WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές

Η απόφαση της κυβέρνησης να υπογράψει, μάλιστα σε πανηγυρικό κλίμα στο Μέγαρο Μαξίμου, νέα συμβόλαια εξόρυξης υδρογονανθράκων με πετρελαϊκούς κολοσσούς, είναι βαθιά αντιφατική και προβληματική

Την ώρα που δηλώνει στήριξη στην καθαρή ενέργεια και θεσμοθετεί θαλάσσια πάρκα, προωθεί με πρωτοφανή επιμονή τις εξορύξεις, δεσμεύοντας – όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός υπερήφανα ανέφερε – 96.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης σε συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης. Για μια χώρα, της οποίας η ιστορία, η ταυτότητα και η οικονομία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη θάλασσα, το γεγονός ότι το 20% των θαλασσών μας παραχωρείται για εξορύξεις, είναι μια επιλογή με βαρύτατο συμβολισμό και ουσιαστικό κόστος.

Σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση αποτελεί ζήτημα ασφάλειας, σταθερότητας και επιβίωσης, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα εκτεταμένο πρόγραμμα νέων εξορύξεων. Η χώρα κινδυνεύει να σταθεί στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Στις επόμενες γενιές αξίζει ένα μέλλον πιο βιώσιμο, πιο ασφαλές και πιο υγιές από αυτό που υπογράφηκε χθες".

Δημήτρης Καραβέλλας

Γενικός Διευθυντής, WWF Ελλάς