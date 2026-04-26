Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
23/04/2026 - 15:35

Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»

Watt A Lot on Unsplash
Κυριακή, 26/04/2026 - 08:23

Ένας ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκών μοιράζεται τη χαρά του και γίνεται viral: Η ηλιακή ενέργεια προσφέρει ικανοποίηση, εξοικονόμηση χρημάτων και αυτονομία από το δίκτυο.

Ένα απλό στιγμιότυπο οθόνης από την παραγωγή ενέργειας ενός σπιτιού με φωτοβολταϊκά κάνει τον γύρο του διαδικτύου - και για πολλούς αποτυπώνει τέλεια την ικανοποίηση του να παράγεις τη δική σου ηλεκτρική ενέργεια.

Σε ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στην κοινότητα Reddit r/solar, ένας ιδιοκτήτης σπιτιού πανηγύρισε μια ιδιαίτερα παραγωγική ημέρα για τα πάνελ στη στέγη του.

«Έχω φωτοβολταϊκά εδώ και έναν μήνα και έχω εθιστεί να παρακολουθώ την παραγωγή. Σήμερα ήταν πραγματικά πανέμορφο!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. «Το λατρεύω αυτό!» πρόσθεσε.

Η εικόνα έδειχνε μια ομαλή καμπύλη παραγωγής σε σχήμα καμπάνας - το είδος γραφήματος που λατρεύουν οι φίλοι της ηλιακής ενέργειας. Καθώς ο ήλιος ανατέλλει, η παραγωγή ενέργειας αυξάνεται σταθερά, κορυφώνεται γύρω στο μεσημέρι και στη συνέχεια μειώνεται ξανά προς τη δύση. Τις ημέρες χωρίς σύννεφα, η καμπύλη γίνεται ιδιαίτερα συμμετρική, αντιπροσωπεύοντας ώρες αδιάλειπτης ηλιοφάνειας που τροφοδοτούν το σπίτι.

Για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών, πρόκειται για ένα παράξενα ικανοποιητικό θέαμα.

Πέρα από τον ενθουσιασμό, αναρτήσεις όπως αυτή αναδεικνύουν τα οφέλη των φωτοβολταϊκών: παράγεις την δική σου ηλεκτρική ενέργεια, εξοικονομείς χρήματα στους λογαριασμούς και έχεις πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε διακοπές ρεύματος.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τη μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, οι ειδικοί συνιστούν την προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες, ώστε να αποθηκεύεται ενέργεια για χρήση τη νύχτα και να αποφεύγονται υψηλά τιμολογία κατανάλωσης σε ώρες αιχμής.

«Φοβερό, διαδώστε τα καλά νέα», σχολίασε ένας χρήστης.

«Είναι πραγματικά απίστευτο που αυτό δεν "παίζει" παντού», απάντησε ο συντάκτης της ανάρτησης.

«Είναι υπέροχο να το παρακολουθείς», έγραψε ένας άλλος. «Εξακολουθώ να είμαι εθισμένος και έχουν περάσει πια πέντε χρόνια. Έχω επενδύσει ακόμη και σε λαμπτήρες χαμηλότερης ισχύος και ξόδεψα περισσότερα χρήματα σε ενεργειακά αποδοτικές συσκευές μόνο και μόνο για να μειώσω την κατανάλωση ενέργειας».

Πηγή: thecooldown

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2026 - 08:23

Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
Ηλιακά πάνελ χωρίς ούτε ένα ευρώ επένδυση: Το νέο επαναστατικό μοντέλο leasing
