Από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης η Μελέτη για τον Διάδρομο Ηλεκτροκίνησης στην Πτολεμαΐδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 15:53
Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol. 2: Ανοιχτός καλλιτεχνικός διαγωνισμός για δεύτερη φορά από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 15:15
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΕΜΠ: Οι Πρώτοι Απόφοιτοι του MSc στη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 14:47
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 14:03
H ΡΑΑΕΥ για την άσκηση της δραστηριότητας Προμήθειας Υδρογόνου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/02/2026 - 13:45
Ντ.Τραμπ: «Συνέπειες» για το Ιράν αν δεν «κλείσει συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 13:06
WWF: 20% της θαλάσσιας επικράτειας της χώρας παραδομένο σε πετρελαϊκές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 12:42
Παπαθανάσης: 20 εκατ. ευρώ για την ενδυνάμωση υφιστάμενων ΜμΕ στις ηπειρωτικές περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 12:22
AVINation: Το νέο πρόγραμμα της AVIN με προσφορές και εκπτώσεις αποκλειστικά για νέους 18-25
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 11:19
Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 10:54
Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 10:24
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι πιρουέτες του κ. Μητσοτάκη στα ενεργειακά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 09:54
Οι θέσεις των συμμετεχόντων στη διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τη συμβολή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/02/2026 - 09:38
Άνοδος 28% στις θέσεις εργασίας ESG στην Ευρώπη: Η βιωσιμότητα μετατρέπεται στο πιο ισχυρό επαγγελματικό πλεονέκτημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 09:12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Επικοινωνιακός θόρυβος σε υδρογονάνθρακες και LNG Χωρίς εθνικό σχέδιο, με νέες εξαρτήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:42
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση προχωράει με έργο όπως η σημερινή ενεργειακή συμφωνία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/02/2026 - 08:13
Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
ΚΟΣΜΟΣ
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 14:23

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η Stellantis επαναφέρει τα πετρελαιοκίνητα μοντέλα της στην Ευρώπη
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 10:54

Η Stellantis, αναβιώνει τις εκδόσεις ντίζελ τουλάχιστον επτά μοντέλων αυτοκινήτων και επιβατικών βαν σε όλη την Ευρώπη, καθώς αποσύρεται από τα ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με μ;iα έρευνα του Reuters.

H Νο. 4 αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο ξεκίνησε στα τέλη του 2025 να επαναφέρει τις εκδόσεις ντίζελ στην Ευρώπη για διάφορα μοντέλα επιβατικά και van, όπως το Peugeot 308 και το premium DS No. 4 hatchback.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν μείνει πίσω από τις αρχικές προσδοκίες και η μετατόπιση στα ντίζελ έρχεται καθώς η Ευρώπη μείωσε τους στόχους για τις εκπομπές ρύπων οπότε επιτρέπει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης να παραμείνουν σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η κύρια αγορά της Stellantis, αποσύρονται επίσης από τα ηλεκτρικά οχήματα υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου την περασμένη εβδομάδα ακύρωσε ένα επιστημονικό εύρημα: Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, καταργώντας τα πρότυπα εκπομπών καυσαερίων αυτοκινήτων και φορτηγών.

«Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τους κινητήρες ντίζελ στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και -σε ορισμένες περιπτώσεις- να αυξήσουμε την προσφορά κινητήρων μας», ανέφερε η εταιρεία στο Reuters. «Στη Stellantis θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη, γι' αυτό και επικεντρωνόμαστε στη ζήτηση των πελατών», πρόσθεσε.

Μόλις το 2015, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αποτελούσαν τουλάχιστον το 50% των πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην Ευρώπη, αλλά παρουσιάζουν μείωση από το σκάνδαλο «Dieselgate» εκείνο το έτος, όταν διαπιστώθηκε ότι ορισμένες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες στον κόσμο είχαν χειραγωγήσει τις δοκιμές εκπομπών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής ομάδας λόμπι αυτοκινήτων ACEA, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα αποτελούσαν μόλις το 7,7% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων σε ολόκληρη την ήπειρο το 2025, ενώ τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 19,5%.

Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εγκαταλείψει εντελώς τα ντίζελ, ενώ η Stellantis προσφέρει ελάχιστα ντιζελοκίνητα μοντέλα σε σύγκριση με δεκάδες μοντέλα μόλις πριν από πέντε χρόνια.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αυτοκίνητων αδυνατούν να ανταγωνιστούν ανερχόμενους Κινέζους που ειδικεύονται στα ηλεκτρικά οχήματα. Τα ντίζελ έχουν, επίσης, πολύ χαμηλότερη τιμή από τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία εποχή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες δυσκολεύονται.

Η Stellantis ανακοίνωσε πρόσφατα απώλειες ύψους 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς περιορίζει τις φιλοδοξίες της για ηλεκτρικά οχήματα, στέλνοντας τις μετοχές της στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δημιουργία του ομίλου το 2021 μέσω της συγχώνευσης της Fiat Chrysler και της PSA.

Η εταιρεία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι τα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να αποτελούν το 100% των ευρωπαϊκών πωλήσεών της και το 50% των πωλήσεων στις ΗΠΑ έως το 2030, αλλά η ζήτηση και στις δύο αγορές δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες.

Στην Ευρώπη -όπου οι πωλήσεις της Stellantis μειώθηκαν κατά 3,9% το 2025 και 7,3% το 2024- επιστρέφουν οι εκδόσεις ντίζελ των Opel Astra, Opel Combo van, του επταθέσιου SUV Peugeot, του επιβατικού βαν Citroen Berlingo και άλλων μοντέλων, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης, θα συνεχίσει να παράγει μοντέλα με κινητήρα ντίζελ όπως το premium DS7 SUV, τα SUV Alfa Romeo Tonale και Alfa Romeo Stelvio, καθώς και το sedan Alfa Romeo Giulia, «ανταποκρινόμενη στη διαρκή ζήτηση των πελατών», σύμφωνα με την εταιρεία.

