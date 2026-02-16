ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
Newsroom
Δευτέρα, 16/02/2026 - 15:51

Ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες σε τρεις φάσεις, με στόχο την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές

Η HELLENiQ ENERGY Holdings A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, η 100% θυγατρική της HELLENiQ UPSTREAM Συμμετοχών Α.Ε. (“HELLENiQ UPSTREAM”) σε συνεργασία με τη Chevron, υπέγραψε σήμερα Συμβάσεις Μίσθωσης με την Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε τέσσερις υπεράκτιες περιοχές που βρίσκονται νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η νέα αυτή σύμβαση παραχώρησης συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής της Εταιρείας στην Ελλάδα.

Η κοινοπραξία, στην οποία η Chevron κατέχει μερίδιο 70% (εντολοδόχος) και η HELLENiQ UPSTREAM μερίδιο 30%, επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Ελληνικό Δημόσιο το 2025.

Οι τέσσερις υπεράκτιες περιοχές – «Νότια της Κρήτης 1», «Νότια της Κρήτης 2», «Νότια της Πελοποννήσου» και «Μπλοκ Α2» – καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τους όρους των Συμβάσεων Μίσθωσης, ο ανάδοχος θα προχωρήσει σε ερευνητικές εργασίες σε τρεις φάσεις, με στόχο την αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι περιοχές που θα ερευνηθούν αφορούν θαλάσσια περιβάλλοντα με σύνθετες γεωλογικές δομές, και μεγάλου βάθους - που ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 1.500 μέτρα.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης τελούν υπό την κύρωσή τους με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 16:02

