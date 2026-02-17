ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
Lucrezia Carnelos on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 06:50

Μικρές συλλογικές αλλαγές μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο για όλους μας.

Η κλιματική αλλαγή συχνά παρουσιάζεται ως ένα πρόβλημα τόσο μεγάλο, ώστε η ατομική δράση να μοιάζει αμελητέα. Ωστόσο, υπολογισμοί δείχνουν ότι όταν μικρές προσωπικές επιλογές υιοθετούνται από εκατομμύρια ανθρώπους, το συνολικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Έρευνα του Associated Press εξέτασε τέσσερις καθημερινές συνήθειες στις ΗΠΑ - τη διατροφή, τις μετακινήσεις, τη θέρμανση και την αγορά ρούχων - και υπολόγισε τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 Αμερικανούς που καταναλώνουν βοδινό, οδηγούν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, θερμαίνουν το σπίτι τους με φυσικό αέριο ή αγοράζουν καινούρια ρούχα άλλαζαν συνήθεια.

Το αποτέλεσμα: δεκάδες ή και εκατοντάδες δισεκατομμύρια λίβρες εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσαν να αποφεύγονται κάθε χρόνο.

Διατροφή

Το βοδινό κρέας είναι από τα πιο επιβαρυντικά τρόφιμα για το κλίμα, καθώς η εκτροφή βοοειδών παράγει μεγάλες ποσότητες μεθανίου και απαιτεί εκτεταμένη χρήση γης και ζωοτροφών.

Η αντικατάσταση μίας μερίδας βοδινού (85 γραμμάρια) την εβδομάδα με κοτόπουλο μειώνει περίπου 525 λίβρες διοξειδίου του άνθρακα ανά άτομο ετησίως.

Αν 1 στους 10 Αμερικανούς που καταναλώνουν βοδινό - περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι - έκαναν αυτή την αλλαγή, θα αποφεύγονταν περίπου 13 δισεκατομμύρια λίβρες εκπομπών τον χρόνο, ποσότητα συγκρίσιμη με τις ετήσιες εκπομπές 1,3 εκατομμυρίων βενζινοκίνητων αυτοκινήτων.

Μεταφορές

Σύμφωνα με την Environmental Protection Agency (EPA), οι μεταφορές ευθύνονται για το 28% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις ΗΠΑ, με τα ιδιωτικά οχήματα να αποτελούν μεγάλο μέρος αυτών.

Ένα μέσο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο εκπέμπει περίπου 400 γραμμάρια CO₂ ανά μίλι, έναντι 110 γραμμαρίων για ένα ηλεκτρικό όχημα. Η μετάβαση σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο μειώνει περίπου 7.400 λίβρες CO₂ ανά οδηγό ετησίως.

Αν 1 στους 10 οδηγούς - σχεδόν 24 εκατομμύρια άνθρωποι - έκανε αυτή την αλλαγή, οι ετήσιες εκπομπές θα μειώνονταν κατά περίπου 175 δισεκατομμύρια λίβρες, που αντιστοιχεί στο 1,25% των συνολικών εκπομπών της χώρας.

Θέρμανση

Περίπου 60 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν λέβητες φυσικού αερίου. Η αντικατάστασή τους με αντλίες θερμότητας, που μεταφέρουν θερμότητα αντί να την παράγουν με καύση, μειώνει περίπου 1.830 λίβρες CO₂ ανά νοικοκυριό ετησίως.

Αν 1 στους 10 χρήστες φυσικού αερίου προχωρούσε σε αυτή τη μετάβαση, θα αποφεύγονταν περίπου 11 δισεκατομμύρια λίβρες εκπομπών κάθε χρόνο - ισοδύναμο με την απόσυρση ενός εκατομμυρίου αυτοκινήτων από τους δρόμους.

Ένδυση

Η βιομηχανία ένδυσης έχει επίσης σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα.

Σύμφωνα με την Levi Strauss & Co., η παραγωγή ενός μόνο τζιν Levi’s 501 μπορεί να εκπέμπει πάνω από 44 λίβρες CO₂. Αν 1 στους 10 Αμερικανούς αγόραζε φέτος ένα μεταχειρισμένο τζιν αντί για καινούριο, θα αποφεύγονταν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο λίβρες εκπομπών - ισοδύναμο με τις ετήσιες εκπομπές 150.000 βενζινοκίνητων αυτοκινήτων.

Καμία από αυτές τις αλλαγές από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι όταν εκατομμύρια άνθρωποι κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, το άθροισμα των μικρών επιλογών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των εκπομπών.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 06:50

