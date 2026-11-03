Κύκλος αιτήσεων και τροποποιήσεων ΑΠΕ (Οκτώβριος 2026)

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Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO έκανε τα μπάζα… «παιχνιδάκι» στην ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 17:57
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου υποδέχθηκε στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο (Net Zero) και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 16:11
O Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/11/2026 - 15:30
WEBINAR ΕΛΕΑΒΙΟΜ – EKETA: «Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 15:12
Οι Έλληνες επιθυμούν μια ενεργειακή μετάβαση που θα μειώνει το κόστος, θα ενισχύει την αυτονομία και θα προσφέρει οφέλη για το κλίμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 14:41
TΙTAN: Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων κατά 9% στο εννεάμηνο, με υψηλότερες πωλήσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/11/2026 - 14:24
PPC blue app: Ξεπέρασε τους 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες η εφαρμογή της ΔΕΗ blue στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 13:15
Η Infinitum εκσυγχρονίζει την OT υποδομή της Ελληνικός Χρυσός συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό της μεταλλευτικής διαδικασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 12:49
METLEN: Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2026. Στρατηγική Πρόοδος και Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προοπτικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 11:53
KIEFER στο Athens Investment Forum 2026: Η σύγκλιση ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει την επόμενη ημέρα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/11/2026 - 11:25
Αποτελέσματα της Διαβούλευσης για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2027-2041
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05/11/2026 - 10:13
Ελληνικός Χρυσός: Επενδύσεις 800.000 ευρώ στην εκπαίδευση και τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/11/2026 - 10:10
Ελλάδα στον ΟΗΕ: «Παράνομο, άκυρο και ανίσχυρο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:45
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/11/2026 - 09:19
Πέτη Πέρκα: Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία – Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 09:08
Γ. Μανιάτης για την Έκθεση προόδου της Τουρκίας από την Κομισιόν: Μονόδρομος οι κυρώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:45
Ο Στ. Παπασταύρου, υποδέχεται σήμερα στην Αθήνα τον Ευρωπαίο Επίτροπο Wopke Hoekstra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Στο «βάθρο των πρωταθλητών της ακρίβειας» στην ΕΕ - Επιτέλους να δούμε τις αιτίες
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05/11/2026 - 08:04
Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ στις ανατιμήσεις φυσικού αερίου, τρίτη θέση στο ρεύμα τον Οκτώβριο
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05/11/2026 - 08:02
LNG: Αλλαγές στις δημοπρασίες της Ρεβυθούσας ζητούν ΔΕΠΑ και ΔΕΗ- Οι ενστάσεις για το κόστος
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05/11/2026 - 06:29
Το πρόγραμμα του πλυντηρίου που χρησιμοποιούν όλοι – και δεν πρέπει
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05/11/2026 - 06:29
Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
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04/11/2026 - 15:46
Χ. Δούκας: Οι δήμοι και οι βιοτεχνίες είναι σύμμαχοι. Η μικρή επιχειρηματικότητα, στηρίζει την απασχόληση και κρατά ζωντανές τις γειτονιές
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Τρίτη, 03/11/2026 - 13:36
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Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Οκτωβρίου 2026 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

1. Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων [Excel]

2. Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών παραγωγής/ Βεβαιώσεων Παραγωγού [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού. Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από έγγραφα και στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

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