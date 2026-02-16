ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:39
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 13:25
"Έπεσαν" οι υπογραφές του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 12:26
Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 11:39
Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 10:40
Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 10:28
Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 09:37
Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/02/2026 - 09:32
ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 08:45
Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
16/02/2026 - 08:40
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
ΚΟΣΜΟΣ
16/02/2026 - 08:25
Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/02/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/02/2026 - 08:03
Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/02/2026 - 07:58
Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/02/2026 - 06:40
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:40
Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/02/2026 - 06:39
Τα 8 πράγματα που πρέπει πάντα να ελέγχετε μετά από διακοπή ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/02/2026 - 08:17
To ENERGY STAR επιβίωσε του Τραμπ: Γιατί μετράει τόσο η ενεργειακή αποδοτικότητα των συσκευών
ΚΟΣΜΟΣ
14/02/2026 - 08:18
Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 15:30
Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στην Γενεύη ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας-ΗΠΑ-Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
13/02/2026 - 14:53
Ετήσια Εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 14:09
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 5,4% το Δεκέμβριο στο δείκτη τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 13:03
Η Stellantis Θέλει να Aποχωρήσει από την Kοινοπραξία Mπαταριών με τη Samsung
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/02/2026 - 12:05
Η ενέργεια συναντά τον πολιτισμό: Tο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνοδοιπόρος του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/02/2026 - 11:57
Δημόσια Διαβούλευση για τον προσδιορισμό του Εκτιμώμενου Εσόδου Αγορών Ομάδων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/02/2026 - 10:41
Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/02/2026 - 09:55
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος των Μετάλλων Χρειάζεται Μία Νέα Αρχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/02/2026 - 09:00
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου (MSC)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:25
Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/02/2026 - 08:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ

Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
Samuel Regan-Asante on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 16/02/2026 - 06:39

Κι όμως οι πατεράδες μας είχαν δίκιο: Δεν πρέπει να αφήνουμε τις συσκευές να «καίνε» χωρίς λόγο.

Ο πατέρας τριών αγοριών από την Αυστραλία έλαβε πρόσφατα έναν τριμηνιαίο λογαριασμό ρεύματος αξίας 1.400 δολαρίων.

Από τότε παραδέχεται πως έχει ξεκινήσει το «κλισέ» των πατεράδων: Περιφέρεται από δωμάτιο σε δωμάτιο και απενεργοποιεί τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται, ενώ φωνάζει στα παιδιά να σβήνουν τα φώτα.

Σύμφωνα με την Origin Energy, η επιμονή του αυτή θα συμβάλλει πράγματι σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Origin Energy επιβεβαιώνει τον κίνδυνο πίσω από τις συσκευές «βαμπίρ» κι επισημαίνει ότι η κατανάλωση συσκευών σε κατάσταση αναμονής επηρεάζει σημαντικά τους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Οι συσκευές με μονάδες επεξεργασίας, όπως φορητοί υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών (Xbox, PlayStation, Nintendo) και οι smart τηλεοράσεις, έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, ενώ ακόμη και παλαιότερες συσκευές, όπως οι εκτυπωτές, σπαταλούν συχνά «χωρίς λόγο» ενέργεια.

Σε ένα μέσο νοικοκυριό, η κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής αντιστοιχεί στο 30-10% της συνολικής χρήσης, δηλαδή περίπου 100-150 δολάρια ετησίως.

Σε έρευνα της Origin σε περισσότερους από 1.000 πατεράδες, τα τρία τέταρτα παραδέχτηκαν ότι εφαρμόζουν τον ίδιο κανόνα για τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται - κάτι που φανερώνει πόσο διαδεδομένη και επιβεβλημένη είναι η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τη μείωση της κατανάλωσης, η εταιρεία συνιστά απενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης ενεργοποίησης «instant-on» σε τηλεοράσεις και κονσόλες, καθώς και την χρήση πολύπριζου με διακόπτη ή έξυπνης πρίζας, ώστε να κλείνουν όλες οι συσκευές ταυτόχρονα.

Σχετικά με τον κλιματισμό, η θέρμανση/ ψύξη μόνο ενός δωματίου αντί για ολόκληρου του σπιτιού μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό κατά 361–1.232 δολάρια ετησίως. Σημειώνεται πως τα φίλτρα του κλιματιστικού πρέπει να καθαρίζονται τέσσερις έως έξι φορές τον χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγή: Yahoo Finance

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 06:39

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης
Zero Waste HORECA 2026: 3.200 επιχειρήσεις πρωτοστατούν στη βιωσιμότητα στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης 13 Φεβρουαρίου 2026
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι 16 Φεβρουαρίου 2026
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα

Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα «σώσετε» το ψυγείο σας και θα μειώσετε αισθητά την κατανάλωση ρεύματος

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι

Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας

Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα