ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών

Πριν από τρία χρόνια, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ένωσαν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας το πρώτο Επαγγελματικό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό (ΕΔΠΜΣ) «Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών».

Σήμερα, το Master of Science (MSc), που συμπλήρωσε ήδη δύο χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, απέκτησε τους πρώτους απόφοιτούς του. Πρόκειται για τους πρώτους καρπούς της στρατηγικής επένδυσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο μέλλον του κλάδου των υποδομών και της χώρας.

«Εσείς οδηγείτε το άρμα του τεχνικού κλάδου προς το μέλλον μέσα από τη φρέσκια ματιά σας, και τα πολύτιμα εφόδια που λάβατε από το μεταπτυχιακό σε συνδυασμό με τις εμπειρίες που θα αποκτάτε κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού σας βίου», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργος Περδικάρης, στην πρώτη τελετή απονομής διπλωμάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα στη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και καλή σταδιοδρομία!