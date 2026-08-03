Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026

Ετήσια αύξηση 61% στα 153 εκατομμύρια κιλοβάτ είχε καταγράψει η εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα της Κίνας, για την ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026, όπως ανακοίνωσε στις 30 Ιουλίου, η Εθνική Διοίκηση Ενέργειας της Κίνας (ΝΕΑ).

Η αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας από νέες πηγές έχει εξελιχθεί σε μία σημαντική τεχνολογία για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας, αλλά και για την κατανάλωση της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, διασφαλίζοντας την ομαλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, δήλωσε ο Σου Τσιλίν, ένας αξιωματούχος της ΝΕΑ.

Όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σύμφωνα με μία έρευνα της ίδιας υπηρεσίας, στη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Προγράμματος (2021-2025), η ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κίνα αυξήθηκε από 3 εκατομμύρια κιλοβάτ στα 136 εκατομμύρια κιλοβάτ, βαίνοντας σχεδόν διπλασιαζόμενη κάθε χρόνο.