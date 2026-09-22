«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ

Με ένα ανατρεπτικό μήνυμα, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO (Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΕΔΜΕΔΕ) αναδεικνύει την τεχνογνωσία και την οργάνωση που απαιτούνται για να κλείνει ο κύκλος των υλικών στην πράξη.

«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι». Με αυτό το μήνυμα, η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO φέρνει στο προσκήνιο τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και αναδεικνύει τι χρειάζεται ώστε τα υλικά από μια κατασκευή να μη θεωρούνται απλώς απόβλητα, αλλά να μπορούν να επιστρέφουν στον παραγωγικό κύκλο.

Πίσω από ένα μήνυμα που ακούγεται απλό, βρίσκεται μια απαιτητική διαδικασία. Η συλλογή, η μεταφορά, η επεξεργασία, η ανάκτηση και η αξιοποίηση αποτελούν κρίκους μιας ενιαίας αλυσίδας, που απαιτεί τεχνογνωσία, οργάνωση, συνέπεια και στενή συνεργασία σε κάθε στάδιο.

Εκεί ακριβώς εντοπίζεται η ουσία της προσέγγισης της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: η διαχείριση των ΑΕΚΚ δεν ολοκληρώνεται με την επεξεργασία των υλικών. Ο κύκλος κλείνει πραγματικά όταν τα υλικά αυτά επιστρέφουν στην παραγωγή ως εναλλακτικές πρώτες ύλες, περιορίζοντας την κατανάλωση φυσικών πόρων και ενισχύοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο, κυκλικό μοντέλο κατασκευών.

Η «γλώσσα του παιχνιδιού» χρησιμοποιείται ως δημιουργικό όχημα για να επικοινωνήσει μια σύνθετη πραγματικότητα με τρόπο άμεσο και κατανοητό: όταν υπάρχει η κατάλληλη γνώση και οργάνωση, κάθε στάδιο συνδέεται αρμονικά με το επόμενο και τα υλικά αποκτούν ξανά θέση στην παραγωγή.

Τα εικαστικά της καμπάνιας ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία: δομικά τουβλάκια συνθέτουν ένα φορτηγό, ενώ διαφορετικά υλικά τοποθετούνται με ακρίβεια για να δημιουργήσουν μια νέα κατασκευή. Μια δημιουργική μεταφορά για μια διαδικασία όπου κάθε στάδιο μετράει και κάθε υλικό έχει μία δεύτερη ευκαιρία.

Ως Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO συνδέει όλα τα στάδια της αλυσίδας μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργασιών και ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης. Με παρουσία σε περισσότερες από 40 Περιφερειακές Ενότητες σε όλη την Ελλάδα, λειτουργεί με αξιοπιστία, συνέπεια και πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μετατρέποντας τα ΑΕΚΚ από απόβλητα σε αξιοποιήσιμους πόρους.

H Εύη Ιωαννίδου, Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, δήλωσε σχετικά:

«Με τη νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, θέλαμε να μιλήσουμε διαφορετικά για ένα σύνθετο και απαιτητικό ζήτημα. Το μήνυμα «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι» εκφράζει τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στη διαχείριση των ΑΕΚΚ και, κυρίως, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: όχι απλώς να διαχειριζόμαστε απόβλητα, αλλά να συνδέουμε όλα τα στάδια που επιτρέπουν στα υλικά να επιστρέφουν στην παραγωγή. Για εμάς, αυτό είναι το πραγματικό νόημα της κυκλικής οικονομίας: να κλείνουμε τον κύκλο στην πράξη».