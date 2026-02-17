ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
alpha innotec/ pexels
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 06:50

Σε κατάλληλες συνθήκες οι αντλίες θερμότητας μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας, σταθεροποιούν τους λογαριασμούς και μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα.

Οι αντλίες θερμότητας προβάλλονται συχνά ως μια αποδοτικότερη εναλλακτική σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.

Αλλά τι σημαίνει αυτή η αποδοτικότητα για τα νοικοκυριά στην καθημερινή χρήση;

Για τους περισσότερους, η ουσία περιορίζεται στο αν μια αντία θερμότητας μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας.

Στην πραγματικότητα, το πόσο μπορεί να εξοικονομήσει μια αντλία θερμότητας εξαρτάται από παράγοντες όπως ο τύπος θέρμανσης που αντικαθιστά, το πόσο καλά μονωμένο είναι το σπίτι και ο τρόπος χρήσης της θέρμανσης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική εξοικονόμηση μπορεί να είναι σημαντική, ενώ σε άλλες τα οφέλη αφορούν περισσότερο τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα, τη μείωση των εκπομπών και τη προσαρμοστικότητα του σπιτιού στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Γιατί οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν διαφορετικά από τους παραδοσιακούς λέβητες. Αντί να καίνε καύσιμο για να παράγουν θερμότητα, μεταφέρουν θερμότητα από τον αέρα ή το έδαφος έξω από το σπίτι προς το εσωτερικό.

Λόγω αυτού, το Energy Saving Trust σημειώνει ότι μπορούν να παρέχουν τρεις έως τέσσερις μονάδες θερμότητας για κάθε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται. Αυτή η αποδοτικότητα περιγράφεται συνήθως με τον συντελεστή απόδοσης (COP).

Συγκριτικά, ακόμη και ένας αποδοτικός λέβητας φυσικού αερίου μπορεί να μετατρέψει περίπου το 90% της ενέργειας που καταναλώνει σε θερμότητα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια καλά εγκατεστημένη αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια για να διατηρήσει το σπίτι ζεστό, ειδικά αν η κατοικία είναι σχετικά καλά μονωμένη.

Εξοικονομούν πραγματικά χρήματα οι αντλίες θερμότητας;

Η εξοικονόμηση χρημάτων εξαρτάται κυρίως από το σύστημα θέρμανσης που αντικαθιστάται.

Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου, υγραερίου ή ηλεκτρικής θέρμανσης

Τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, LPG ή ηλεκτρική θέρμανση συχνά βλέπουν τις μεγαλύτερες οικονομίες.

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας, μερικές φορές κατά εκατοντάδες ευρώ ετησίως.

Αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου

Σε αυτές τις περιπτώσεις η οικονομία είναι συνήθως πιο περιορισμένη. Το αέριο παραμένει σχετικά φθηνό ανά μονάδα, οπότε το οικονομικό όφελος προέρχεται κυρίως από την αποδοτικότητα και τις έξυπνες επιλογές τιμολογίων, όχι μόνο από την τιμή καυσίμου.

Γιατί η μόνωση έχει σημασία

Ένα καλά μονωμένο σπίτι διατηρεί τη θερμότητα περισσότερο, επιτρέποντας στην αντλία θερμότητας να λειτουργεί λιγότερο και πιο αποτελεσματικά.

Μόνωση και αεροστεγανότητα μειώνουν την απώλεια θερμότητας και βελτιώνουν την απόδοση. Χωρίς επαρκή μόνωση, η αντλία πρέπει να δουλεύει περισσότερο, αυξάνοντας την κατανάλωση και μειώνοντας τις πιθανές οικονομίες.

Πηγή: Independent

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 06:50

