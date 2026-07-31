Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης του διασυνδετήριου αγωγού IGB

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Newsroom
Παρασκευή, 31/07/2026 - 08:40
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Επί της πρότασης του Διαχειριστή ICGB

Η Αρχή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την υπ΄αριθμ. πρωτ. I-419339/06.07.2026 εισήγηση του Διαχειριστή ICGB AD σχετικά με αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης του διασυνδετήριου αγωγού IGB.

Σε συμφωνία με τον οδικό χάρτη για μια μακροπρόθεσμη λύση για την αύξηση της εμπορικής ελκυστικότητας του Κάθετου Διαδρόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση περιορίζεται στο Άρθρο 7 «Reserve Price» του Κανονισμού και αφορά την κατάργηση των πολλαπλασιαστών που ισχύουν για τα Τυποποιημένα Προϊόντα Δυναμικότητας με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, το οποίο προτείνεται να διαμορφωθεί ως εξής:

“7. RESERVE PRICE

7.1 Transmission Tariffs as set in articles 4 and 5 here above represent the Reserve Prices for all Standard Capacity Products for any auction set in Articles 10 and 11 of the INC.”

[paragraphs 7.2 to 7.4 deleted]

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

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