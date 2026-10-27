3 & 4 Νοεμβρίου: Στην Τελική Ευθεία για το Επετειακό 30ο Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ

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3 &amp; 4 Νοεμβρίου: Στην Τελική Ευθεία για το Επετειακό 30ο Συνέδριο «Ενέργεια &amp; Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ
Newsroom
Τρίτη, 27/10/2026 - 08:21
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Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία για το επετειακό συνέδριο του ΙΕΝΕ, το 30ο «Ενέργεια & Ανάπτυξη», μπαίνουν στην τελική ευθεία οι σχετικές προετοιμασίες και ολοκληρώνεται ο κατάλογος των ομιλητών, ενώ, παράλληλα, κορυφαίοι ενεργειακοί, τραπεζικοί κ. ά. όμιλοι της χώρας έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους ως χορηγοί και υποστηρικτές στο κορυφαία ετήσια εθνική διοργάνωση του Ινστιτούτου

Με 70 υψηλού επιπέδου ομιλητές, επιστήμονες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό το Συνέδριο υπόσχεται ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και συζητήσεις που θα καλύψουν όλα τα φλέγοντα θέματα της εποχής μας, με μια ατζέντα που εστιάζει στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Με την ευρεία συμμετοχή συνέδρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 30οΕθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη» του ΙΕΝΕ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 3 & 4 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο).

Με πλούσια θεματολογία- από την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια εφοδιασμού, έως τις επενδύσεις, την καινοτομία και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) -το Συνέδριο έρχεται την κατάλληλη στιγμή να προωθήσει ουσιαστικό διάλογο για την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές για το μέλλον της ενέργειας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στο επίκεντρο του φετινού Συνεδρίου, θα βρεθεί η συνεχιζόμενη κρίση στη Μ. Ανατολή, αλλά και η πολύχρονη, πλέον, στρατιωτική διένεξη στην Ουκρανία, και οι επιπτώσεις συνολικά στον ενεργειακό τομέα, στην οικονομία και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια.

Σημαντική παρέμβαση, εξάλλου, αναμένεται από το International Energy Agency ( IEA), ανώτερο στέλεχος του οποίου θα παρουσιάσει το Εlectrification Report του IEA.

Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ( IEA) , του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΥΠΕΝ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ( ΡΑΑΕΥ) ενώ υποστηρίζεται μέσω χορηγιών από μεγάλες ενεργειακές εταιρείες.

Χορηγοί του 30ου«Ενέργεια & Ανάπτυξη» είναι o Όμιλος HELLENiQ ENERGY, ο Όμιλος Motor Oil, η ΔΕΠΑ Εμπορίας Μ.Α.Ε. και η δικηγορική εταιρεία KG Law Firm.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία, τους ομιλητές και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφτείτε το microsite της εκδήλωσης: https://www.energy- development.eu/el/

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