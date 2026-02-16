Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς

Δήλωση της Πέτης Πέρκα, εκπροσώπου Τύπου της Νέας Αριστεράς για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης στη Chevron

Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφονται οι συμβάσεις παραχώρησης τεσσάρων θαλάσσιων «μπλοκ» σε Chevron και Helleniq Energy, συνολικής έκτασης 47.000 τ.χλμ

Με φόντο την Ακρόπολη, θα παρουσιαστεί ως «εθνική επιτυχία» η ένταξη της Ελλάδας στον χάρτη του εξορυκτισμού της Ανατολικής Μεσογείου.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κρατά πλέον ούτε τα προσχήματα. Από τον «πράσινο πρωθυπουργό» του 2019, περάσαμε στο ελληνικό παράρτημα του δόγματος «drill baby drill».

Την ώρα που η κλιματική κρίση επιταχύνεται, που οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες διαλύουν ζωές και υποδομές, η κυβέρνηση επιλέγει να επενδύσει πολιτικά και γεωστρατηγικά σε νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων. Επιλέγει να συμπληρώσει το γεωοικονομικό παζλ της Chevron από το Ισραήλ και την Αίγυπτο μέχρι τη Λιβύη, την Τουρκία και τη Συρία — με την Ελλάδα σε ρόλο «οικοπέδου».

Καμία σοβαρή συζήτηση για κλιματική ουδετερότητα. Καμία ειλικρίνεια για το κόστος και το ρίσκο.

Καμία απάντηση για το πώς συνάδουν οι νέες εξορύξεις με τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Αντίθετα, έχουμε:

– Τελετές, πανηγυρισμούς και φωτογραφίες.

– Παραχωρήσεις τεράστιων θαλάσσιων εκτάσεων σε πολυεθνικούς κολοσσούς, καλλιεργώντας συγχρόνως την αυταπάτη ότι έτσι θα επιλυθούν ζητήματα διεθνούς δικαίου, π.χ. ΑΟΖ.

– Σιωπή για το περιβαλλοντικό ρίσκο, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών.

Η σημερινή υπογραφή δεν είναι «αναπτυξιακή στρατηγική». Είναι πολιτική γεωστρατηγική δέσμευση της χώρας για δεκαετίες σε ένα παρωχημένο ενεργειακό μοντέλο, την ώρα που ο κόσμος -παρά τις οπισθοδρομήσεις της διεθνούς Δεξιάς- παλεύει για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Νέα Αριστερά έχει μιλήσει καθαρά καταθέτοντας πρόταση νόμου για την απαγόρευση της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές.

Αντιτίθεται καθολικά στην ενέργεια από πυρηνικά και ορυκτά καύσιμα, και υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση με την ορθολογική αξιοποίηση του συνόλου του φάσματος των ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας με την παράλληλη υιοθέτηση ενός μοντέλου με ενεργειακές κοινότητες που θα βάζει τους πολίτες στην καρδιά αυτής της μετάβασης, με δικαιοσύνη και οφέλη για την κοινωνία.