυπωσιακή συμμετοχή των μελών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση, αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και τη δύναμη του κλάδου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι συμβαίνει σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την αγωνία του αιολικού κλάδου για το μέλλον ενόψει του νέου Ειδικού Χωροταξικού που είναι σε διαβούλευση. Ο Π. Λαδακάκος αναφέρθηκε επίσης στις υπόλοιπες προκλήσεις για την αιολική ενέργεια και ιδίως το αδειοδοτικό πλαίσιο, τις περικοπές ενέργειας και την παραπληροφόρηση που δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο.

Αναφερόμενoς στις εξαγωγές ενέργειας, τόνισε ότι η αιολική ενέργεια χάρη στην οικονομική ανταγωνιστικότητά της «είναι το θεμέλιο του ηλεκτρικού κάθετου διαδρόμου που θα τοποθετήσει μόνιμα την πατρίδα μας στην καρδία των εξελίξεων στην ήπειρό μας» και κατέληξε λέγοντας ότι από εδώ και πέρα «η συζήτηση θα πρέπει να αφορά το κόστος της μη μετάβασης. Το κρυφό κόστος που έχει ο καταναλωτής για κάθε αιολικό πάρκο που δεν γίνεται. Για κάθε περιοχή καλού αιολικού δυναμικού που αδίκως αποκλείεται».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Τσάφος: «Οι επιτυχίες που έχουμε καταγράψει στον ενεργειακό τομέα — ότι είμαστε πλέον καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, και ότι έχουμε μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην Ευρώπη — οφείλονται σε ένα σημαντικό βαθμό στον άνεμο. Είναι ένας πόρος που πρέπει να στηρίξουμε και να αξιοποιήσουμε — σε στεριά και θάλασσα» δήλωσε. Επεσήμανε επίσης την να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση για την αιολική ενέργεια που χαρακτήρισε “εθνικό καύσιμο”.

Στο δικό της χαιρετισμό η Γενική Γραμματέας Ενέργειας κα. Δέσποινα Παληαρούτα αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της αιολικής ενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση και δήλωσε: «Ο άνεμος αποτελεί μια καθαρή και εγχώρια πηγή ενέργειας, που ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και στηρίζει την πορεία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ο πρ. Υπουργός ΠΕΝ και Βουλευτής Επικρατείας κ. Θόδωρος Σκυλακάκης εστίασε στις σπουδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που αναμένονται τα επόμενα χρόνια και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση του repowering για τη συνέχιση και τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των ήδη αναπτυγμένων θέσεων.

Η πρ. Υφυπουργός ΠΕΝ και υποψήφια Βουλευτής Α’ Αθηνών κα. Αλεξάνδρα Σδούκου χαιρέτισε τις προσπάθειες του αιολικού κλάδου και της ΕΛΕΤΑΕΝ για την προώθηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της φθηνής ενέργειας μέσω της αιολικής ενέργειας και έκανε μια συνοπτική ανασκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια και των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας.

Η Βουλευτής Ηλείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής κα. Διονυσία Αυγερινοπούλου υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία της αιολικής ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, και αναφέρθηκε στις σχετικές πρωτοβουλίες και συζητήσεις της Επιτροπής στις οποίες, κατά το παρελθόν, έχει συμμετάσχει και η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο πρ. Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης, ο Δ/νων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ κ. Δημοσθένης Βοϊβόντας, η Πρόεδρος του ΔΑΠΕΕΠ κα. Αναστασία Ρήγα, ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ κ. Άρης Στεφάτος, ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ κ. Δημήτρης Καρδοματέας.

Παραβρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Γιώργος Στάσσης, και πλήθος επιχειρηματιών και διοικητών αιολικών επιχειρήσεων.

Βραβεία ΑΙΟΛΟΣ

Η βραδιά συνεχίστηκε με την απονομή των βραβείων ΑΙΟΛΟΣ. Τα βραβεία ΑΙΟΛΟΣ καθιερώθηκαν το 2005 και απονέμονται κάθε δύο έτη σε επιχειρήσεις και προσωπικότητες του κλάδου. Από το 2019 το βραβείο είναι μια ελιά από ορείχαλκο, πηλό και πέτρα που έχει γύρει από τον βορειοανατολικό άνεμο του Αιγαίου.

Το Επιχειρηματικό Βραβείο ΑΙΟΛΟΣ 2026 απονεμήθηκε στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες, την εταιρεία με τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε αιολική ενέργεια στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Το παρέλαβε ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Μαύρος τον οποίο συγχαίρουμε και ευχαριστούμε.

Από το πρώτο αιολικό πάρκο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα το 1982 έως σήμερα, με το ευρύ πρόγραμμα repowering των παλαιών ανεμογεννητριών και τη σπουδαία εξωστρεφή της παρουσία, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει επιταχύνει την μετάβασή της στο καθαρό μέλλον και έχει συμβάλει καθοριστικά στην προώθηση της αιολικής ενέργειας και γενικά των ΑΠΕ.

Το Ειδικό Βραβείο Προσφοράς ΑΙΟΛΟΣ 2026 απονεμήθηκε φέτος στον κ. Μανώλη Μαραγκουδάκη, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Σε μια συγκινητική στιγμή ο Μανώλης Μαραγκουδάκης παρέλαβε το βραβείο από τον Δημήτρη Λάλα, πρώτο πρόεδρο του ΚΑΠΕ και πρώτο πρόεδρο της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Έβαλε την προσωπική του σφραγίδα στην αιολική μας ιστορία και ως Δ/νων Σύμβουλος, έως πρόσφατα, της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή συνέβαλε στην ανάδειξή της στην μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ΑΠΕ. Εκτός από την ανάπτυξη και κατασκευή έργων και τις επενδύσεις, υπήρξε από τους πρωτοπόρους που κατασκεύαζαν πυλώνες ανεμογεννητριών προωθώντας την εγχώρια αλυσίδα αξίας.

Το Επιστημονικό Βραβείο ΑΙΟΛΟΣ 2026 απονεμήθηκε φέτος στον κ. Θεόδωρο Φιλιππίδη, Αν. Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Ο Θεόδωρος Φιλιππίδης ασχολήθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις δοκιμές υπό πλήρη κλίμακα μεγάλων πτερυγίων ανεμογεννητριών από σύνθετα υλικά. Υπήρξε από τους βασικούς συνεργάτες του Εργαστηρίου Δοκιμών Ανεμογεννητριών του ΚΑΠΕ, όπου σε συνεργασία με τα στελέχη του σχεδίασε και εκτέλεσε πλήθος μετρήσεων και πειραμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων ανατροφοδοτούσαν την έρευνα.

Εκτάκτως, το βραβείο παρέλαβε για λογαριασμό του ο Παντελής Βιώνης, ένας από τους κύριους συνεργάτες του τη δεκαετία του ’90 στο ΚΑΠΕ και μέλος της διοίκησης της ΕΛΕΤΑΕΝ.