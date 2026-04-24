Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών

Παρασκευή, 24/04/2026 - 14:17

Ο ΔΑΠΕΕΠ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για διαρκή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, προχώρησε στην κατάρτιση νέου προτύπου για τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών.

Η νέα προσέγγιση ενσωματώνει προτάσεις της αγοράς και στοχεύει στην απλούστευση και εξορθολογισμό της σχετικής διαδικασίας, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Ειδικότερα, προβλέπει τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ισχύος των εγγυήσεων, την αποφυγή διατήρησης επικαλυπτόμενων εγγυήσεων και τον περιορισμό της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης των προμηθευτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την επαρκή κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων.

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με βέλτιστες πρακτικές του κλάδου και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού, αποδοτικού και λειτουργικού πλαισίου.

Ο ΔΑΠΕΕΠ παραμένει προσηλωμένος στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της σταθερότητας της αγοράς ενέργειας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

