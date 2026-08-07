ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 15:40
Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 15:36
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 15:17
Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 14:57
Συνάντηση υπουργού Περιβάλλοντος με το Συνδικάτο του ΙΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 14:29
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 13:49
ΣΥΦΩΕΛ: Χάθηκαν 153,74 εκατ. ευρώ για τις μπαταρίες – Μεγάλη απώλεια για τις μικρές επιχειρήσεις
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
07/08/2026 - 13:11
Φρ. Παρασύρης: Βαφτίζουν «επιτυχία» τη μεταφορά του λογαριασμού της Ρήτρας Διαφυγής στους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 12:13
Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους - Προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 11:34
ΔΟΑΕ: Αύξηση των απωλειών εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
07/08/2026 - 11:04
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Στρατηγικό εργαλείο για οργανωμένη, ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 10:47
Απολογισμός Γ. Μανιάτη για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 10:44
Δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Κύπρου για την είσοδο Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 09:32
Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας – Η βιομηχανία ξανά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/08/2026 - 08:58
Πώς οι μύθοι γύρω από τις πυρκαγιές κρύβουν τα αίτια και τις αυτονόητες λύσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 08:40
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του Γηροκομείου Αθηνών με 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: «Βιομηχανία κοροϊδίας» το Μέγαρο Μαξίμου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/08/2026 - 08:01
Γιατί η επιμονή στους 18°C μπορεί να βλάψει το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 06:46
Μήπως καταστρέφετε το κινητό σας; Τα 3 λάθη που κάνουμε με το powerbank
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 06:45
Μητσοτάκης: 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 15:08
Κ. Χατζηδάκης: Στον κάλαθο των αχρήστων οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 14:37
SOWISE+: Επιστημονική πρόοδος και καινοτομία για μια κυκλική οικονομία στην πράξη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/08/2026 - 13:59
Κουκουλόπουλος: Τελευταία η Δυτική Μακεδονία στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών – Πήγε “περίπατο” η Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 13:25
Σταύρος Παπασταύρου: Η συμφωνία δημιουργεί νέα και ισχυρή δυναμική για την υλοποίηση του GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 12:46
Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 12:44
METLEN: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/08/2026 - 11:20
ΠΑΣΟΚ: Ζητά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και από γεωπολιτικής σκοπιάς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 10:25
HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/08/2026 - 10:21
Όμιλος AKTOR: Εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/08/2026 - 09:41
WWF Ελλάς: Περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων σε λίγες μόλις μέρες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/08/2026 - 09:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους - Προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές

Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους - Προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 11:34
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η πρώτη τηλεοπτική καμπάνια της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.: Ένα ηχηρό μήνυμα συλλογικής κοινωνικής ευθύνης

Την πρώτη της τηλεοπτική καμπάνια παρουσίασε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. με κεντρικό μήνυμα «Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους και τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας πάνω από όλα», ένα μήνυμα - απάντηση σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με ολόκληρη τη χώρα να δοκιμάζεται σκληρά από τα πύρινα μέτωπα. Το σποτ, λειτουργεί ως ένα ηχηρό κάλεσμα για άμεση αφύπνιση και αλλαγή συμπεριφοράς ολόκληρης της κοινωνίας.

Σε πρώτο πλάνο προβάλλεται η σκληρή πραγματικότητα: η ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων στο φυσικό περιβάλλον, η οποία δεν αποτελεί μόνο παράνομη πρακτική, αλλά και σημαντικό παράγοντα κινδύνου. Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) λειτουργούν ως εύφλεκτο υλικό, συμβάλλοντας στην εκδήλωση ή την εξάπλωση πυρκαγιών, ενώ ταυτόχρονα δυσχεραίνουν την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, δημιουργώντας εμπόδια στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος και ο μικρός Σωτήρης Οδυσσέως, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Αποστολόπουλου, ενώνουν τις φωνές τους, προτρέποντας να μην πετάμε μπάζα ανεξέλεγκτα και να καταστρέφουμε από αδιαφορία το περιβάλλον, αλλά αντ΄ αυτού να πάρουμε θέση και να αναλάβουμε όλοι μας την ευθύνη που μας αναλογεί.

Με αίσθημα ευθύνης και βρισκόμενη πάντα στην πρώτη γραμμή, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συμβάλλει μέσα από αυτή της την πρωτοβουλία ώστε να αφυπνίσει το κοινό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράστασή της στους πληγέντες, αλλά και τις βαθύτατες ευχαριστίες της προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τους εθελοντές που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη με τις φλόγες.

Η επόμενη μέρα απαιτεί από όλους μας πράξεις συνέπειας. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποτελούν ασπίδα προστασίας. Μαζί, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, τις υποδομές και την ασφάλεια των παιδιών μας.

Η ΑΝΑΚΕΜ ενισχύει διαρκώς την παρουσία και τις υπηρεσίες της, διατηρώντας άμεση επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο και προσφέροντας αξιόπιστη ενημέρωση και υποστήριξη μέσω της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφωνικού της κέντρου.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πώς οι μύθοι γύρω από τις πυρκαγιές κρύβουν τα αίτια και τις αυτονόητες λύσεις
Πώς οι μύθοι γύρω από τις πυρκαγιές κρύβουν τα αίτια και τις αυτονόητες λύσεις 07 Αυγούστου 2026
Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ 07 Αυγούστου 2026
Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

SOWISE+: Επιστημονική πρόοδος και καινοτομία για μια κυκλική οικονομία στην πράξη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

SOWISE+: Επιστημονική πρόοδος και καινοτομία για μια κυκλική οικονομία στην πράξη

WWF Ελλάς: Περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων σε λίγες μόλις μέρες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

WWF Ελλάς: Περισσότερα από 180.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων σε λίγες μόλις μέρες

Διυπουργική σύσκεψη: Οι άμεσες ενέργειες για τη στήριξη των πληγέντων στις πυρόπληκες περιοχές της Δυτικής Αττικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διυπουργική σύσκεψη: Οι άμεσες ενέργειες για τη στήριξη των πληγέντων στις πυρόπληκες περιοχές της Δυτικής Αττικής

Νίκος Χαρδαλιάς: Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: Μηδενική ανοχή και σε νομικό επίπεδο για τους υπαίτιους της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος για σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος για σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026

Ν. Ανδρουλάκης: Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Ανδρουλάκης: Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα εδώ και χρόνια