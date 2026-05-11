Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06
ΔΕΗ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ-μαμούθ των 4 δισ. ευρώ
11/05/2026 - 08:05
Ελλάδα- Κύπρος: Κρίσιμες επαφές για το καλώδιο και τη χρηματοδότηση του GSI
11/05/2026 - 08:02
Δέκα τρόποι για να κρατήσετε δροσερό το σπίτι χωρίς κλιματιστικό
11/05/2026 - 06:47
Οι επιστήμονες προειδοποιούν: η κλιματική αλλαγή απειλεί δεκάδες χιλιάδες φυτικά είδη
11/05/2026 - 06:47
«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό
09/05/2026 - 07:35
Το μεγάλο λάθος στην ανακύκλωση που βλάπτει τους ωκεανούς
09/05/2026 - 07:35
Τεράστια σπατάλη: Στο εμπόριο συσκευές «φτιαγμένες να χαλάσουν»
09/05/2026 - 07:35
GRICE 2026: Στην Αθήνα το κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο για την Πράσινη Καινοτομία και την Κυκλική Οικονομία
08/05/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
08/05/2026 - 15:25
GREEN TANK: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Απρίλιος 2026
08/05/2026 - 14:46
Νέο μέλος στο Δ.Σ. του ENTSO-E η Διευθύντρια Κλάδου Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σχέσεων του ΑΔΜΗΕ, κ. Άλκηστη Φλώρου
08/05/2026 - 14:08
Η 56η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας
08/05/2026 - 14:02
Copernicus: Η επιστροφή του Ελ Νίνιο θα κάνει το 2027 την πιο καυτή χρονιά στα χρονικά
08/05/2026 - 13:23
Κ. Πιερρακάκης: Σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα το ν/σ με όλα τα μέτρα στήριξης και ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατ. ευρώ
08/05/2026 - 13:18
Πρόγραμμα Υποτροφιών HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 25 Μαΐου για τις αιτήσεις μεταπτυχιακών σπουδών
08/05/2026 - 13:03

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας

Newsroom
Δευτέρα, 11/05/2026 - 12:24
Η Eurobank και ο Όμιλος Κτίστωρ ανακοινώνουν τη συνεργασία τους για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ισχύος 1 έως 10 MW, τα οποία θα συνδέονται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρωτοβουλία αφορά έργα τα οποία αναμένεται να συμμετάσχουν στην ελεύθερη αγορά ενέργειας, σε ένα περιβάλλον όπου διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της συγκεκριμένης κατηγορίας επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των δύο πλευρών στοχεύει στην παροχή λύσεων που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες στα επιμέρους στάδια υλοποίησης των έργων.

Τα έργα αυτά αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση προς ένα πιο ευέλικτο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα. Καθώς αυξάνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών, η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, προκειμένου να υποστηρίζεται η ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και η αποδοτική αξιοποίηση της παραγόμενης ισχύος.

Στο πλαίσιο αυτό, τα δύο μέρη συμβάλλουν, το καθένα από την πλευρά του, στην υποστήριξη των επιμέρους αναγκών των επενδυτών:

  • Ο Όμιλος Κτίστωρ παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με την υλοποίηση και λειτουργία των έργων, όπως ενδεικτικά κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, τεχνολογική υποστήριξη (EMS/SCADA) και εκπροσώπηση στην αγορά ενέργειας.
  • Η Eurobank παρέχει χρηματοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των έργων, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών, εγκρίσεων και κριτηρίων της Τράπεζας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών και να ενισχύσουν τη σταθερότητα του ενεργειακού συστήματος, σε ευθυγράμμιση με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Retail & Digital Banking της Eurobank, κ. Ιάκωβος Γιαννακλής, σημείωσε: «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ενισχύουμε την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα αποθήκευσης ενέργειας μικρότερης κλίμακας, παρέχοντας στους επενδυτές πρόσβαση σε χρηματοδότηση και, σε συνεργασία με τον Όμιλο Κτίστωρ, σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση επενδύσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και το ESG αποτύπωμα».

Από την πλευρά του, ο CEO του Ομίλου Κτίστωρ, κ. Γιώργος Τσικαλάκης, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Eurobank εντάσσεται στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασικό πυλώνα για τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο, καθώς ενισχύουν τη δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και περιορίζουν τις απώλειες».

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο ώριμου οικοσυστήματος για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα.

Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας 23 Απριλίου 2026

Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας
Ηλεκτρίστηκε το «Θεμέλιο», το πρώτο μας έργο αποθήκευσης ενέργειας

Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects
Αποθήκευση ενέργειας: 16 νέα έργα αντλησιοταμίευσης και επενδυτική ώθηση με αιχμή τα μεγάλα projects

Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας

Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης