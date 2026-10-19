Data Centers: Αντιδράσεις της βιομηχανίας για τη νέα ρύθμιση- Τι ζητά η ΕΒΙΚΕΝ

Σφοδρές αντιδράσεις από την ενεργοβόρο βιομηχανία προκαλεί το νέο πλαίσιο σύνδεσης των μεγάλων Data Centers στο ηλεκτρικό σύστημα, με αιχμή την πρόσβαση στον διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο, την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και τον επιμερισμό του κόστους των απαιτούμενων επενδύσεων

Η ΕΒΙΚΕΝ χαρακτηρίζει «χαριστική» τη σχετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προειδοποιώντας ότι η ανάπτυξη των νέων αυτών μεγάλων καταναλωτών δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της εγχώριας μεταποίησης και των υπόλοιπων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Με παρέμβασή της στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου, η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας αμφισβητεί την επάρκεια των προβλεπόμενων όρων σύνδεσης, επισημαίνοντας ότι η υποχρέωση κάλυψης του 60% της ετήσιας κατανάλωσης των Data Centers από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν διασφαλίζει ότι τα νέα φορτία δεν θα επιβαρύνουν το ηλεκτρικό σύστημα. Η ΕΒΙΚΕΝ ζητά η σύνδεση των μεγάλων Κέντρων Δεδομένων να επιτρέπεται μόνο εφόσον το σύνολο των ενεργειακών τους αναγκών καλύπτεται από νέα παραγωγική δυναμικότητα, με πραγματική χρονική αντιστοίχιση παραγωγής και κατανάλωσης. Παράλληλα, απορρίπτει τη δυνατότητα συμμόρφωσης μέσω αμιγώς χρηματοοικονομικών συμβάσεων, όπως τα Virtual PPAs και τα CfDs, υποστηρίζοντας ότι δεν εξασφαλίζουν φυσική παράδοση ενέργειας και επαρκή ιχνηλασιμότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στο ζήτημα του κόστους, απαιτώντας οι επενδυτές των Data Centers να αναλαμβάνουν το σύνολο των δαπανών που προκαλεί η σύνδεση και λειτουργία τους, χωρίς αυτές να μετακυλίονται μέσω των ρυθμιζόμενων χρεώσεων στους υφιστάμενους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, ζητά να αποκλειστεί οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση των Κέντρων Δεδομένων έναντι της βιομηχανίας ως προς την πρόσβαση στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Συγκεκριμένα, η ΕΒΙΚΕΝ θέτει οκτώ προϋποθέσεις για τη σύνδεση των Data Centers με το δίκτυο ή το σύστημα:

1. Πλήρης κάλυψη του φορτίου από νέα παραγωγή και χρονική αντιστοίχιση

Η απαίτηση κάλυψης μόνο του 60% της ετήσιας κατανάλωσης από ΑΠΕ, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο δεν επαρκεί για να διασφαλίσει ότι η λειτουργία των Κέντρων Δεδομένων δεν επιβαρύνει το ηλεκτρικό σύστημα. Η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι η σύνδεση νέων φορτίων τέτοιου μεγέθους πρέπει να προϋποθέτει:

κάλυψη του συνόλου της κατανάλωσης μέσω νέας παραγωγικής δυναμικότητας,

ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης που προστίθενται στο σύστημα λόγω του συγκεκριμένου φορτίου,

τεκμηριωμένη χρονική αντιστοίχιση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και όχι απλά ετήσιας παραγωγής από ΑΠΕ

2. Τα χρηματοοικονομικά CfD/Virtual PPAs δεν εξασφαλίζουν πραγματική αντιστοίχιση παραγωγής και κατανάλωσης

Η δυνατότητα συμμόρφωσης μέσω συμβάσεων με χρηματοοικονομική διευθέτηση (CfD ή Virtual PPA) δημιουργεί σοβαρά ζητήματα διαφάνειας και ελέγχου, αφού:

δεν συνεπάγονται φυσική παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας,

δεν δεσμεύουν συγκεκριμένες μονάδες παραγωγής υπέρ συγκεκριμένου καταναλωτή,

δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του ποια παραγωγή εξυπηρετεί ποιο φορτίο,

δεν εξασφαλίζουν χρονική σύμπτωση παραγωγής και κατανάλωσης.

Η αναφορά της διάταξης σε «πραγματική παραγωγή» και «πραγματική κατανάλωση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα» προϋποθέτει δυνατότητα φυσικής και χρονικής ιχνηλασιμότητας. Η δυνατότητα αυτή δεν εξασφαλίζεται μέσω καθαρά χρηματοοικονομικών συμβάσεων.

Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούνται γενικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ μεγάλων καθετοποιημένων επιχειρήσεων ή ΦΟΣΕ, δεν είναι σαφές:

ποιες ακριβώς μονάδες αντιστοιχίζονται σε κάθε Κέντρο Δεδομένων,

σε ποιο βαθμό η ίδια παραγωγή χρησιμοποιείται για περισσότερες συμβάσεις,

ποια είναι η πραγματική συμμετοχή συγκεκριμένων έργων στην κάλυψη του φορτίου. Η προσέγγιση αυτή δεν διασφαλίζει ουσιαστική σύνδεση μεταξύ νέας ζήτησης και νέας παραγωγής.

3. Υποχρέωση φυσικής παράδοσης και πλήρους ιχνηλασιμότητας

Η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται αποκλειστικά μέσω:

απευθείας σύνδεσης με έργα παραγωγής,

ή συμβάσεων φυσικής παράδοσης (Physical PPAs).

Η παραγωγή πρέπει να δηλώνεται από τον παραγωγό ή τον ΦΟΣΕ σε κάθε περίοδο εκκαθάρισης και να είναι ελέγξιμη από τους Διαχειριστές και τη ΡΑΑΕΥ.

Η αντιστοίχιση πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον ανά περίοδο εκκαθάρισης δεκαπενταλέπτου και να μπορεί να επαληθεύεται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

4. Πλήρης ανάληψη του κόστους σύνδεσης και ενίσχυσης δικτύω

Τα Κέντρα Δεδομένων πρέπει να αναλαμβάνουν πλήρως:

το κόστος σύνδεσης,

το κόστος νέων υποσταθμών,

το κόστος επέκτασης ή ενίσχυσης των δικτύων μεταφοράς και διανομής,

κάθε πρόσθετη επένδυση που καθίσταται αναγκαία λόγω της σύνδεσής τους.

5. Απαγόρευση προνομιακής μεταχείρισης

Δεν πρέπει να παρέχεται οποιαδήποτε προτεραιότητα ή προνομιακή μεταχείριση των Κέντρων Δεδομένων έναντι υφιστάμενων βιομηχανικών καταναλωτών.

Ειδικότερα:

δεν πρέπει να προηγούνται στη διάθεση ηλεκτρικού χώρου,

δεν πρέπει να αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε διαθέσιμη ισχύ,

δεν πρέπει να επωφελούνται από καθεστώτα που δεν είναι διαθέσιμα στην εγχώρια μεταποίηση.

6. Ρήτρα μη επιβάρυνσης των λοιπών καταναλωτών

Πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι: «Η ανάπτυξη, σύνδεση και λειτουργία Κέντρων Δεδομένων δεν επιτρέπεται να επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση των χρεώσεων χρήσης συστήματος, χρήσης δικτύου ή οποιασδήποτε άλλης ρυθμιζόμενης χρέωσης που βαρύνει τους λοιπούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος επάρκειας, ευελιξίας, εφεδρειών και δικτυακών επενδύσεων που προκαλείται από τα εν λόγω φορτία πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τους επενδυτές που το δημιουργούν».

7. Υποχρεωτική μελέτη επιπτώσεων πριν από κάθε σύνδεση

Η χορήγηση όρων σύνδεσης πρέπει να προϋποθέτει ειδική μελέτη επιπτώσεων από τον ΑΔΜΗΕ και, όπου απαιτείται, από τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα αξιολογεί:

τις επιπτώσεις στην επάρκεια ισχύος,

τις απαιτήσεις νέων επενδύσεων δικτύου,

τις επιπτώσεις στην ασφάλεια εφοδιασμού,

τις επιπτώσεις στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας,

τις επιπτώσεις στις χρεώσεις χρήσης συστήματος και δικτύου,

τις επιπτώσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

8. Διασφάλιση επάρκειας ισχύος

Η αξιολόγηση των Κέντρων Δεδομένων δεν πρέπει να περιορίζεται στις MWh αλλά να περιλαμβάνει και τη διαθεσιμότητα ισχύος (MW).

Πρέπει να αποδεικνύεται εκ των προτέρων: