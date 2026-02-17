ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54
Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 10:24
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 09:54
Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 09:38
Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 09:12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επικοινωνιακός θόρυβος σε υδρογονάνθρακες και LNG Χωρίς εθνικό σχέδιο, με νέες εξαρτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:42
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23

Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 12:22
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 12:22

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση προκηρύσσεται η Δράση «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 20 εκατ. ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης.

Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση βασικών επενδυτικών αναγκών εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες, ψηφιακά συστήματα, αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών και ενεργειακή εξοικονόμηση. Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων
  • Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
  • Δαπάνες λογισμικού
  • Έμμεσες δαπάνες

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 2.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από την 19η Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00 και έως την 30η Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά 17 Φεβρουαρίου 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει 17 Φεβρουαρίου 2026
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει

Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα

Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» τον Μάιο, και για ιδιοκατοίκηση

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Αμαρουσίου, ύψους 3,198 εκατ. ευρώ

Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Κων. Δαμίγος (ΒΕΑ): Εκρηκτική άνοδος στο κόστος ρεύματος: Ασφυξία για τις μικρές επιχειρήσεις

Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας, ύψους 3,8 εκατ. ευρώ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης