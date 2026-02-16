Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:39
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:25
"Έπεσαν" οι υπογραφές του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 12:26
Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 11:39
Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 10:40
Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 10:28
Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 09:37
Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 09:32
ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 08:45
Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 08:40
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 08:25
Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/02/2026 - 08:03
Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 07:58
Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/02/2026 - 06:40
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:40
Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:39

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα

Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
Ashes Sitoula on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 16/02/2026 - 06:40

Η εξοικονόμηση ενέργειας βασίζεται στη συνετή χρήση και διαχείριση πόρων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Με την εφαρμογή αυτών των επτά μέτρων, τα νοικοκυριά μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα και να εξοικονομήσουν χρήματα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σε μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα.

1. Ρυθμίστε και απενεργοποιήστε (όταν πρέπει) τη θέρμανση

Η χρήση θερμοστάτη βοηθά σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συνιστά θερμοκρασία περίπου 15 °C κατά τον ύπνο και 10 °C όταν το σπίτι είναι άδειο. Η μείωση του θερμοστάτη κατά 1 °C εξοικονομεί περίπου 7% ενέργεια, ενώ η απενεργοποίηση της θέρμανσης ή του κλιματισμού κατά την απουσία περιορίζει τη σπατάλη.

2. Περπατήστε ή χρησιμοποιήστε ποδήλατο

Για σύντομες διαδρομές, το περπάτημα ή το ποδήλατο μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές καυσαερίων. Ο ΟΗΕ τονίζει ότι ο τομέας των μεταφορών παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως.

Οι πόλεις που υποστηρίζουν τη χρήση ποδηλάτων ενθαρρύνουν τη φθηνή, υγιεινή και βιώσιμη μετακίνηση.

3. Δώστε προτεραιότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες

Για μεγαλύτερες διαδρομές, το μετρό, το τρένο ή το λεωφορείο επιτρέπουν τη μετακίνηση πολλών ανθρώπων αποτελεσματικά.

Με τις δημόσιες συγκοινωνίες και με την οργάνωση των διαδρομών με το αυτοκίνητο, έτσι ώστε να συνδυαζόμαστε με άλλους μαζί, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα.

Η αντικατάσταση της χρήσης αυτοκινήτου με δημόσια συγκοινωνία μπορεί να μειώσει τις ετήσιες εκπομπές άνθρακα έως 2,2 τόνους ανά άτομο, ενώ η ζωή χωρίς αυτοκίνητο μειώνει το αποτύπωμα κατά περίπου 3,6 τόνους.

4. Αποσυνδέστε τις συσκευές που βρίσκονται σε standby

Σχεδόν το 75% της ενέργειας καταναλώνεται από συσκευές που είναι σβηστές αλλά παραμένουν σε standby.

Η αποσύνδεση μειώνει έως 15% την κατανάλωση, καθώς ένα σπίτι μπορεί να έχει 10–15 συσκευές σε αναμονή.

5. Βελτιστοποιήστε τη χρήση του πλυντηρίου

Η συγκέντρωση των ρούχων σε μία «γεμάτη» πλύση είναι πιο αποδοτική από πολλές μισογεμάτες. Η χρήση του οικονομικού προγράμματος μειώνει την κατανάλωση, ενώ το πλύσιμο με κρύο νερό εξοικονομεί έως και 80% ενέργεια σε σχέση με το ζεστό νερό.

6. Επιλέξτε αποδοτικές συσκευές

Οι νέες συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση, όπως αυτές με τεχνολογία inverter, μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση έως και 40%.

Η αρχική επένδυση μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αλλά μακροπρόθεσμα αποφέρει εξοικονόμηση στους λογαριασμούς.

Τα πλυντήρια και τα πλυντήρια πιάτων υψηλότερης ενεργειακής κλάσης αποδίδουν αποδεδειγμένα καλύτερα στο χρόνο.

7. Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές καθαρές και σε καλή κατάσταση

Η σωστή συντήρηση και ο καθαρισμός βελτιώνει την απόδοση των συσκευών.

Βρώμικα φώτα χάνουν έως 50% της φωτεινότητάς τους, ενώ καθαρά φίλτρα πλυντηρίων πιάτων και σωστά επίπεδα αλατιού βελτιώνουν την ενεργειακή τους χρήση.

Επιπλέον, οι συσκευές που ζεσταίνουν καλώδια ή προκαλούν σπινθήρες πρέπει να ελέγχονται για λόγους ασφαλείας.

Πηγή: Noticias Ambientales

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 06:40

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος
WWF Ελλάς - ΕΣΠ: Η κλιματική μετανάστευση δεν αποτελεί σενάριο του μέλλοντος 12 Φεβρουαρίου 2026
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα; 17 Φεβρουαρίου 2026
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;

Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ

Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι