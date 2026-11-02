Στις 3&4 Νοεμβρίου το Εμβληματικό 30ο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ με Διακεκριμένους Ομιλητές και την Υποστήριξη Κορυφαίων Ομίλων

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Δευτέρα, 02/11/2026 - 12:05
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Το εμβληματικό χρονικό ορόσημο των 30 ετών συνεχούς διοργάνωσης συμπληρώνει φέτος το Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, 3 & 4 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου ( Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο).

70 υψηλού επιπέδου επιστήμονες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχουν ως ομιλητές ενώ, παράλληλα, κορυφαίοι ενεργειακοί, τραπεζικοί κ. ά. όμιλοι της χώρας έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους ως χορηγοί και υποστηρικτές στο κορυφαία ετήσια εθνική διοργάνωση του ΙΕΝΕ.

Το επετειακό 30ο«Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ υπόσχεται ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και συζητήσεις που θα καλύψουν όλα τα φλέγοντα θέματα της εποχής μας, με μια ατζέντα που εστιάζει στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Μια σειρά διακεκριμένων προσωπικοτήτων του εγχώριου, περιφερειακού και διεθνούς ενεργειακού τομέα, αλλά και ευρύτερα, περιλαμβάνονται στους ομιλητές της φετινής διοργάνωσης, όπως o κ. Δημήτρης Φούρλαρης, Αντιπρόεδρος Κλάδου Ενέργειας της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), ο Καθ. Παντελής Κάπρος, Πρόεδρος ΔΣ του Ε3Μ Lab και Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΝΕ Δρ. Παντελής Μπίσκας, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, ο Καθ. Σταύρος Αθ. Παπαθανασίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών, ΕΜΠ, ο κ. Νίκος Μπουλαξής, Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Απόστολος Πετρόπουλος, Energy Modeller του International Energy Agency (IEA), με έδρα το Παρίσι, ο κ. Αντώνης Κοντολέων, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ, η κ. Βίκυ Λοϊζου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), ο κ. Artur Lorkowski, Director, Energy Community Secretariat, Austria, ο Καθ. Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, πρ. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, και ο Δρ. Νικόλας Φαραντούρης, Ευρωβουλευτής, Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Με πλούσια θεματολογία- από την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού, έως τις επενδύσεις, την καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) -το Συνέδριο έρχεται την κατάλληλη στιγμή να προωθήσει ουσιαστικό διάλογο για την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές για το μέλλον της ενέργειας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στο επίκεντρο του φετινού Συνεδρίου, θα βρεθεί η συνεχιζόμενη κρίση στη Μ. Ανατολή, αλλά και η πολύχρονη, πλέον, στρατιωτική διένεξη στην Ουκρανία, και οι επιπτώσεις συνολικά στον ενεργειακό τομέα, στην οικονομία και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια.

Σημαντική παρέμβαση, εξάλλου, αναμένεται από το International Energy Agency ( IEA), ανώτερο στέλεχος του οποίου θα παρουσιάσει το Εlectrification Report του IEA.

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ( IEA) , του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΥΠΕΝ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ( ΡΑΑΕΥ) ενώ υποστηρίζεται μέσω χορηγιών από μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.

Χορηγοί του 30ου«Ενέργεια & Ανάπτυξη» είναι o Όμιλος HELLENiQ ENERGY, ο Όμιλος Motor Oil, ο ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε. και η δικηγορική εταιρεία KG Law Firm.

Στους Υποστηρικτές περιλαμβάνονται η Τράπεζα Πειραιώς, η ενεργειακή εταιρεία EnSCo, η Energean, το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ( ΕΝΕΧ) και η Gastrade.

Ως Υποστηρικτές Δράσεων συμμετέχουν η Metlen και η Θήρατρον - Ηλεκτρονικό Marketing.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία, τους ομιλητές και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφτείτε το microsite της εκδήλωσης

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