Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές

Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
Άννα Διανά
Δευτέρα, 16/02/2026 - 09:37

Η Ελλάδα ανοίγει επίσημα τον κύκλο των νέων ερευνών υδρογονανθράκων, υπογράφοντας σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τέσσερις συμβάσεις με την αμερικανική Chevron και τη HellenIQ Energy για θαλάσσια οικόπεδα συνολικής έκτασης 47.000 τ.χλμ. από τη Νότια Πελοπόννησο έως τη Νότια Κρήτη

Με τη «σφραγίδα» του Μεγάρου Μαξίμου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κίνηση που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στην παρουσία του αμερικανικού κολοσσού στην Ελλάδα, στις 11 το πρωϊ επισφραγίζεται η είσοδος της Chevron στις ελληνικές έρευνες σε μια κίνηση με σαφές ενεργειακό και γεωπολιτικό αποτύπωμα.

Την ώρα μάλιστα που η παρουσία του αμερικανικού παράγοντα ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την συμμετοχή της ExxonMobil σε κοινοπραξία με την Energean και τη Helleniq Energy στο block 2 του Ιονίου όπου αναμένεται να γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια.

Οι συμβάσεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια Κρήτη I» και «Νότια τη Κρήτη II»θα υπογραφούν από τον αντιπρόεδρο της Global New Ventures, θυγατρικής της Chevron, Gavin Lewis και τον διευθύνοντα σύμβουλο της HellenIQ Energy Ανδρέα Σιάμισιη από τη μία πλευρά και για λογαριασμού Δημοσίου από τον πρόεδρο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) Αριστοφάνη Στεφάτο και τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Παρούσα στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται να είναι και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της ενεργειακής παρουσίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως και ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, αλλά και ο προσωπικός φίλος του πρωθυπουργού και πρόεδρος της HellenIQ Energy Σπήλιος Λιβανός. Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά στη συνέχεια όλοι μαζί θα βρεθούν στο Μουσείο της Ακρόπολις όπου η ΕΔΕΥΕΠ έχει προγραμματίσει ειδική εκδήλωση με την παρουσία επιλεγμένου κοινού, για την παρουσίαση των τεσσάρων συμβάσεων και την ανάδειξη της σημασίας τους.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron σε συνεργασία με την HellenIQ Energy κέρδισαν τον περασμένο Οκτώβριο τον διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα. Μάλιστα ο διαγωνισμός έγινε εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ίδια τη Chevron. Οι διαδικασίες για την προώθηση του διαγωνισμού αλλά και όλης της διαδιακασίας ήταν ταχύτατες από την ελληνική πλευρά. Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στάυρος Παπασταύρου επισκέφτηκε την άνοιξη του 2025 τα κεντρικά γραφεία της Chevron στο Τέξας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο και τον Άρη Στεφάτο. Εκεί συναντήθηκε με τη διοίκηση του αμερικανικού πετρελαϊκού ομίλου και φέρεται να δεσμεύτηκε για την ταχύτητα προώθησης των διαδικασιών που θα οδηγούσαν στη διενέργεια του διαγωνισμού.

Η ελληνική πλευρά επέδειξε συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει, στοιχείο που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ενίσχυσε περαιτέρω την εμπιστοσύνη του αμερικανικού παράγοντα στην Ελλάδα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα και τον ρόλο της χώρας ως κόμβου μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων προς Βορρά. Με τη σημερινή υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων, η Αθήνα εμβαθύνει τη στρατηγική της σχέση με την Ουάσιγκτον ελπίζοντας ακόμη και στην παρουσία του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας, κάτι που υπονόησε πρόσφατα η κ. Γκιλφόιλ.

Πάντως σε ότι αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων μετά την υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων θα ακολουθήσει η κύρωση τους από τη Ελληνική Βουλή, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθούν περιβαλλοντικές και άλλες αποφάσεις ώστε η Chevron να φέρει ειδικό σκάφος που θα εκτελέσει σεισμικές έρευνες περί τα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

