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ΥΠΕΝ-ΥΠΕΘΟΟ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία – Ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος

ΥΠΕΝ-ΥΠΕΘΟΟ: Στήριξη 95 εκατ. ευρώ στην ελληνική βιομηχανία – Ανάχωμα στο αυξημένο ενεργειακό κόστος
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 13:39
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Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρούν στην εξειδίκευση της νέας παρέμβασης ύψους έως 95 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Η νέα άνοδος στις τιμές της ενέργειας δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην παραγωγή και η Κυβέρνηση απαντά με μια στοχευμένη παρέμβαση που αποσκοπεί στην συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στηρίζει τις ελληνικές βιομηχανίες που είναι εκτεθειμένες στις αυξήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας, προστατεύει την ανταγωνιστικότητά τους και υψώνει ανάχωμα ώστε το αυξημένο κόστος να μη μεταφερθεί στις τιμές και τελικά στον καταναλωτή.

Η παρέμβαση έχει ανώτατο δημοσιονομικό όριο τα 95 εκατ. ευρώ και θα οριστικοποιηθεί μετά την απαραίτητη έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP), με την οποία η ελληνική πλευρά βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις.

Αξιοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF

Η παρέμβαση βασίζεται στις δυνατότητες του Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), του ευρωπαϊκού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία, το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2025.

Το CISAF επιτρέπει στα κράτη-μέλη να στηρίζουν ενεργοβόρες βιομηχανίες ως προς το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, προβλέπει ενίσχυση που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση έως 50% της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για έως 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης, με την τελική τιμή για την επιδοτούμενη κατανάλωση να μην μπορεί να υποχωρήσει κάτω από τα 50 ευρώ/MWh.

Η στήριξη συνδέεται ταυτόχρονα με την ενεργειακή μετάβαση και τη μόνιμη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Προϋπόθεση για την αξιοποίηση του μέτρου είναι οι δικαιούχοι να κατευθύνουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό κόστος, όπως επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης.

Η λίστα των επιλέξιμων βιομηχανιών ορίζεται στο Παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών CEEAG (Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines) και αφορά κλάδους που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό και αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο μεταφοράς της παραγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθετες δυνατότητες μέσω του METSAF

Τον Απρίλιο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF), διευρύνοντας τις δυνατότητες στήριξης λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το METSAF επιτρέπει την αύξηση της έντασης της ενίσχυσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από 50% έως 70%, καθώς και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη σώρευση της ενίσχυσης με την αντιστάθμιση που λαμβάνουν βιομηχανίες για το έμμεσο κόστος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα αξιοποιεί συνδυαστικά τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, ώστε η στήριξη να φτάσει στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη ενεργειακή επιβάρυνση.

Η παρέμβαση σε δύο φάσεις

Το μέτρο θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, ανάλογα με την περίοδο κατανάλωσης και την κατηγορία των δικαιούχων.

Πρώτη φάση – Από Ιανουάριο έως Ιούλιο 2026

Για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026, μέσω του CISAF θα ενισχυθούν βιομηχανίες του Παραρτήματος 1 των CEEAG οι οποίες δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση για το κόστος CO₂ και αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο απώλειας ανταγωνιστικότητας.

Η επιδότηση θα καλύπτει έως το 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορεί να οδηγεί σε μείωση έως 50% της τιμής, με κατώτατη τελική τιμή τα 50 ευρώ/MWh.

Δεύτερη φάση – Από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2026

Για την περίοδο από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του 2026, κατά την οποία παρατηρείται αύξηση της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, θα αξιοποιηθούν οι πρόσθετες δυνατότητες του METSAF.

Η στήριξη επεκτείνεται για την περίοδο αυτή και σε επιχειρήσεις που λαμβάνουν ήδη αντιστάθμιση για το κόστος CO₂, ενώ η ένταση της ενίσχυσης θα μπορεί να οδηγεί σε μείωση έως 70%, με κατώτατη τιμή και πάλι τα 50 ευρώ/MWh.

Η επιλέξιμη κατανάλωση για τη δεύτερη περίοδο θα αφορά:

  • έως 50% της κατανάλωσης για τις βιομηχανίες που δεν δικαιούνται αντιστάθμιση CO₂,
  • έως 25% της συνολικής κατανάλωσης για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν αντιστάθμιση, δηλαδή το 50% του 50% της επιλέξιμης κατανάλωσης.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι εταιρείες διύλισης, καθώς οι έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά ενέργειας αντισταθμίζουν μέρος του αυξημένου ενεργειακού τους κόστους.

Οι πληρωμές των ενισχύσεων θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα αφορούν τις επιλέξιμες καταναλώσεις του 2026.

Στηρίζουμε την παραγωγή – Επενδύουμε στην επόμενη ημέρα

Η νέα παρέμβαση έρχεται να προστεθεί στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η αντιστάθμιση του έμμεσου κόστους CO₂, που αυξήθηκε κατά 75 εκατ. ευρώ για 50 επιχειρήσεις, οι χαμηλότερες χρεώσεις για δίκτυα, ΥΚΩ και Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, καθώς και η μείωση κατά 50% της συνεισφοράς 23.000 επιχειρήσεων στις ΥΚΩ. Συνολικά, οι παρεμβάσεις αυτές προσεγγίζουν το μισό δισ. ευρώ.

Η ελληνική βιομηχανία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της παραγωγικής βάσης της χώρας. Δημιουργεί επενδύσεις, εξαγωγές και θέσεις εργασίας και βρίσκεται στον πυρήνα της προσπάθειας για ένα πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό οικονομικό μοντέλο.

Η Κυβέρνηση αξιοποιεί τα περιθώρια που δημιουργεί το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, με δημοσιονομική υπευθυνότητα και στοχευμένη στήριξη εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Ταυτόχρονα, κοιτάζει πέρα από τη σημερινή κρίση, συνδέοντας τη στήριξη με επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, αποθήκευση και ενεργειακή αποδοτικότητα, ώστε η ελληνική βιομηχανία να μειώσει μόνιμα το ενεργειακό της κόστος και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Στόχος είναι να κρατήσουμε ισχυρή την παραγωγική βάση της χώρας και να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο για νέες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας .

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