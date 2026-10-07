Ενεργειακό κόστος: Ικανοποίηση στη βιομηχανία για τα 95 εκατ. -Τι θα πάρουν οι επιχειρήσεις και τι ζητά ο ΣΕΒ

Με ικανοποίηση υποδέχεται η βιομηχανία τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη νέα παρέμβαση στο ενεργειακό κόστος, συνολικού ύψους 95 εκατ. ευρώ, με τον ΣΕΒ να κάνει λόγο για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία CISAF και METSAF και την ΕΒΙΚΕΝ να χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες «θετικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Το νέο πακέτο, το οποίο ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέπει άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά, καθώς και πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους εκπομπών. Οι λεπτομέρειες του νέου σχήματος αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες από τα συναρμόδια υπουργεία.

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανεβάζοντας, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, το συνολικό ύψος της στήριξης κοντά στα 500 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται η αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους εκπομπών, η οποία ενισχύθηκε κατά 75 εκατ. ευρώ για 50 επιχειρήσεις, καθώς και οι παρεμβάσεις στις χρεώσεις δικτύων, στις ΥΚΩ και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το νέο στοιχείο είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το ευρωπαϊκό πλαίσιο CISAF/METSAF, ώστε η στήριξη να επεκταθεί σε μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής βάσης.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η μία παρέμβαση θα αφορά άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά. Παράλληλα, για τις περισσότερο ενεργοβόρες επιχειρήσεις προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση πέραν της αντιστάθμισης που ήδη λαμβάνουν. Το πόσο θα μειωθεί τελικά το ενεργειακό κόστος για κάθε επιχείρηση θα εξαρτηθεί από την εξειδίκευση του σχήματος, καθώς μένει να καθοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος και η διάρκεια της ενίσχυσης και οι προϋποθέσεις ένταξης.

Την ικανοποίηση του ΣΕΒ για τις ανακοινώσεις εξέφρασε ο πρόεδρός του Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει «εμπράκτως την ανάγκη υποστήριξης της ελληνικής βιομηχανίας προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική». Ο κ. Θεοδωρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην αξιοποίηση των μηχανισμών METSAF και CISAF, αλλά και στο εύρος της παρέμβασης, τονίζοντας ότι «στα μέτρα που ανακοινώσατε περιλαμβάνεται σχεδόν το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, ανεξαρτήτως μεγέθους». Μάλιστα, κλείνοντας την ομιλία του, επανήλθε στο ενεργειακό, σημειώνοντας ότι οι ανακοινώσεις «δείχνουν ότι ο διάλογος με την παραγωγική οικονομία συχνά οδηγεί σε αποφάσεις που αντιμετωπίζουν κρίσιμα προβλήματα».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος χαρακτήρισε θετικά την ανακοίνωση για τη διάθεση των 95 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη δείχνει πως η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής και ελληνικής βιομηχανίας βρίσκεται πλέον ψηλότερα στην ατζέντα. Η ΕΒΙΚΕΝ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση από την Ελλάδα των δυνατοτήτων του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου, καθώς αντίστοιχα εργαλεία στήριξης χρησιμοποιούνται ήδη από άλλα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα, όμως, περιμένει την εξειδίκευση πριν αποτιμήσει συνολικά το νέο σχήμα. «Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και των όρων εφαρμογής τους, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους και η δυνατότητα πρόσβασης του συνόλου των επιλέξιμων βιομηχανικών καταναλωτών», ανέφερε ο κ. Κοντολέων, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση «θετικό πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Πέρα από το ενεργειακό κόστος, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έβαλε στο τραπέζι μια σειρά παρεμβάσεων που, κατά τον ΣΕΒ, απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος αύξησης των επενδύσεων στα 65 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στην κορυφή βρίσκεται η παραγωγικότητα, με τον πρόεδρο του ΣΕΒ να επισημαίνει ότι παραμένει μόλις στο 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και να συνδέει την υστέρηση με το χαμηλό επενδεδυμένο κεφάλαιο ανά εργαζόμενο: 94.000 ευρώ στην Ελλάδα έναντι 217.000 ευρώ στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προτείνει νέο πλαίσιο κινήτρων για τις μεγάλες επενδύσεις, με τις επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ να χαρακτηρίζονται εμβληματικές και εκείνες άνω των 150 εκατ. ευρώ στρατηγικές, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις παραγωγικότητας και επίδρασης στην οικονομία. Παράλληλα, ζητά στους αναπτυξιακούς νόμους το κριτήριο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας να αντικατασταθεί από εκείνο της σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας, ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και επέκταση στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης των υπερεκπτώσεων που ισχύουν για την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη η ενίσχυση των ελέγχων στα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα από τρίτες χώρες και αλλαγές στον Τειρεσία, ώστε οι επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους να αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία και όσες τις έχουν εξοφλήσει να διαγράφονται άμεσα και όχι έπειτα από δύο ή τρία χρόνια. Τελευταίο, αλλά όπως τόνισε ο ίδιος σημαντικότερο, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ζήτησε περισσότερες τεχνικές σχολές με χαρακτηριστικά αντίστοιχα της Σιβιτανιδείου, εκπαίδευση περισσότερο συνδεδεμένη με τις ανάγκες της αγοράς και ταχύτερες διαδικασίες πρόσκλησης ανειδίκευτων εργαζομένων.