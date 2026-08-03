ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Schneider Electric παρουσιάζει πρωτοποριακή μελέτη αξιολόγησης του κινδύνου Arc Flash σε data centers 800 VDC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
03/08/2026 - 15:30
Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/08/2026 - 15:29
Στήριξη 60 εκατ. ευρώ στην ακτοπλοΐα με φόντο το υψηλό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 15:20
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιούνιος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:39
Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 14:09
ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 13:43
Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω συμφωνίας με την EBRD
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 13:11
ΑΒΑΞ -ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Υπογραφή σύμβασης για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 12:42
Ν. Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το ΕΠΔΑΜ 2021-2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 12:10
AKTOR: Στο 20,31% η συμμετοχή της Castellano μετά την αύξηση κεφαλαίου
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/08/2026 - 11:43
Ενεργές εστίες παραμένουν το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου στη Δυτική Αττική – τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 11:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Οι εκλογές προστίθενται στους παράγοντες που διαμορφώνουν τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 11:33
Παρέμβαση Φραγκίσκου Παρασύρη στη Βουλή για το εκρηκτικό κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:51
Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 10:34
Πέτη Πέρκα: Η κλιματική κρίση είναι εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/08/2026 - 10:27
ΗΡΩΝ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:22
Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
03/08/2026 - 08:51
Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/08/2026 - 08:33
Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/08/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Όταν η κυβέρνηση παραδίδει τη στέγαση των γιατρών στην Airbnb
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/08/2026 - 08:10
To πιο έξυπνο «όπλο» κατά της ζέστης που βρίσκεται σε κάθε σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
Πόσα χρόνια αντέχει κάθε ηλεκτρική συσκευή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/08/2026 - 06:42
ELICA: Διαγωνισμός για τη Μελέτη Έρευνας Βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/07/2026 - 15:46
Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 15:22
Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 14:50
Ο ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με δημόσιες αναφορές για τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 14:29
Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:39
Φρ. Παρασύρης: Συγκεντρωτισμός, εξυπηρέτηση συμφερόντων και πολιτική δύο μέτρων και σταθμών στο νομοσχέδιο για νερό, γη και ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/07/2026 - 13:05
Η Eldorado Gold ανακοινώνει ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το 2ο τρίμηνο του 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/07/2026 - 12:11
ENEL: Το διεθνές χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων οδηγεί την ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/07/2026 - 11:58

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026

Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026
Newsroom
Δευτέρα, 03/08/2026 - 10:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ετήσια αύξηση 61% στα 153 εκατομμύρια κιλοβάτ είχε καταγράψει η εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα της Κίνας, για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026, όπως ανακοίνωσε στις 30 Ιουλίου, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ).

Η αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας από νέες πηγές έχει εξελιχθεί σε μία σημαντική τεχνολογία για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας, αλλά και για την κατανάλωση της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, διασφαλίζοντας την ομαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, δήλωσε ο Σου Τσιλίν, ένας αξιωματούχος της ΝΕΑ.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σύμφωνα με μία έρευνα της ίδιας υπηρεσίας, στη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Προγράμματος (2021-2025), η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κίνα αυξήθηκε από 3 εκατομμύρια κιλοβάτ στα 136 εκατομμύρια κιλοβάτ, βαίνοντας σχεδόν διπλασιαζόμενη κάθε χρόνο.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη
Η Ουγγαρία έκλεισε τον μοναδικό της πυρηνικό σταθμό λόγω χαμηλής στάθμης υδάτων στον Δούναβη 03 Αυγούστου 2026
Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα 03 Αυγούστου 2026
Νέα διακοπή της ηλεκτροδότησης σε εθνική κλίμακα στην Κούβα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται δυναμικά στην αγορά της Πολωνίας με χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Απροκάλυπτα σκανδαλώδες και προκλητικά ατεκμηρίωτο το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ

Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Κυριαρχία των ΑΠΕ και τον Ιούνιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κυριαρχία των ΑΠΕ και τον Ιούνιο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής

Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Οι περικοπές ΑΠΕ αυξάνουν τη ζήτηση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή

Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Αύξηση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Κίνα για το πρώτο εξάμηνο του 2026