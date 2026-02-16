Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας

Πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας για εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, δήλωσαν σήμερα εισαγγελείς κατά της διαφθοράς

Δύο πρώην υπουργοί Ενέργειας της Ουκρανίας παραιτήθηκαν μετά την αποκάλυψη της λεγόμενης υπόθεσης «Μίδας», που αφορά κυρίως το φερόμενο ως σχέδιο δωροδοκίας ύψους 100 εκατ. δολαρίων στην κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας με την ανάμιξη υψηλόβαθμων αξιωματούχων και στελεχών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σκάνδαλο στοίχισε επίσης τη δουλειά του προσωπάρχη του Ζελένσκι ενώ και οι τρεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία.

«Μιλάμε για τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας (2021 έως 2025)», δήλωσαν οι ειδικοί εισαγγελείς για θέματα διαφθοράς μέσω ανάρτησης στο Telegram. «Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

Ο πρώην υπουργός τέθηκε υπό κράτηση το σαββατοκύριακο ενώ επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

«Κατά τη θητεία του υπόπτου ... η εγκληματική οργάνωση έλαβε περισσότερα από 112 εκατ. δολάρια σε μετρητά από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε σε ανακοίνωση το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι υλικό που συγκεντρώθηκε στην Ουκρανία και μέσω διεθνούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές σειράς χωρών αποτέλεσε τη βάση για το πόρισμα της υπηρεσίας.