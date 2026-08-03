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Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
Newsroom
Δευτέρα, 03/08/2026 - 08:33
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  • Στρατηγική είσοδος στην πολωνική αγορά ενέργειας με τη συμφωνία για ενσωμάτωση διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 277,3 MW
  • Ενσωμάτωση έργων υψηλής απόδοσης: 175,4 MW σε εμπορική λειτουργία (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) και 101,9 MW υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων με τη μέθοδο του cable pooling
  • Νέο ορόσημο για το «πράσινο» ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ΔΕΗ στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Την είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας, μία από τις πιο υποσχόμενες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, σηματοδοτεί η συμφωνία του Ομίλου ΔΕΗ για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Η συμφωνία με τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A. αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026- 2030, το οποίο προβλέπει ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €24 δισ. με στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Η στρατηγική τοποθέτηση στην πολωνική αγορά ενισχύει τον ηγετικό ρόλο του Ομίλου ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας από την Ελλάδα έως την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση της παραγωγής, γεγονός που μετριάζει το επιχειρησιακό ρίσκο και μεγιστοποιεί την αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Το νέο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο στην Πολωνία

Το χαρτοφυλάκιο της εξαγοράς χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογική διαφοροποίηση και εξαιρετικό προφίλ εσόδων, ενώ όλα τα έργα έχουν εκτιμώμενη διάρκεια ζωής 35 ετών.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Αιολικά έργα σε λειτουργία (130,5 MW): Τρία λειτουργικά αιολικά πάρκα στις περιοχές Ilza (54 MW), Tomaszow (46,5 MW) και Poturzyn (30 MW), τα οποία διαθέτουν υψηλό συντελεστή απόδοσης έως και 33%. 2
  • Φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία (44,9 MW): Δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στις περιοχές Pakoslaw (25,1 MW) και Recz (19,8 MW). Τα έργα αυτά προσφέρουν ισχυρή προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς, καθώς επωφελούνται από μακροχρόνια συμβόλαια σταθερής τιμής για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.
  • Έργα Cable Pooling υπό ανάπτυξη (101,9 MW): Δύο φωτοβολταϊκά έργα, το Ilza CP (50,9 MW) και το Tomaszow CP (51,0 MW), τα οποία αναμένεται να μπουν σε λειτουργία το 2029. Τα έργα αυτά θα αξιοποιήσουν τη μέθοδο του cable pooling, μοιραζόμενα την ίδια υποδομή σύνδεσης με τα υφιστάμενα αιολικά πάρκα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας του δικτύου, μειώνει τις απορρίψεις σύνδεσης και προσφέρει εξαιρετικές συνέργειες λόγω των συμπληρωματικών προφίλ παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η αγορά ενέργειας της Πολωνίας

Η Πολωνία αποτελεί μια αγορά με τεράστια δυναμική στον τομέα της καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη, καταγράφοντας εντυπωσιακό μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στις ΑΠΕ που ξεπερνά το 17% κατά την περίοδο 2016-2025. Η χώρα υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης, στοχεύοντας στην κάλυψη άνω του 50% της ηλεκτροπαραγωγής της από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Παράλληλα, η εισαγωγή του πρωτοποριακού νομικού πλαισίου για το cable pooling από την 1η Οκτωβρίου 2023 δημιουργεί ένα εξαιρετικά ελκυστικό και ασφαλές περιβάλλον για σύγχρονες, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις που βελτιστοποιούν τις υποδομές δικτύου.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε: «Λίγες ημέρες μετά την είσοδό μας στην αγορά της Ουγγαρίας, ανακοινώνουμε σήμερα την είσοδό μας στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Πολωνίας υλοποιώντας με γοργά βήματα την στρατηγική μας για τη νέα φάση επέκτασης του Ομίλου ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού μας πλάνου έως το 2030, στοχεύουμε σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής –όπως η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία– με στόχο να αναπτύξουμε 2,2 GW σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Με την απόκτηση αυτού του εξαιρετικά ισορροπημένου χαρτοφυλακίου 277,3 MW ενσωματώνουμε στο δυναμικό μας σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και διευρύνουμε το γεωγραφικό μας αποτύπωμα».

Ταχύτερη επέκταση σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του, στοχεύοντας στον διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025. Αυτό θα επιτευχθεί αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες έργων σε 2,4 GW ανά έτος, κυρίως σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Η επέκταση στην Πολωνία αποτελεί τη φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα προωθείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ουγγαρία. Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, με ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα που θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο) και αποθήκευση, διασφαλίζοντας γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση.

Σε μια εποχή όπου η ενέργεια και η τεχνολογία αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται σε πυλώνα σταθερότητας για την ευρωπαϊκή αγορά, πραγματοποιώντας επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που θωρακίζουν την ευρύτερη περιοχή και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

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