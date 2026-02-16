ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:39
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:25
"Έπεσαν" οι υπογραφές του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 12:26
Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 11:39
Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 10:40
Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 10:28
Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 09:37
Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 09:32
ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 08:45
Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 08:40
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 08:25
Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/02/2026 - 08:03
Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 07:58
Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/02/2026 - 06:40
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:40
Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:39
Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/02/2026 - 08:17
To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
ΚΟΣΜΟΣ
14/02/2026 - 08:18
Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 15:30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς

Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
Newsroom
Δευτέρα, 16/02/2026 - 13:25

Δήλωση της Πέτης Πέρκα, εκπροσώπου Τύπου της Νέας Αριστεράς για την υπογραφή συμβάσεων παραχώρησης στη Chevron

Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, υπογράφονται οι συμβάσεις παραχώρησης τεσσάρων θαλάσσιων «μπλοκ» σε Chevron και Helleniq Energy, συνολικής έκτασης 47.000 τ.χλμ

Με φόντο την Ακρόπολη, θα παρουσιαστεί ως «εθνική επιτυχία» η ένταξη της Ελλάδας στον χάρτη του εξορυκτισμού της Ανατολικής Μεσογείου.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν κρατά πλέον ούτε τα προσχήματα. Από τον «πράσινο πρωθυπουργό» του 2019, περάσαμε στο ελληνικό παράρτημα του δόγματος «drill baby drill».

Την ώρα που η κλιματική κρίση επιταχύνεται, που οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες διαλύουν ζωές και υποδομές, η κυβέρνηση επιλέγει να επενδύσει πολιτικά και γεωστρατηγικά σε νέες εξορύξεις υδρογονανθράκων. Επιλέγει να συμπληρώσει το γεωοικονομικό παζλ της Chevron από το Ισραήλ και την Αίγυπτο μέχρι τη Λιβύη, την Τουρκία και τη Συρία — με την Ελλάδα σε ρόλο «οικοπέδου».

Καμία σοβαρή συζήτηση για κλιματική ουδετερότητα. Καμία ειλικρίνεια για το κόστος και το ρίσκο.
Καμία απάντηση για το πώς συνάδουν οι νέες εξορύξεις με τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050.

Αντίθετα, έχουμε:
– Τελετές, πανηγυρισμούς και φωτογραφίες.
– Παραχωρήσεις τεράστιων θαλάσσιων εκτάσεων σε πολυεθνικούς κολοσσούς, καλλιεργώντας συγχρόνως την αυταπάτη ότι έτσι θα επιλυθούν ζητήματα διεθνούς δικαίου, π.χ. ΑΟΖ.

– Σιωπή για το περιβαλλοντικό ρίσκο, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών.

Η σημερινή υπογραφή δεν είναι «αναπτυξιακή στρατηγική». Είναι πολιτική γεωστρατηγική δέσμευση της χώρας για δεκαετίες σε ένα παρωχημένο ενεργειακό μοντέλο, την ώρα που ο κόσμος -παρά τις οπισθοδρομήσεις της διεθνούς Δεξιάς- παλεύει για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.

Η Νέα Αριστερά έχει μιλήσει καθαρά καταθέτοντας πρόταση νόμου για την απαγόρευση της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές.

Αντιτίθεται καθολικά στην ενέργεια από πυρηνικά και ορυκτά καύσιμα, και υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση με την ορθολογική αξιοποίηση του συνόλου του φάσματος των ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας με την παράλληλη υιοθέτηση ενός μοντέλου με ενεργειακές κοινότητες που θα βάζει τους πολίτες στην καρδιά αυτής της μετάβασης, με δικαιοσύνη και οφέλη για την κοινωνία.

