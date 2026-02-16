ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026

Θανάσης Κουκάκης
Δευτέρα, 16/02/2026 - 07:58

Οι τέσσερις συμβάσεις που συνδέονται με τις έρευνες της Chevron έχουν ήδη ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εισέρχονται πλέον στη διαδικασία αξιολόγησης από τη Βουλή.

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το εθνικό πρόγραμμα υδρογονανθράκων, με την υπογραφή των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY. Οι συμφωνίες υπογράφονται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Αμέσως μετά, το σκηνικό θα μεταφερθεί στο Μουσείο Ακρόπολης, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνης Στεφάτος, ο αντιπρόεδρος της Chevron Γκάβιν Λιούις και ο CEO της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης.

Οι τέσσερις συμβάσεις που συνδέονται με τις έρευνες της Chevron έχουν ήδη ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και εισέρχονται πλέον στη διαδικασία αξιολόγησης από τη Βουλή. Μετά την κύρωσή τους, θα ξεκινήσουν γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του 2026. Εφόσον τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, το φθινόπωρο του 2026 τα ερευνητικά σκάφη της Chevron αναμένεται να συλλέγουν σεισμικά δεδομένα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, ενώ το γεωτρύπανο που έχει μισθώσει η Energean για δραστηριότητες στο Ισραήλ θα μετακινηθεί στο Ιόνιο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στον στόχο «Ασωπός 1». Στη συγκεκριμένη γεωλογική δομή έχει εντοπιστεί ταμιευτήρας ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος περίπου 4.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με εκτιμώμενη δυναμικότητα που μπορεί να φθάνει τα 280 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τους όρους των συμφωνιών, οι ελάχιστες εγγυημένες δαπάνες της πρώτης φάσης, που αφορά δισδιάστατες σεισμικές έρευνες, υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη φάση, η οποία περιλαμβάνει τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα, προβλέπει δαπάνες 24 εκατ. ευρώ, ενώ η τρίτη φάση της ερευνητικής γεώτρησης συνεπάγεται επενδύσεις της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Οι σεισμικές έρευνες τοποθετούνται χρονικά στα τέλη του 2026 και θα καλύψουν έκταση περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας, εκτιμάται ότι υπάρχουν τουλάχιστον εννέα γεωλογικές δομές με αυξημένες πιθανότητες ύπαρξης αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων.

Οι υπογραφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία το δόγμα της «αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας» διευρύνει τη δραστηριότητα των μεγάλων ενεργειακών ομίλων διεθνώς. ExxonMobil και Chevron ενισχύουν την παρουσία τους σε Μέση Ανατολή, Αφρική και Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας συνάψει συμφωνίες στο Ιράκ και αναπτύξει διαπραγματεύσεις με χώρες όπως η Αλγερία, το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, ενώ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και για επιστροφή στη Λιβύη.

Λίγες ημέρες πριν από την άφιξη της διοίκησης της Chevron στην Ελλάδα, η αμερικανική εταιρεία υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Τουρκία για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η κρατική Turkish Petroleum Corporation θα συνεργαστεί με τη Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της Άγκυρας για ενίσχυση της εγχώριας ενεργειακής παραγωγής και συμπίπτει χρονικά με την αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας.

