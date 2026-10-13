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Παρουσίαση Μελέτης του ΙΕΝΕ για τη Συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των SMRs

Παρουσίαση Μελέτης του ΙΕΝΕ για τη Συμμετοχή της Ελληνικής Βιομηχανίας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των SMRs
Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 15:41
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Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), επ’ ευκαιρία της ολοκλήρωσης της σημαντικής του Μελέτης με τίτλο “ Greece in the Global SMR Supply Chain” («Η Ελλάδα στην Παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα των Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων – SMR»), η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος του Ινστιτούτου για την χρήση πυρηνικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού στην ΝΑ Ευρώπη (NUPOSEE), οργανώνει ειδική Ημερίδα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Νίκης 4, Αθήνα, στις 14 Οκτωβρίου 2026.

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας, με τίτλο «Ο Ρόλος της Ελλάδας στην Παγκόσμια Εφοδιαστική Αλυσίδα των SMRs», θα παρουσιαστεί η εν λόγω Μελέτη από τον συγγραφέα της και Research Fellow του ΙΕΝΕ, κ Γιώργο Παπαχρήστο, μηχανολόγο μηχανικός με εξειδίκευση στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας και τις βιομηχανικές διεργασίες, ενώ θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις από διακεκριμένα στελέχη του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού κλάδου της πυρηνικής ενέργειας. Στο δεύτερο μέρος της Ημερίδας θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Βιομηχανίας.

Η παρούσα Μελέτη του ΙΕΝΕ, πάει πέρα από τα υφιστάμενα όρια που θέτει ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια και ο οποίος περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από τα – απόλυτα δικαιολογημένα – ζητήματα αρχών πολιτικής, όπως το κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει μέρος του ενεργειακού μείγματος της χώρας. ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιο ενδέχεται να είναι το κόστος και αν η κοινή γνώμη θα την αποδεχόταν.

Αντίθετα, το ερώτημα που θέτει η Μελέτη του ΙΕΝΕ, και κατ’ επέκταση η Ημερίδα, είναι πιο περιορισμένο, πιο συγκεκριμένο και με πιο άμεση σημασία: για πρώτη φορά διερευνάται συστηματικά τι μπορεί να προσφέρει η υφιστάμενη βιομηχανική βάση της Ελλάδας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των SMR και τι θα έπρεπε να συμβεί ώστε αυτή η συνεισφορά να μετουσιωθεί σε συμβασιοποιημένη βιομηχανική συμμετοχή.

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMR) εισέρχονται στον εγχώριο δημόσιο διάλογο κυρίως ως ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας. Η Μελέτη του ΙΕΝΕ υποστηρίζει ότι αυτή η προσέγγιση, αν και κατανοητή, παραβλέπει την πιο άμεση και εμπορικά σημαντική διάσταση αυτού που αντιπροσωπεύει η παγκόσμια βιομηχανία των SMR. Η Ελλάδα έχει μια ρεαλιστική ευκαιρία, στο άμεσο μέλλον, να καταστεί μέρος της παγκόσμιας υποδομής μέσω της οποίας κατασκευάζονται οι SMR s, και όχι απλώς ένας δυνητικός καταναλωτής της ενέργειας που αυτοί παράγουν.

Η εν λόγω Μελέτη του ΙΕΝΕ, η πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική ανάλυση σχετικά με το θέμα, συντάχθηκε σε μια στιγμή ουσιαστικής θεσμικής σύγκλισης: στις 10 Μαρτίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Στρατηγική της για τους SMR (COM/2026/117), θεσπίζοντας το σημαντικότερο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την πυρηνική ενέργεια εδώ και μια γενιά. Την ίδια ημέρα ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης προέβη σε μία ιστορική σημασίας δήλωση για την πυρηνική ενέργεια κατά την διάρκεια της 2ης Συνόδου Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι. Αυτό ενισχύθηκε από την διμερή δήλωση συνεργασίας στο τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας, που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν τον Απρίλιο του 2026.

Η Μελέτη του ΙΕΝΕ βασίζεται σε έρευνα πολλαπλών μεθόδων, η οποία συνδυάζει τη συστηματική βιβλιογραφική έρευνα, τη γεωχωρική χαρτογράφηση με τη χρήση συστημάτων GIS, την αξιολόγηση των βιομηχανικών δυνατοτήτων ανά κλάδο και την απευθείας διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τ o πρόγραμμα της εκδήλωσης, τους ομιλητές και την εγγραφή, καθώς και για τη μελέτη του ΙΕΝΕ “Greece in the Global SMR Supply Chain”, μπορείτε να βρείτε εδώ.

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