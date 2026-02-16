Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ

Κι όμως οι πατεράδες μας είχαν δίκιο: Δεν πρέπει να αφήνουμε τις συσκευές να «καίνε» χωρίς λόγο.

Ο πατέρας τριών αγοριών από την Αυστραλία έλαβε πρόσφατα έναν τριμηνιαίο λογαριασμό ρεύματος αξίας 1.400 δολαρίων.

Από τότε παραδέχεται πως έχει ξεκινήσει το «κλισέ» των πατεράδων: Περιφέρεται από δωμάτιο σε δωμάτιο και απενεργοποιεί τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται, ενώ φωνάζει στα παιδιά να σβήνουν τα φώτα.

Σύμφωνα με την Origin Energy, η επιμονή του αυτή θα συμβάλλει πράγματι σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Origin Energy επιβεβαιώνει τον κίνδυνο πίσω από τις συσκευές «βαμπίρ» κι επισημαίνει ότι η κατανάλωση συσκευών σε κατάσταση αναμονής επηρεάζει σημαντικά τους λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Οι συσκευές με μονάδες επεξεργασίας, όπως φορητοί υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών (Xbox, PlayStation, Nintendo) και οι smart τηλεοράσεις, έχουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, ενώ ακόμη και παλαιότερες συσκευές, όπως οι εκτυπωτές, σπαταλούν συχνά «χωρίς λόγο» ενέργεια.

Σε ένα μέσο νοικοκυριό, η κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής αντιστοιχεί στο 30-10% της συνολικής χρήσης, δηλαδή περίπου 100-150 δολάρια ετησίως.

Σε έρευνα της Origin σε περισσότερους από 1.000 πατεράδες, τα τρία τέταρτα παραδέχτηκαν ότι εφαρμόζουν τον ίδιο κανόνα για τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται - κάτι που φανερώνει πόσο διαδεδομένη και επιβεβλημένη είναι η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας.

Για τη μείωση της κατανάλωσης, η εταιρεία συνιστά απενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης ενεργοποίησης «instant-on» σε τηλεοράσεις και κονσόλες, καθώς και την χρήση πολύπριζου με διακόπτη ή έξυπνης πρίζας, ώστε να κλείνουν όλες οι συσκευές ταυτόχρονα.

Σχετικά με τον κλιματισμό, η θέρμανση/ ψύξη μόνο ενός δωματίου αντί για ολόκληρου του σπιτιού μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό κατά 361–1.232 δολάρια ετησίως. Σημειώνεται πως τα φίλτρα του κλιματιστικού πρέπει να καθαρίζονται τέσσερις έως έξι φορές τον χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Πηγή: Yahoo Finance