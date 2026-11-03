Public και Enerwave: Στρατηγική συνεργασία με νέα καταστήματα Shop in Shop

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 17:57
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
Οι Έλληνες επιθυμούν μια ενεργειακή μετάβαση που θα μειώνει το κόστος, θα ενισχύει την αυτονομία και θα προσφέρει οφέλη για το κλίμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/11/2026 - 14:24
PPC blue app: Ξεπέρασε τους 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 13:15
Η Infinitum εκσυγχρονίζει την OT υποδομή της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής διαδικασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 12:49
METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 11:25
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 10:13
Ελληνικός Χρυσός: Επενδύσεις 800.000 ευρώ στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 10:10
Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:45
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 09:19
Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:08
Γ. Μανιάτης για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Κομισιόν: Μονόδρομος οι κυρώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:45
Ο Στ. Παπασταύρου, υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/11/2026 - 08:04
Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 08:02
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/11/2026 - 08:00
Ποιες συσκευές «καίνε» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι και πώς θα μειώσετε το κόστος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:28
Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις το τζάκι σου; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το πρόγραμμα του πλυντηρίου που χρησιμοποιούν όλοι – και δεν πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 06:29
Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:46
Χ. Δούκας: Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:44
Next Skills Academy: Νέο πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 15:33
Παγκόσμια διάκριση σε διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο ΑΠΘ για την προστασία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έναντι υπερτάσεων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/11/2026 - 15:29
Αντ. Μιτζάλης: Έργα μεγάλης κλίμακας απαιτούν στενή συνεργασία πολλών φορέων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/11/2026 - 14:58
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – ΔΕΗ: Στρατηγική συνεργασία με επίκεντρο τη νέα οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/11/2026 - 14:25
Δ. Μάντζος: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου οφείλει να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο και τις διαδικασίες του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/11/2026 - 13:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Public και Enerwave: Στρατηγική συνεργασία με νέα καταστήματα Shop in Shop

Public και Enerwave: Στρατηγική συνεργασία με νέα καταστήματα Shop in Shop
Newsroom
Τρίτη, 03/11/2026 - 12:59
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Τα Public και η Enerwave εγκαινιάζουν μια νέα συνεργασία, με τη δημιουργία Enerwave Shop in Shop (SiS) σε επιλεγμένα καταστήματα Public και “Public + home”. Με αφετηρία τέσσερα σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πλάνο περαιτέρω επέκτασης έως το τέλος του 2027, η συνεργασία συνδυάζει το εκτεταμένο δίκτυο και την ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών των Public με την εξειδίκευση της Enerwave στην ενέργεια.

Για τα Public, η συνεργασία διευρύνει το οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών τους, προσθέτοντας λύσεις ενέργειας στις επιλογές που προσφέρουν για το σύγχρονο νοικοκυριό. Για την Enerwave, δημιουργεί ένα επιπλέον κανάλι φυσικής παρουσίας και εξυπηρέτησης, ενισχύοντας την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες της. Για τους επισκέπτες των καταστημάτων, η συνεργασία προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ενέργειας μέσα σε έναν αγαπημένο προορισμό αγορών, διευκολύνοντας την κάλυψη περισσότερων αναγκών του νοικοκυριού σε μία επίσκεψη.

Νέα σημεία εξυπηρέτησης Enerwave στα Public

Στα νέα Enerwave Shop in Shop, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για προγράμματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και να εξυπηρετείται για νέα σύνδεση, αλλαγή παρόχου, αλλαγή προγράμματος, θέματα λογαριασμού και πληρωμές. Τα τέσσερα σημεία βρίσκονται στα: “Public + home” στη Συγγρού, Public Cosmos Mall στη Θεσσαλονίκη, Public The Mall Athens και “Public + home” στα Πατήσια. Λειτουργούν με το ωράριο του εκάστοτε καταστήματος Public, διευκολύνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες της Enerwave. Η ανάπτυξη των Shop in Shop θα συνεχιστεί με νέα σημεία έως το τέλος του 2027, διευρύνοντας σταδιακά τη γεωγραφική κάλυψη της συνεργασίας.

Επιπλέον, οι επισκέπτες που επιλέγουν υπηρεσίες Enerwave μέσα από τα Shop in Shop των Public μπορούν να επωφεληθούν από Δωροεπιταγή Public έως €120, για αγορές αξίας €149 και άνω.

Συγκεκριμένα, λαμβάνουν:

  • Public Δωροεπιταγή αξίας €80 για κάθε νέα σύνδεση ρεύματος.
  • Public Δωροεπιταγή αξίας €120 για συνδυασμό νέας σύνδεσης ρεύματος και αερίου.

Οι δωροκάρτες παραδίδονται στον πελάτη από την Enerwave με την υποβολή της αίτησής του, για άμεση χρήση.

Ο Δημήτρης Δεστές, Chief Commercial Officer των Public, δήλωσε:

«Η στρατηγική συνεργασία με την Enerwave είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Public, καθώς δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του σπιτιού τους σε έναν προορισμό: από τις συσκευές που χρησιμοποιούν καθημερινά μέχρι την ενέργεια που τις τροφοδοτεί. Αυτό είναι το οικοσύστημα που χτίζουμε, με προϊόντα και υπηρεσίες που συνδέονται μεταξύ τους και κάνουν την καθημερινότητα των πελατών μας πιο εύκολη και ολοκληρωμένη. Με τα πρώτα τέσσερα Shop in Shop και το πλάνο επέκτασης που ακολουθεί, δημιουργούμε μια συνεργασία με προοπτική και πρακτικό όφελος για τα νοικοκυριά».

Ο Γιώργος Τζανετάκος, Εμπορικός Διευθυντής της Enerwave, δήλωσε: «Ο σημερινός καταναλωτής δεν θέλει να ψάχνει την ενέργεια· θέλει να τη βρίσκει εκεί όπου ήδη κινείται. Με αυτή τη λογική φέρνουμε την Enerwave μέσα στα καταστήματα Public, σε έναν χώρο που εμπιστεύονται καθημερινά χιλιάδες οικογένειες για τις αγορές τους. Ξεκινάμε από τέσσερα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου οι επισκέπτες βρίσκουν πλήρη εξυπηρέτηση και εξειδικευμένη συμβουλευτική από τους ανθρώπους μας, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε οικογένειας και επαγγελματία. Όσοι μας επιλέγουν απολαμβάνουν αποκλειστικές εκπτώσεις στις αγορές τους, εκείνη τη στιγμή. Η ενέργεια αποκτά έτσι άμεση, χειροπιαστή αξία. Πρόκειται για την αρχή μιας συνεργασίας που σκοπεύουμε να επεκτείνουμε, συνεχίζοντας να χτίζουμε ένα δίκτυο που κάνει την Enerwave πιο προσβάσιμη από ποτέ».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει την εταιρεία λιανικής Flanco στη Ρουμανία
Όμιλος ΔΕΗ: Η Κωτσόβολος εξαγοράζει την εταιρεία λιανικής Flanco στη Ρουμανία 03 Νοεμβρίου 2026
Γιατί πρέπει απόψε κιόλας να ελέγξετε τις πρίζες του σπιτιού σας 04 Νοεμβρίου 2026
Γιατί πρέπει απόψε κιόλας να ελέγξετε τις πρίζες του σπιτιού σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές

Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week

Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Enerwave: Ανταγωνιστικά προϊόντα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση για κάθε επαγγελματία

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Enerwave: Νέα προϊόντα ρεύματος και μια μοναδική χριστουγεννιάτικη προσφορά