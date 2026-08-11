ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΗΕ: Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/08/2026 - 15:49
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 15:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 15:03
ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29
Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 10:01
Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 09:17
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 08:38
Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι Έλληνες χάνουν εισόδημα, ο Σκέρτσος μετράει καταθέσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/08/2026 - 08:03
Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 07:57
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 07:55
Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 08:44
Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:01
Πέντε λάθη στη χρήση του κλιματιστικού που ζεσταίνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:03
Φορητό κλιματιστικό ή ανεμιστήρας: Τι να επιλέξετε για το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:02
Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/08/2026 - 15:35
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 15:31
Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/08/2026 - 15:03
HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:34
Metlen: Σύνθεση & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:03
WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 13:45
Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
10/08/2026 - 13:14
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 13:08
Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/08/2026 - 12:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία

Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία
Άννα Διανά
Τρίτη, 11/08/2026 - 07:57
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το μοντέλο των αμφίδρομων συμβάσεων επί διαφοράς (CfD) φαίνεται να επαναφέρει το επενδυτικό ενδιαφέρον στα υπεράκτια αιολικά της Δανίας, μετά το ηχηρό «πάγωμα» της αγοράς το 2024, όταν ένας μεγάλος διαγωνισμός για 3 GW δεν είχε προσελκύσει ούτε μία προσφορά.

Η εικόνα αυτή τη φορά ήταν εντελώς διαφορετική. Η Δανία ολοκλήρωσε επιτυχώς τους διαγωνισμούς για δύο υπεράκτια αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1,8 GW, το Nordsøen Midt ισχύος 1 GW και το Hesselø ισχύος 800 MW. Και στις δύο διαδικασίες επικράτησε η Vattenfall, με τιμές 67,42 ευρώ/MWh και 72,50 ευρώ/MWh αντίστοιχα και συμβάσεις CfD διάρκειας 20 ετών.

Όπως αναφέρει σχετικά η Wind Europe σε σχετική ανακοίνωσή της τα δύο έργα, συνολικής ισχύος 1,8 GW, εκτιμάται ότι θα παράγουν από κοινού αρκετή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια ώστε να καλύψουν την κατανάλωση περίπου 1,8 εκατομμυρίων νοικοκυριών στη Δανία. Η χώρα ξεκινά, άλλωστε, από ήδη υψηλή βάση, καθώς τα υπεράκτια αιολικά καλύπτουν σήμερα περίπου το 24% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σημαντικότερο στοιχείο, ωστόσο, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό, είναι η επιστροφή του ανταγωνισμού. Για το Nordsøen Midt κατατέθηκαν δύο προσφορές, ενώ για το Hesselø πέντε, σε πλήρη αντίθεση με τον διαγωνισμό του 2024, όταν δεν είχε εμφανιστεί κανένας ενδιαφερόμενος.

Η αλλαγή δεν ήταν τυχαία. Ο προηγούμενος διαγωνισμός είχε σχεδιαστεί χωρίς κρατική στήριξη και στηριζόταν σε ένα μοντέλο στο οποίο οι developers αναλάμβαναν σημαντικό μέρος του εμπορικού κινδύνου. Η αύξηση του κόστους κατασκευής και χρηματοδότησης των offshore έργων είχε ήδη ανατρέψει τις οικονομικές παραδοχές πάνω στις οποίες είχε στηριχθεί η ανάπτυξη του κλάδου τα προηγούμενα χρόνια.

Η αποτυχία του διαγωνισμού του 2024 είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση για το κατά πόσο τα υπεράκτια αιολικά μπορούν πλέον να αναπτυχθούν χωρίς μηχανισμούς που περιορίζουν την έκθεση των επενδυτών στις διακυμάνσεις της αγοράς. Η ίδια η WindEurope είχε χαρακτηρίσει τότε την απουσία προσφορών «απογοητευτική αλλά όχι έκπληξη».

Στους νέους διαγωνισμούς η Δανία άλλαξε προσέγγιση, υιοθετώντας αμφίδρομα CfD. Μέσω του μηχανισμού ο επενδυτής αποκτά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τα μελλοντικά έσοδα του έργου. Όταν η τιμή της αγοράς βρίσκεται χαμηλότερα από τη συμφωνημένη τιμή αναφοράς, καλύπτεται η διαφορά, ενώ όταν κινείται υψηλότερα ο παραγωγός επιστρέφει την αντίστοιχη υπεραπόδοση.

Για τη WindEurope, το αποτέλεσμα της Δανίας αποτελεί ένδειξη ότι τα CfD μπορούν να περιορίσουν το επενδυτικό ρίσκο και, κατ’ επέκταση, το κόστος χρηματοδότησης, επιτρέποντας την υποβολή ανταγωνιστικότερων προσφορών.

Το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή βιομηχανία offshore αιολικών πιέζεται από υψηλότερα επιτόκια, αυξημένο κόστος εξοπλισμού και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι το προηγούμενο διάστημα σειρά ευρωπαϊκών διαγωνισμών αντιμετώπισε δυσκολίες ή περιορισμένο ενδιαφέρον. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει δεσμευτεί να μειώσει το κόστος των υπεράκτιων αιολικών κατά 30% έως το 2040 σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, οι χώρες της Βόρειας Θάλασσας έχουν θέσει ως στόχο την πραγματοποίηση διαγωνισμών για 15 GW νέας ισχύος ετησίως την περίοδο 2031-2040.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η WindEurope θεωρεί κρίσιμη τη μεγαλύτερη προβλεψιμότητα των διαγωνισμών και τη χρήση μηχανισμών όπως τα CfD. Όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της WindEurope, Giles Dickson, το αποτέλεσμα της Δανίας δείχνει ότι «τα CfD λειτουργούν», καθώς προσφέρουν την απαραίτητη σταθερότητα εσόδων και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των έργων.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία 10 Αυγούστου 2026
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα 11 Αυγούστου 2026
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες

ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

ΣΥΦΩΕΛ: Χάθηκαν 153,74 εκατ. ευρώ για τις μπαταρίες – Μεγάλη απώλεια για τις μικρές επιχειρήσεις
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΣΥΦΩΕΛ: Χάθηκαν 153,74 εκατ. ευρώ για τις μπαταρίες – Μεγάλη απώλεια για τις μικρές επιχειρήσεις

Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ετήσια αύξηση 61% στην εγκατεστημένη αποθηκευτική ικανότητα από ανανεώσιμες πηγές στα τέλη Ιουνίου του 2026