Δημόσια διαβούλευση για τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων

Δημόσια διαβούλευση επί της Γνώμης του Φορέα ΥΑΠ για τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής επενδυτή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων του άρθρου 72 του ν. 4964/2022

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τη γνώμη της ΕΔΕΥΕΠ, ως Φορέα Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ) σχετικά με τα βασικά κριτήρια συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία του άρθρου 72 του ν. 4964/2022, καθώς και τους όρους για την προώθηση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων και λοιπά ζητήματα διαφάνειας.

Η Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους επί της ανωτέρω εισήγησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των υποβληθέντων σχολίων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικό ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού ή επιχειρηματικού απορρήτου.

Επιστολή ΕΔΕΥΕΠ

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