Δήμος Αθηναίων: Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στη Γκράβα, σύμφωνα με το πόρισμα

Ο έλεγχος αυτός έγινε από την εταιρεία παρουσίας στελεχών του δήμου, λόγω των αναφορών για οσμή αερίου, το πόρισμα παραδόθηκε στον δήμο και όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή «δεν διαπιστώθηκε διαρροή και η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη». Στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο ΤΕΕ για έλεγχο και προσθέτει πως μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα που πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Δήμος Αθηναίων, από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, προχώρησε, όπως όφειλε, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε και ο δευτερογενής έλεγχος από την πλευρά μας. Σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή. Θα προχωρήσουμε στις ενέργειες που ζητούνται. Ωστόσο, η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη και απαιτούνται συγκεκριμένες απαντήσεις. Καλούμε ξανά το υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να διενεργήσει τους ελέγχους και το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Η ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα που πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση».