Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου σε συνεντεύξεις της στο MEGA News και στο ERTnews, τοποθετήθηκε για τις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν, τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στο προτεινόμενο Συμβούλιο Ειρήνης και άλλα θέματα της επικαιρότητας.

Αναφερόμενη στη συμφωνία που υπεγράφη, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «αυτό που κρατάει κανείς είναι ότι, αν όλα πάνε καλά και προχωρήσουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, θα φέρουν, συνδυαστικά με τις υπόλοιπες, συνολικές επενδύσεις στη χώρα σε επίπεδο έρευνας περίπου 1 δισεκατομμύριο».

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ έκανε λόγο για «μία σπουδαία και ιστορική συμφωνία», τονίζοντας ότι η προσπάθεια να διαπιστωθεί «αν όντως έχουμε στη θάλασσά μας ποσότητες υδρογονανθράκων, πέρα από τη γεωπολιτική της μεγάλη αξία, έχει και μία πολύ μεγάλη οικονομική αξία για τη χώρα», καθώς «μιλάμε για επενδύσεις, για έσοδα από την αξιοποίηση υδρογονανθράκων και φυσικά για μία μεγάλη αλυσίδα αξίας, σε υποδομές που δημιουργούνται, σε νέες θέσεις και καλά αμειβόμενες εργασίες που θα προκύψουν». Όπως επισήμανε, «η Ελλάδα, εάν καταστεί τελικά παραγωγός υδρογονανθράκων, αυτό συνεπάγεται φθηνότερες τιμές ενέργειας για τους Έλληνες καταναλωτές».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη συνολική ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης για ενεργειακή ανεξαρτησία, σημειώνοντας ότι «ξεκινήσαμε από ένα ποσοστό κοντά στο 30% σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σήμερα βρισκόμαστε κοντά στο 60%», με στόχο «μέχρι το 2030 να φτάσουμε στο 80% ενεργειακής μας αυτονομίας από τα εθνικά καύσιμα που είναι ο ήλιος και ο άνεμος».