Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά

Παρότι το αρχικό κόστος εγκατάστασης παραμένει σημαντικό, τα ηλιακά πάνελ θεωρούνται πλέον από τις πιο οικονομικά αποδοτικές λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας.

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν έναν αξιόπιστο τρόπο αξιοποίησης πραγματικά ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο πολλοί καταναλωτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν αξίζουν την επένδυση που απαιτείται.

Κάποιοι αποθαρρύνονται από την αβεβαιότητα σχετικά με το αρχικό κόστος, άλλοι θεωρούν ότι η εγκατάσταση θα πάρει χρόνο, ενώ αρκετοί ανησυχούν πως η συντήρησή τους θα είναι δύσκολη.

Αυτές είναι, σύμφωνα με μετρήσεις, οι πιο συχνές απορίες και ανησυχίες των πολιτών γύρω από την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ.

Το Which? αποδομεί πέντε διαδεδομένους μύθους γύρω από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας τα βασικά δεδομένα της αγοράς και την συσσωρευμένη εμπειρία χιλιάδων χρηστών.

1. Τα ηλιακά πάνελ είναι πολύ ακριβά

Παρότι δεν είναι φθηνή επένδυση, τα φωτοβολταϊκά μπορεί να είναι οικονομικότερα από άλλες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, όπως οι αντλίες θερμότητας, ενώ προσφέρουν σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Στην Ελλάδα το μέσο κόστος εγκατάστασης κινείται περίπου στα 1.200 – 2.000 € ανά kW εγκατεστημένης ισχύος (ανάλογα με εξοπλισμό και αν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης), με την απόσβεση να υπολογίζεται σε περίπου 10 χρόνια, ανάλογα με τη χρήση.

2. Το σπίτι μου «δεν κάνει» για φωτοβολταϊκά

Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν σε πολλά είδη κατοικιών, από μονοκατοικίες έως διαμερίσματα και ταράτσες. Ακόμη και αν η κύρια στέγη δεν είναι κατάλληλη, μπορούν να εγκατασταθούν σε γκαράζ ή βοηθητικά κτίρια.

Η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται σε νότιο προσανατολισμό, με μικρή ή καθόλου σκίαση.

3. Η εγκατάσταση είναι «δύσκολη»

Στην πράξη, η εγκατάσταση είναι συνήθως γρήγορη και περιορισμένης όχλησης.

Οι περισσότεροι εγκαταστάτες χρειάζονται 1–2 ημέρες για την τοποθέτηση, ενώ μόνο το 20% των χρηστών δήλωσε κάποια ενόχληση.

4. Δεν υπάρχει αρκετός ήλιος

Η ελληνική επικράτεια έχει επαρκή ηλιακή ακτινοβολία για αποδοτική λειτουργία των πάνελ. Τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν με το φως της ημέρας, όχι μόνο με άμεσο ήλιο, και μπορούν να παράγουν ενέργεια ακόμη και με συννεφιά.

5. Τα τεχνικά προβλήματα είναι συχνά

Η πλειονότητα των χρηστών δεν αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα. Όταν αυτά εμφανίζονται, το πιο συχνό ζήτημα αφορά τον μετατροπέα (inverter), ο οποίος έχει μικρότερη διάρκεια ζωής και μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση.

Συμπέρασμα: Εφόσον εξασφαλίσουμε σωστή εγκατάσταση και συντήρηση, τα φωτοβολταϊκά είναι γενικά αξιόπιστα και αποδοτικά. Μπορούν να εγκατασταθούν σε ευρύ φάσμα κατοικιών, υπό την προϋπόθεση κατάλληλου προσανατολισμού και περιορισμένης σκίασης, ενώ δεν απαιτούν απαραίτητα άμεσο ηλιακό φως για να παράγουν ενέργεια.