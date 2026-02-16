Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα

Η εξοικονόμηση ενέργειας βασίζεται στη συνετή χρήση και διαχείριση πόρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την εφαρμογή αυτών των επτά μέτρων, τα νοικοκυριά μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα και να εξοικονομήσουν χρήματα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα.

1. Ρυθμίστε και απενεργοποιήστε (όταν πρέπει) τη θέρμανση

Η χρήση θερμοστάτη βοηθά σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συνιστά θερμοκρασία περίπου 15 °C κατά τον ύπνο και 10 °C όταν το σπίτι είναι άδειο. Η μείωση του θερμοστάτη κατά 1 °C εξοικονομεί περίπου 7% ενέργεια, ενώ η απενεργοποίηση της θέρμανσης ή του κλιματισμού κατά την απουσία περιορίζει τη σπατάλη.

2. Περπατήστε ή χρησιμοποιήστε ποδήλατο

Για σύντομες διαδρομές, το περπάτημα ή το ποδήλατο μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές καυσαερίων. Ο ΟΗΕ τονίζει ότι ο τομέας των μεταφορών παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως.

Οι πόλεις που υποστηρίζουν τη χρήση ποδηλάτων ενθαρρύνουν τη φθηνή, υγιεινή και βιώσιμη μετακίνηση.

3. Δώστε προτεραιότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες

Για μεγαλύτερες διαδρομές, το μετρό, το τρένο ή το λεωφορείο επιτρέπουν τη μετακίνηση πολλών ανθρώπων αποτελεσματικά.

Με τις δημόσιες συγκοινωνίες και με την οργάνωση των διαδρομών με το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να συνδυαζόμαστε με άλλους μαζί, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα.

Η αντικατάσταση της χρήσης αυτοκινήτου με δημόσια συγκοινωνία μπορεί να μειώσει τις ετήσιες εκπομπές άνθρακα έως 2,2 τόνους ανά άτομο, ενώ η ζωή χωρίς αυτοκίνητο μειώνει το αποτύπωμα κατά περίπου 3,6 τόνους.

4. Αποσυνδέστε τις συσκευές που βρίσκονται σε standby

Σχεδόν το 75% της ενέργειας καταναλώνεται από συσκευές που είναι σβηστές αλλά παραμένουν σε standby.

Η αποσύνδεση μειώνει έως 15% την κατανάλωση, καθώς ένα σπίτι μπορεί να έχει 10–15 συσκευές σε αναμονή.

5. Βελτιστοποιήστε τη χρήση του πλυντηρίου

Η συγκέντρωση των ρούχων σε μία «γεμάτη» πλύση είναι πιο αποδοτική από πολλές μισογεμάτες. Η χρήση του οικονομικού προγράμματος μειώνει την κατανάλωση, ενώ το πλύσιμο με κρύο νερό εξοικονομεί έως και 80% ενέργεια σε σχέση με το ζεστό νερό.

6. Επιλέξτε αποδοτικές συσκευές

Οι νέες συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση, όπως αυτές με τεχνολογία inverter, μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση έως και 40%.

Η αρχική επένδυση μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αλλά μακροπρόθεσμα αποφέρει εξοικονόμηση στους λογαριασμούς.

Τα πλυντήρια και τα πλυντήρια πιάτων υψηλότερης ενεργειακής κλάσης αποδίδουν αποδεδειγμένα καλύτερα στο χρόνο.

7. Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές καθαρές και σε καλή κατάσταση

Η σωστή συντήρηση και ο καθαρισμός βελτιώνει την απόδοση των συσκευών.

Βρώμικα φώτα χάνουν έως 50% της φωτεινότητάς τους, ενώ καθαρά φίλτρα πλυντηρίων πιάτων και σωστά επίπεδα αλατιού βελτιώνουν την ενεργειακή τους χρήση.

Επιπλέον, οι συσκευές που ζεσταίνουν καλώδια ή προκαλούν σπινθήρες πρέπει να ελέγχονται για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: Noticias Ambientales