Επαγωγικές, κεραμικές ή αερίου; Ποια εστία μαγειρέματος είναι πιο οικονομική

Ποια εστία μαγειρέματος είναι η πιο αποδοτική ενεργειακά και γιατί η πραγματική οικονομία κρίνεται από τα τοπικά τιμολόγια.

Κάθε χειμώνα, οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ρεύματος στρέφουν την προσοχή μας στις ενεργοβόρες συσκευές της κουζίνας. Οι παλιές εστίες αργούν να ζεσταθούν, οι επαγωγικές αποκτούν όλο και περισσότερους υποστηρικτές, ενώ ορισμένοι επιμένουν ότι το φυσικό αέριο παραμένει η φθηνότερη λύση. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;

Η κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης είναι ξεκάθαρη, αλλά η σύγχυση μεταξύ ενεργειακής απόδοσης και πραγματικού οικονομικού κόστους είναι ο λόγος που πολλοί καταναλωτές προβαίνουν σε λανθασμένες επιλογές.

Η κατάταξη της ενεργειακής απόδοσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος ENERGY STAR και του Εθνικού Εργαστηρίου Lawrence Berkeley των ΗΠΑ, η κατάταξη έχει ως εξής:

Επαγωγικές εστίες : Μεταφέρουν την ενέργεια με απόδοση περίπου 84% έως 85%, καθώς θερμαίνουν απευθείας το σκεύος.

: Μεταφέρουν την ενέργεια με απόδοση περίπου 84% έως 85%, καθώς θερμαίνουν απευθείας το σκεύος. Συμβατικές ηλεκτρικές εστίες (κεραμικές ή με αντιστάσεις) : Κυμαίνονται στο 74% με 80%, αφού πρώτα θερμαίνεται η επιφάνεια και μετά το σκεύος.

: Κυμαίνονται στο 74% με 80%, αφού πρώτα θερμαίνεται η επιφάνεια και μετά το σκεύος. Εστίες φυσικού αερίου: Βρίσκονται μόλις στο 32% με 40%, καθώς μεγάλο μέρος της θερμότητας διαχέεται στον αέρα.

Συνεπώς, οι επαγωγικές εστίες είναι έως και τρεις φορές πιο αποδοτικές από το αέριο και υπερέχουν σαφώς των κεραμικών.

Η οικονομική αποτίμηση στην πράξη

Αν εξετάσουμε την ενέργεια που απαιτείται για να βράσουν 4 λίτρα νερού, η επαγωγική εστία καταναλώνει περίπου 0,45 kWh, ενώ η κεραμική 0,51 kWh. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε ελάχιστα λεπτά του ευρώ ανά χρήση. Ακόμη και με καθημερινό βράσιμο νερού για έναν χρόνο, η διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο, αν και έχει τη χειρότερη ενεργειακή απόδοση, μπορεί σε ορισμένες αγορές να κοστίζει λιγότερο ανά γεύμα, απλώς και μόνο επειδή η μονάδα ενέργειας αερίου είναι φθηνότερη από την αντίστοιχη της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πότε συμφέρει η αλλαγή;

Το μαγείρεμα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 3% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού. Επομένως, η αγορά μιας νέας εστίας σπάνια θα «αποσβέσει» το κόστος της αποκλειστικά από τη μειωμένη κατανάλωση. Η ιδανική στιγμή για μετάβαση σε επαγωγική τεχνολογία είναι όταν η παλιά συσκευή χαλάσει ή στο πλαίσιο μιας συνολικής ανακαίνισης.

Για άμεση μείωση των λογαριασμών, η προσοχή πρέπει να στραφεί στη θέρμανση του χώρου. Στην κουζίνα, το πιο φθηνό και αποτελεσματικό «μυστικό» εξοικονόμησης παραμένει το σκέπασμα της κατσαρόλας με το καπάκι της.

Πηγή: The Coolist