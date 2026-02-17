ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 14:03

Στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας συνιστά η συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026, που πραγματοποιείται στο Νέο Δελχί στις 18-19 Φεβρουαρίου, υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές

Η Σύνοδος αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People-Planet-Progress). Η Ινδία επιδιώκει να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και επεκτάσιμες(ευέλικτες) εφαρμογές.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο.

Η Σύνοδος συγκεντρώνει αρχηγούς κρατών, διεθνείς οργανισμούς και κορυφαίους ηγέτες από τον τομέα της τεχνολογίας. Περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο.

Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν στο ταξίδι του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Κυβερνητικές πηγές κάνουν σαφές ότι η συμμετοχή του πρωθυπουργού στο AI Impact Summit ενισχύει τη διεθνή ορατότητα της Ελλάδας σε έναν τομέα που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών και την εδραιώνει ως χώρα που συνδυάζει την καινοτομία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κοινωνικό όφελος. Η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης εποχής, όχι ως θεατής, αλλά ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Σύνοδο, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους. Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, θα συναντηθεί με τους:

-Michael Kratsios, βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου

-Demis Hassabis, CEO, Google DeepMind

-Brad Smith, αντιπρόεδρο της Microsoft

-Mati Staniszewski, CEO, ElevenLabs

-Sam Altman, CEO, OpenAI

-Arthur Mensch, CEO, Mistral A.I

Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι

Την Πέμπτη, στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Δυόμισι χρόνια μετά την κοινή δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα για την αναβάθμιση της σχέσης σε στρατηγική εταιρική σχέση (Αύγουστος 2023) και δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία (Φεβρουάριος 2024), οι διμερείς σχέσεις έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, ενώ η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.

H θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα. Πηγές τονίζουν ότι η χώρα μας μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, ενώ μπορεί να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC).

Ξεχωριστή σημασία έχει και το γεγονός ότι η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, την ώρα που η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά.

