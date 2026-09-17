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Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε αναλυτές: Νέα φάση ανάπτυξης από θέση ισχύος
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17/09/2026 - 10:00
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Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026

Νέα Μελέτη ΙΕΝΕ: Ενεργειακές Τάσεις στην Ελλάδα για το Α’ Οκτάμηνο του 2026
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 15:39
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Τα τελευταία χρόνια, ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία, στις επενδύσεις και στις τιμές. Με δεδομένο ότι η παρακολούθηση των μεταβολών του εγχώριου ενεργειακού τομέα ανά κλάδο και καύσιμο αποτελεί βασική δραστηριότητα του Ινστιτούτου, συνεχίζεται η καταγραφή των τάσεων, με τη δημοσίευση μίας σχετικά σύντομης και περιεκτικής απολογιστικής ανάλυσης για το α’ οκτάμηνο του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η μεταβολή στις τιμές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου σε επίπεδο Ευρώπης και Ελλάδας, η μεταβολή στην συνολική ζήτηση ενέργειας, όπως και στην ζήτηση ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, καλύπτονται στην συγκεκριμένη μελέτη[1]. Παράλληλα, οι εισαγωγές και εξαγωγές, κυρίως ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όπως και το μίγμα καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, είναι κάποια από τα ενεργειακά μεγέθη που αναλύονται.

Σύμφωνα με στοιχεία της Μελέτης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 36.4 TWh το α’ οκτάμηνο του 2026, μειωμένη κατά 1.85% σε σύγκριση με το α’ οκτάμηνο του 2025

Διάγραμμα 1: Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, α’ οκτάμηνο 2025-2026

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Σημαντικά και χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα της ανωτέρω Μελέτης για το α’ οκτάμηνο του 2026. Μεταξύ άλλων, η ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα και την Ευρώπη χαρακτηρίστηκε κατά την ίδια περίοδο από γενικά ανοδική πορεία στις τιμές ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και πετρελαίου, με εξαίρεση την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού, όπου οι τιμές υποχώρησαν σε ετήσια βάση. Παράλληλα, εμφανίζεται μια νέα ζώνη χαμηλότερων τιμών ηλεκτρισμού στα Βαλκάνια, ενώ η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μειώθηκε. Η χώρα μετατράπηκε σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρισμού, καθώς οι εισαγωγές περιορίστηκαν και οι εξαγωγές αυξήθηκαν. Στο φυσικό αέριο, αυξήθηκαν οι συνολικές εισαγωγές, με μικρή μείωση των ρωσικών ροών μέσω αγωγών, ενώ οι εξαγωγές προς τις βόρειες αγορές παρέμειναν περιορισμένες. Παράλληλα, οι εισαγωγές LNG μέσω Ρεβυθούσας και Αμφιτρίτης κατέγραψαν ιστορικά υψηλά επίπεδα για την περίοδο. Τέλος, οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της Ευρώπης, ενώ το ηλεκτροπαραγωγικό μίγμα παρουσίασε σημαντικές μεταβολές, με αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου.

Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

[1] Τα ενεργειακά δεδομένα έχουν αντληθεί από διάφορες πηγές, όπως ΑΔΜΗΕ, Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΔΑΠΕΕΠ, Eurostat και Energylive.

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