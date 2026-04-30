Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:34
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/04/2026 - 06:34
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/04/2026 - 06:32
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/04/2026 - 06:39
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/04/2026 - 06:39
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 15:44
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 15:44
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:31
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:20
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:20
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:06
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 15:06
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 14:41
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 14:41
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:54
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:54
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:07
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 13:07
ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/04/2026 - 12:29
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/04/2026 - 12:29
H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:34
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:34
ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:00
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 09:30
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 09:05
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:42
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:16
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:04
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:02
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:33
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:34
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23

Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά

Πέμπτη, 30/04/2026 - 06:39

Παρότι το αρχικό κόστος εγκατάστασης παραμένει σημαντικό, τα ηλιακά πάνελ θεωρούνται πλέον από τις πιο οικονομικά αποδοτικές λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν έναν αξιόπιστο τρόπο αξιοποίησης πραγματικά ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο πολλοί καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν αξίζουν την επένδυση που απαιτείται.

Κάποιοι αποθαρρύνονται από την αβεβαιότητα σχετικά με το αρχικό κόστος, άλλοι θεωρούν ότι η εγκατάσταση θα πάρει χρόνο, ενώ αρκετοί ανησυχούν πως η συντήρησή τους θα είναι δύσκολη.

Αυτές είναι, σύμφωνα με μετρήσεις, οι πιο συχνές απορίες και ανησυχίες των πολιτών γύρω από την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ.

Το Which? αποδομεί πέντε διαδεδομένους μύθους γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας τα βασικά δεδομένα της αγοράς και την συσσωρευμένη εμπειρία χιλιάδων χρηστών.

1. Τα ηλιακά πάνελ είναι πολύ ακριβά

Παρότι δεν είναι φθηνή επένδυση, τα φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι οικονομικότερα από άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι αντλίες θερμότητας, ενώ προσφέρουν σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Στην Ελλάδα το μέσο κόστος εγκατάστασης κινείται περίπου στα 1.200 – 2.000 € ανά kW εγκατεστημένης ισχύος (ανάλογα με εξοπλισμό και αν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης), με την απόσβεση να υπολογίζεται σε περίπου 10 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση.

2. Το σπίτι μου «δεν κάνει» για φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σε πολλά είδη κατοικιών, από μονοκατοικίες έως διαμερίσματα και ταράτσες. Ακόμη και αν η κύρια στέγη δεν είναι κατάλληλη, μπορούν να εγκατασταθούν σε γκαράζ ή βοηθητικά κτίρια.

Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται σε νότιο προσανατολισμό, με μικρή ή καθόλου σκίαση.

3. Η εγκατάσταση είναι «δύσκολη»

Στην πράξη, η εγκατάσταση είναι συνήθως γρήγορη και περιορισμένης όχλησης.

Οι περισσότεροι εγκαταστάτες χρειάζονται 1–2 ημέρες για την τοποθέτηση, ενώ μόνο το 20% των χρηστών δήλωσε κάποια ενόχληση.

4. Δεν υπάρχει αρκετός ήλιος

Η ελληνική επικράτεια έχει επαρκή ηλιακή ακτινοβολία για αποδοτική λειτουργία των πάνελ. Τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν με το φως της ημέρας, όχι μόνο με άμεσο ήλιο, και μπορούν να παράγουν ενέργεια ακόμη και με συννεφιά.

5. Τα τεχνικά προβλήματα είναι συχνά

Η πλειονότητα των χρηστών δεν αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Όταν αυτά εμφανίζονται, το πιο συχνό ζήτημα αφορά τον μετατροπέα (inverter), ο οποίος έχει μικρότερη διάρκεια ζωής και μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση.

Συμπέρασμα: Εφόσον εξασφαλίσουμε σωστή εγκατάσταση και συντήρηση, τα φωτοβολταϊκά είναι γενικά αξιόπιστα και αποδοτικά. Μπορούν να εγκατασταθούν σε ευρύ φάσμα κατοικιών, υπό την προϋπόθεση κατάλληλου προσανατολισμού και περιορισμένης σκίασης, ενώ δεν απαιτούν απαραίτητα άμεσο ηλιακό φως για να παράγουν ενέργεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 06:39

Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ 28 Απριλίου 2026

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με βουλευτές Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά

«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο

Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ

Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές

Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς