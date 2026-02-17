H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου

Βάσει της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 5261/2025, μέχρι την απόκτηση Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου, τη δραστηριότητα της Προμήθειας Υδρογόνου μπορούν να ασκούν οι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, κατόπιν γνωστοποίησης στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και κοινοποίησης στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Προμηθευτές Φυσικού Αερίου οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητα της Προμήθειας Υδρογόνου οφείλουν έως την 28η Φεβρουαρίου 2026 να προχωρήσουν στην ως άνω γνωστοποίηση.

Η ΡΑΑΕΥ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τους κατόχους άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου.