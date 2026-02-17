ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54
Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 10:24
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 09:54
Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 09:38
Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 09:12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επικοινωνιακός θόρυβος σε υδρογονάνθρακες και LNG Χωρίς εθνικό σχέδιο, με νέες εξαρτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:42
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23

Η απόφαση της κυβέρνησης να υπογράψει, μάλιστα σε πανηγυρικό κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου, νέα συμβόλαια εξόρυξης υδρογονανθράκων με πετρελαϊκούς κολοσσούς, είναι βαθιά αντιφατική και προβληματική

Την ώρα που δηλώνει στήριξη στην καθαρή ενέργεια και θεσμοθετεί θαλάσσια πάρκα, προωθεί με πρωτοφανή επιμονή τις εξορύξεις, δεσμεύοντας – όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός υπερήφανα ανέφερε – 96.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης σε συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης. Για μια χώρα, της οποίας η ιστορία, η ταυτότητα και η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα, το γεγονός ότι το 20% των θαλασσών μας παραχωρείται για εξορύξεις, είναι μια επιλογή με βαρύτατο συμβολισμό και ουσιαστικό κόστος.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση αποτελεί ζήτημα ασφάλειας, σταθερότητας και επιβίωσης, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα νέων εξορύξεων. Η χώρα κινδυνεύει να σταθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Στις επόμενες γενιές αξίζει ένα μέλλον πιο βιώσιμο, πιο ασφαλές και πιο υγιές από αυτό που υπογράφηκε χθες".

Δημήτρης Καραβέλλας

Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς

