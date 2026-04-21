Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
Π. Κουκουλόπουλος: Η ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας επιτάσσει τη διατήρηση του εγχώριου λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της Χώρας
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Ποια ηλιακά πάνελ να επιλέξεις για να φτιάξεις ένα ενεργειακά αυτόνομο και σύγχρονο σπίτι.

Τα plug-in ηλιακά συστήματα γνωρίζουν ραγδαία εξάπλωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δίνουν τη δυνατότητα άμεσης και απλής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, χωρίς σύνθετες εγκαταστάσεις ή υψηλό αρχικό κόστος.

Αυτά τα χαμηλού κόστους πάνελ προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη - για παράδειγμα αν κάποιος νοικιάζει ή ζει σε διαμέρισμα με μπαλκόνι αλλά χωρίς πρόσβαση σε ταράτσα. Το βασικό στοιχείο είναι ότι μπορούν να εγκατασταθούν από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς να απαιτείται έγκριση από ηλεκτρολόγο.

Ποια είναι όμως η αλήθεια; Αξίζουν στην πράξη ή είναι προτιμότερο να πληρώσει κανείς περισσότερα για να εγκαταστήσει ένα κανονικό σύστημα φωτοβολταϊκών στη στέγη;

Τα plug-in συστήματα έχουν συνήθως μέγιστη ισχύ έως 800W, σημαντικά μικρότερη από τα τυπικά φωτοβολταϊκά στέγης που φτάνουν περίπου τα 4,6kW.

Το κόστος αγοράς τους είναι πολύ χαμηλότερο, εκτιμώμενο γύρω στα 400-500 ευρώ, ενώ ένα πλήρες σύστημα στέγης μπορεί να κοστίζει περίπου 7.400 ευρώ.

Η ετήσια παραγωγή ενέργειας ενός plug-in συστήματος μπορεί να φτάσει έως περίπου 720kWh, όταν τα φωτοβολταϊκά στέγης παράγουν συνήθως από 3.800 έως 4.350kWh τον χρόνο.

Αντίστοιχα, τα ετήσια οικονομικά οφέλη είναι μικρότερα στα plug-in πάνελ, αλλά η απόσβεση γίνεται ταχύτερα, σε περίπου 3,6 έως 7,1 χρόνια, σε σύγκριση με τα 10 έως 12 χρόνια που απαιτούνται συνήθως για τα μεγαλύτερα συστήματα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ένα βασικό πλεονέκτημα των plug-in πάνελ είναι το χαμηλό αρχικό κόστος, η εύκολη αγορά και η γρήγορη εγκατάσταση, καθώς μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία της κατοικίας. Επιπλέον, είναι αφαιρούμενα και φορητά, κάτι που επιτρέπει τη μεταφορά τους σε περίπτωση μετακόμισης, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά και για ενοικιαστές.

Από την άλλη πλευρά, παράγουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα συστήματα στέγης, έχουν συνήθως μικρότερη διάρκεια εγγύησης και ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον βάσεις στήριξης, καλωδιώσεις ή βασικές τεχνικές δεξιότητες για την τοποθέτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να απαιτείται άδεια από ιδιοκτήτη ή διαχειριστή πολυκατοικίας.

Τα φωτοβολταϊκά στέγης προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή παραγωγή και υψηλότερη συνολική εξοικονόμηση σε βάθος χρόνου, συνοδευόμενα από μακροχρόνιες εγγυήσεις και υποστήριξη μετά την εγκατάσταση. Ωστόσο, απαιτούν υψηλότερη αρχική επένδυση, απευθύνονται κυρίως σε ιδιοκτήτες κατοικιών με κατάλληλη στέγη και μπορεί να μην συμφέρουν οικονομικά εάν κάποιος σχεδιάζει να μετακομίσει σύντομα.

Γενικά, τα φωτοβολταϊκά στέγης θεωρούνται μακροπρόθεσμη επένδυση, καθώς ο χρόνος απόσβεσης μπορεί να ξεπερνά τη δεκαετία, ενώ τα πραγματικά οικονομικά οφέλη εξαρτώνται από παράγοντες όπως η τοποθεσία, το μέγεθος και ο προσανατολισμός της στέγης, η κλίση της επιφάνειας και το επίπεδο σκίασης.

Πηγή: Which?

Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά 17 Απριλίου 2026
