«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο

Ποια ηλιακά πάνελ να επιλέξεις για να φτιάξεις ένα ενεργειακά αυτόνομο και σύγχρονο σπίτι.

Τα plug-in ηλιακά συστήματα γνωρίζουν ραγδαία εξάπλωση σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς δίνουν τη δυνατότητα άμεσης και απλής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, χωρίς σύνθετες εγκαταστάσεις ή υψηλό αρχικό κόστος.

Αυτά τα χαμηλού κόστους πάνελ προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη - για παράδειγμα αν κάποιος νοικιάζει ή ζει σε διαμέρισμα με μπαλκόνι αλλά χωρίς πρόσβαση σε ταράτσα. Το βασικό στοιχείο είναι ότι μπορούν να εγκατασταθούν από τον ίδιο τον χρήστη, χωρίς να απαιτείται έγκριση από ηλεκτρολόγο.

Ποια είναι όμως η αλήθεια; Αξίζουν στην πράξη ή είναι προτιμότερο να πληρώσει κανείς περισσότερα για να εγκαταστήσει ένα κανονικό σύστημα φωτοβολταϊκών στη στέγη;

Τα plug-in συστήματα έχουν συνήθως μέγιστη ισχύ έως 800W, σημαντικά μικρότερη από τα τυπικά φωτοβολταϊκά στέγης που φτάνουν περίπου τα 4,6kW.

Το κόστος αγοράς τους είναι πολύ χαμηλότερο, εκτιμώμενο γύρω στα 400-500 ευρώ, ενώ ένα πλήρες σύστημα στέγης μπορεί να κοστίζει περίπου 7.400 ευρώ.

Η ετήσια παραγωγή ενέργειας ενός plug-in συστήματος μπορεί να φτάσει έως περίπου 720kWh, όταν τα φωτοβολταϊκά στέγης παράγουν συνήθως από 3.800 έως 4.350kWh τον χρόνο.

Αντίστοιχα, τα ετήσια οικονομικά οφέλη είναι μικρότερα στα plug-in πάνελ, αλλά η απόσβεση γίνεται ταχύτερα, σε περίπου 3,6 έως 7,1 χρόνια, σε σύγκριση με τα 10 έως 12 χρόνια που απαιτούνται συνήθως για τα μεγαλύτερα συστήματα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Ένα βασικό πλεονέκτημα των plug-in πάνελ είναι το χαμηλό αρχικό κόστος, η εύκολη αγορά και η γρήγορη εγκατάσταση, καθώς μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία της κατοικίας. Επιπλέον, είναι αφαιρούμενα και φορητά, κάτι που επιτρέπει τη μεταφορά τους σε περίπτωση μετακόμισης, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά και για ενοικιαστές.

Από την άλλη πλευρά, παράγουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα συστήματα στέγης, έχουν συνήθως μικρότερη διάρκεια εγγύησης και ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον βάσεις στήριξης, καλωδιώσεις ή βασικές τεχνικές δεξιότητες για την τοποθέτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να απαιτείται άδεια από ιδιοκτήτη ή διαχειριστή πολυκατοικίας.

Τα φωτοβολταϊκά στέγης προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ενεργειακή παραγωγή και υψηλότερη συνολική εξοικονόμηση σε βάθος χρόνου, συνοδευόμενα από μακροχρόνιες εγγυήσεις και υποστήριξη μετά την εγκατάσταση. Ωστόσο, απαιτούν υψηλότερη αρχική επένδυση, απευθύνονται κυρίως σε ιδιοκτήτες κατοικιών με κατάλληλη στέγη και μπορεί να μην συμφέρουν οικονομικά εάν κάποιος σχεδιάζει να μετακομίσει σύντομα.

Γενικά, τα φωτοβολταϊκά στέγης θεωρούνται μακροπρόθεσμη επένδυση, καθώς ο χρόνος απόσβεσης μπορεί να ξεπερνά τη δεκαετία, ενώ τα πραγματικά οικονομικά οφέλη εξαρτώνται από παράγοντες όπως η τοποθεσία, το μέγεθος και ο προσανατολισμός της στέγης, η κλίση της επιφάνειας και το επίπεδο σκίασης.

Πηγή: Which?