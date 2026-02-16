11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι

Ορισμένοι μύθοι σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας συχνά οδηγούν σε λανθασμένες πρακτικές και υψηλότερους λογαριασμούς.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι πολλοί μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας - όπως το να σβήνει κανείς τον κλιματισμό όταν φεύγει, να ανάβει ηλεκτρικά σώματα ή να πλένει τα πιάτα στο χέρι - δεν μειώνουν ουσιαστικά την κατανάλωση ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν μάλιστα να αυξήσουν το κόστος.

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι 11 μύθοι και γιατί πρέπει να τους επαναξιολογήσουμε:

1. Σβήνουμε τον κλιματισμό όταν φεύγουμε για εξοικονόμηση

Αν και φαίνεται λογική, η πρακτική αυτή μπορεί να κοστίσει περισσότερο.

Όταν το σύστημα επανεκκινείται για να ζεστάνει (ή να δροσίσει) ξανά το σπίτι, χρειάζεται επιπλέον ενέργεια, ακυρώνοντας την όποια εξοικονόμηση. Συνίσταται η θέρμανση να παραμένει ανοιχτή αλλά σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

2. Κλείνουμε τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε

Το σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή ψύξης κινεί συγκεκριμένη ποσότητα αέρα. Κλείνοντας ορισμένους από τους αεραγωγούς μειώνεται η απόδοση του αερισμού και η συνολική αποδοτικότητα.

3. Η αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων είναι η καλύτερη λύση εξοικονόμησης ενέργειας

Αν και τα καινούρια κουφώματα βελτιώνουν την άνεση και την ενεργειακή απόδοση, η υψηλή τους τιμή σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας δεν καλύπτει το κόστος επένδυσης.

4. Οι ανεμιστήρες οροφής ψύχουν τον χώρο

Οι ανεμιστήρες δροσίζουν το δέρμα, όχι τον αέρα. Μάλιστα, ο κινητήρας τους παράγει θερμότητα. Η αίσθηση δροσιάς μπορεί να μειώσει τη χρήση κλιματισμού, αλλά δεν μειώνει την κατανάλωση ενέργειας άμεσα.

5. Η μείωση της θερμοκρασίας δεν εξοικονομεί ενέργεια

Μελέτες των εταιρειών κοινής ωφέλειας δείχνουν ότι η μείωση της θερμοκρασίας κατά 5–8 βαθμούς το βράδυ ή όταν δεν υπάρχει κανείς στο σπίτι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση κατά 5–8%.

6. Οι βαριές κουρτίνες εξοικονομούν ενέργεια τον χειμώνα

Μπορεί να νιώθουμε λιγότερες διαρροές, αλλά στην πραγματικότητα ο αέρας που ψύχεται ανάμεσα στο παράθυρο και το ύφασμα κρυώνει εντέλει το υπόλοιπο δωμάτιο. Οι βαριές κουρτίνες είναι αισθητική επιλογή, όχι αποτελεσματικό μέτρο εξοικονόμησης.

7. Απενεργοποιούμε μια συσκευή και δεν καταναλώνει ρεύμα

Οι συσκευές «βαμπίρ» συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια όταν είναι στην πρίζα, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένες. Αυτό ισχύει για φούρνους μικροκυμάτων, τηλεοράσεις, θερμάστρες, καφετιέρες, φορτιστές και υπολογιστές. Η καλύτερη πρακτική είναι να αποσυνδέονται από την πρίζα.

8. Αν αυξήσουμε τον θερμοστάτη, θα ζεσταθεί γρηγορότερα το σπίτι

Η αύξηση του θερμοστάτη δεν επιταχύνει τη θέρμανση, μόνο σπαταλά ενέργεια. Ο θερμοστάτης πρέπει να τίθεται σε μια άνετη θερμοκρασία και να παραμένει σταθερός.

9. Τα ηλεκτρικά σώματα κάνουν κάποιους χώρους πιο ζεστούς

Τα ηλεκτρικά σώματα αυξάνουν το κόστος, καθώς απαιτούν περισσότερο ρεύμα. Αντίθετα οι ανοιχτές πόρτες επιτρέπουν καλύτερη κατανομή θερμότητας και μεγαλύτερη απόδοση.

10. Ένα σύστημα HVAC καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας

Στην πραγματικότητα, τα συστήματα HVAC αντιστοιχούν στο 48% της κατανάλωσης. Οι υπόλοιπες συσκευές, όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις και κονσόλες παιχνιδιών, καταναλώνουν την πλειονότητα της ενέργειας.

11. Το πλύσιμο πιάτων στο χέρι είναι πιο οικονομικό

Οι μελέτες δείχνουν ότι χρησιμοποιείται περισσότερο ζεστό νερό και ενέργεια όταν πλένουμε τα πιάτα στο χέρι. Τα σύγχρονα πλυντήρια πιάτων είναι πιο αποδοτικά και εξοικονομούν ενέργεια.

