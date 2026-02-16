ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιάννης Τριήρης: Το κομματικό ακροατήριο χειροκροτεί, η κοινωνία πληρώνει
17/02/2026 - 08:03
Chevron – HellenIQ Energy: Έως 10 ερευνητικές γεωτρήσεις με ορίζοντα παραγωγής το 2032–2035
17/02/2026 - 07:59
«Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»: Υποτονικό ενδιαφέρον, μόλις στο 20% η απορρόφηση
17/02/2026 - 07:57
Ενοικιαστής είδε έκπληκτος πως έπρεπε να πληρώσει τετραψήφιο λογαριασμό ρεύματος, τι ανακάλυψε
17/02/2026 - 06:50
Γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος χρειάζονται επειγόντως «λίφτινγκ»
17/02/2026 - 06:50
Τι θα συνέβαινε αν μόλις 1 στους 10 άλλαζε τον τρόπο που τρώει, μετακινείται ή αγοράζει ρούχα;
17/02/2026 - 06:50
Πόση κατανάλωση γλυτώνεις με την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
17/02/2026 - 06:50
HELLENiQ ENERGY: Οι όροι των συμβάσεων με την Chevron για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές
16/02/2026 - 15:51
H Κίνα παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή και πώληση οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας
16/02/2026 - 15:36
Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας
16/02/2026 - 15:28
Σ. Παπασταύρου: Νέα εποχή εθνικής αυτοπεποίθησης με τις έρευνες υδρογονανθράκων
16/02/2026 - 14:49
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Έτοιμη η πρώτη τυποποιημένη συσκευασία των 500grs Γαλλίου
16/02/2026 - 14:37
Γιάννης Μανιάτης: Χάσαμε ήδη 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014
16/02/2026 - 14:23
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα καθίσταται ουσιαστικά ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη
16/02/2026 - 13:39
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση υποθηκεύει το μέλλον της χώρας σε πολυεθνικούς κολοσσούς
16/02/2026 - 13:25
"Έπεσαν" οι υπογραφές του Ελληνικού Δημοσίου και της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
16/02/2026 - 12:26
Στην Ελβετία ο ΥΠΕΞ του Ιράν για να διαπραγματευθεί με ΗΠΑ
16/02/2026 - 11:39
Εκδήλωση του ΣΕΦ για την αποθήκευση ενέργειας και την αυτοκατανάλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Verde-Tec
16/02/2026 - 10:40
Χρυσό βραβείο για το έργο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας του Δήμου Αθηναίων στα Best City Awards
16/02/2026 - 10:28
Chevron: Με τη σφραγίδα Μαξίμου οι 4 συμβάσεις για έρευνες υδρογονανθράκων- Σήμερα οι υπογραφές
16/02/2026 - 09:37
Παραμένει στις χαμηλότερες αγορές η ελληνική χονδρεμπορική παρά το άλμα στο ρεύμα κατά 166%
16/02/2026 - 09:32
ΑΔΜΗΕ: Εγκρίθηκε από την ΓΣ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δις ευρώ
16/02/2026 - 08:45
Δευτερογενές πλαίσιο για τον Πιλοτικό Τόπο Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα στον Πρίνο
16/02/2026 - 08:40
Ζελένσκι: Ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει γλιτώσει από τα ρωσικά πλήγματα
16/02/2026 - 08:25
Στ. Παπασταύρου από Μόναχο: Η Ευρώπη να επενδύσει στην ενεργειακή της ασφάλεια
16/02/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη βαφτίζει «στρατηγική αυτονομία» την υποταγή στο δόγμα Τραμπ
16/02/2026 - 08:03
Πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ Chevron – HELLENiQ ENERGY: Έρευνες φυσικού αερίου εντός του 2026
16/02/2026 - 07:58
Επτά συμβουλές για μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα
16/02/2026 - 06:40
11 μύθοι για την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι
16/02/2026 - 06:40
Λογαριασμοί ρεύματος: Ο απλός κανόνας που εξοικονομεί πάνω από 100 ευρώ
16/02/2026 - 06:39

Υπό κράτηση πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας

Newsroom
Δευτέρα, 16/02/2026 - 15:28

Πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος σε υπόθεση δωροδοκίας για εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική δραστηριότητα, δήλωσαν σήμερα εισαγγελείς κατά της διαφθοράς

Δύο πρώην υπουργοί Ενέργειας της Ουκρανίας παραιτήθηκαν μετά την αποκάλυψη της λεγόμενης υπόθεσης «Μίδας», που αφορά κυρίως το φερόμενο ως σχέδιο δωροδοκίας ύψους 100 εκατ. δολαρίων στην κρατική υπηρεσία ατομικής ενέργειας με την ανάμιξη υψηλόβαθμων αξιωματούχων και στελεχών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην συνεργάτη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το σκάνδαλο στοίχισε επίσης τη δουλειά του προσωπάρχη του Ζελένσκι ενώ και οι τρεις έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία.

«Μιλάμε για τον πρώην υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας (2021 έως 2025)», δήλωσαν οι ειδικοί εισαγγελείς για θέματα διαφθοράς μέσω ανάρτησης στο Telegram. «Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση».

Ο πρώην υπουργός τέθηκε υπό κράτηση το σαββατοκύριακο ενώ επιχειρούσε να εγκαταλείψει τη χώρα, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

«Κατά τη θητεία του υπόπτου ... η εγκληματική οργάνωση έλαβε περισσότερα από 112 εκατ. δολάρια σε μετρητά από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα», δήλωσε σε ανακοίνωση το Εθνικό Γραφείο Κατά της Διαφθοράς στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι υλικό που συγκεντρώθηκε στην Ουκρανία και μέσω διεθνούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές σειράς χωρών αποτέλεσε τη βάση για το πόρισμα της υπηρεσίας.

