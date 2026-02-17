Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα

Η Eυρωπαϊκή αγορά εργασίας επιταχύνει τη στροφή της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με έρευνα του Τμήματος Έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE), οι θέσεις ESG αυξήθηκαν κατά 28% το 2025 σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα επαγγελματικής εξέλιξης και επιχειρηματικής στρατηγικής.

Η έρευνα "Corporate Sustainability in Europe: 8 ESG Trends Defining 2026" καταγράφει σαφή μετάβαση από γενικούς ρόλους ευαισθητοποίησης σε εξειδικευμένες θέσεις εφαρμογής και ελέγχου. Οι οργανισμοί αναζητούν στελέχη με κανονιστική επάρκεια, ικανότητα διαχείρισης ESG δεδομένων και προετοιμασία για εξωτερική διασφάλιση.

Οι πιο περιζήτητοι ρόλοι για το 2026 περιλαμβάνουν:

• CSRD Implementation Managers

• Double Materiality Analysts

• Carbon Accountants με έμφαση στις Scope 3 εκπομπές

• EU Taxonomy & SFDR Compliance Officers

• ESG Assurance Professionals

• AI for ESG Specialists

Σύμφωνα με στοιχεία της BNP Paribas, άνω του 25% των νέων εταιρικών δανείων στην Ευρώπη συνδέεται με ESG KPIs, γεγονός που ενισχύει τη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη που μπορούν να υποστηρίξουν μετρήσιμους στόχους και αξιόπιστα δεδομένα.

Παράλληλα, το 82% των νέων ESG ρόλων στην ΕΕ απαιτεί τεχνική γνώση κανονιστικών πλαισίων και προτύπων αναφοράς, σύμφωνα με το European Labour Market Observatory. Η εφαρμογή νέων νομοθεσίων και οι νέες απαιτήσεις για χρηματοδότηση από τις τράπεζες τη καθιστά τη συμμόρφωση και τη διαφάνεια κρίσιμες προτεραιότητες.

Οι μεσαίες και όλες σχεδόν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της πίεσης, καθώς οι απαιτήσεις μεταφέρονται μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας και της τραπεζικής χρηματοδότησης. Η έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας θα περιορίσει την πρόσβαση σε κεφάλαια και συνεργασίες το προσεχές χρονικό διάστημα

Συμπερασματική παρατήρηση Ερευνητικής Ομάδας του CSE

«Το 2026 αποτελεί χρονιά ωρίμανσης για το ESG στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εξειδικευμένες δεξιότητες που συνδέουν κανονιστική συμμόρφωση, δεδομένα και χρηματοοικονομική στρατηγική.»

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο Αειφορίας διοργανώνει στην Αθήνα, στις 12 και 13 Μαρτίου 2026, Διεθνές Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), το Certified Sustainability Practitioner Program – Advanced Edition.



Με περισσότερα από 11.000 πιστοποιημένα στελέχη σε 90 χώρες και πάνω από 4.000 στην Ελλάδα, το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί για οργανισμούς όπως Alpha Bank, Eurobank, Pfizer, Vodafone Greece, Σκλαβενίτης, ΕΥΔΑΠ, SANI/IKOS Group, INTRACOM, Eldorado Gold, NOVA και πολλούς ακόμη.

Το πρόγραμμα καλύπτει CSRD και ESRS εφαρμογή, Διπλή Ουσιαστικότητα, Scope 3, ESG Data Governance και ESG Assurance, προσφέροντας διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση διαπιστευμένη από το CMI και το CPD.

Σε ένα περιβάλλον όπου το ESG επηρεάζει άμεσα τη χρηματοδότηση και τη φήμη των οργανισμών, η εξειδικευμένη γνώση αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα.

Το πρόγραμμα δεν προσεγγίζει το ESG απλώς ως κανονιστική υποχρέωση, αλλά ως στρατηγικό και χρηματοοικονομικό εργαλείο που ενισχύει την πρόσβαση σε κεφάλαια, μειώνει ρίσκα και δημιουργεί μετρήσιμη επιχειρηματική αξία.