Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη

Υπογράφηκαν, παρουσία του Πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου, οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν στην παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης τόνισε κατά την Εισαγωγική Τοποθέτηση του στην σημερινή Ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Παύλο Μαρινάκη

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό µε τη δρομολογούμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα στο θαλάσσιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο, η οποία αναμένεται στις αρχές του 2027, μετά από 40 χρόνια αποτελούν τα δύο μεγάλα ορόσημα στο μέτωπο των ερευνών φυσικού αερίου στη χώρα.

Με αυτές τις συμφωνίες, κατέληξε, η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή της ασφάλεια και δημιουργώντας εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα.