Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54
Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 10:24
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 09:54
Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 09:38
Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 09:12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επικοινωνιακός θόρυβος σε υδρογονάνθρακες και LNG Χωρίς εθνικό σχέδιο, με νέες εξαρτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:42
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 08:13

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνεντεύξεις της στο MEGA News και στο ERTnews, τοποθετήθηκε για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν, τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Αναφερόμενη στη συμφωνία που υπεγράφη, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «αυτό που κρατάει κανείς είναι ότι, αν όλα πάνε καλά και προχωρήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, θα φέρουν, συνδυαστικά με τις υπόλοιπες, συνολικές επενδύσεις στη χώρα σε επίπεδο έρευνας περίπου 1 δισεκατομμύριο».

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ έκανε λόγο για «μία σπουδαία και ιστορική συμφωνία», τονίζοντας ότι η προσπάθεια να διαπιστωθεί «αν όντως έχουμε στη θάλασσά μας ποσότητες υδρογονανθράκων, πέρα από τη γεωπολιτική της μεγάλη αξία, έχει και μία πολύ μεγάλη οικονομική αξία για τη χώρα», καθώς «μιλάμε για επενδύσεις, για έσοδα από την αξιοποίηση υδρογονανθράκων και φυσικά για μία μεγάλη αλυσίδα αξίας, σε υποδομές που δημιουργούνται, σε νέες θέσεις και καλά αμειβόμενες εργασίες που θα προκύψουν». Όπως επισήμανε, «η Ελλάδα, εάν καταστεί τελικά παραγωγός υδρογονανθράκων, αυτό συνεπάγεται φθηνότερες τιμές ενέργειας για τους Έλληνες καταναλωτές».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη συνολική ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης για ενεργειακή ανεξαρτησία, σημειώνοντας ότι «ξεκινήσαμε από ένα ποσοστό κοντά στο 30% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σήμερα βρισκόμαστε κοντά στο 60%», με στόχο «μέχρι το 2030 να φτάσουμε στο 80% ενεργειακής μας αυτονομίας από τα εθνικά καύσιμα που είναι ο ήλιος και ο άνεμος».

Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
