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ΕΛΕΤΑΕΝ: Τα αιολικά πάρκα και άλλες ΑΠΕ επιστρέφουν σχεδόν 39 εκατ. ευρώ σε Δήμους και καταναλωτές για το 2025
Newsroom
Δευτέρα, 19/10/2026 - 08:56
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Οι δήμοι και οι οικιακοί καταναλωτές των περιοχών όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα και άλλες ΑΠΕ θα λάβουν σχεδόν 39 εκατ. ευρώ από το ειδικό τέλος ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του 2025. Τα αιολικά πάρκα συνεισφέρουν το 75% του συνολικού ποσού, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο τους στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Τι είναι το ειδικό τέλος ΑΠΕ και πού κατευθύνεται

Τα ποσά του ειδικού τέλους παρακρατούνται, με βάση τον νόμο, αυτόματα από τις πληρωμές προς τα αιολικά πάρκα και αντιστοιχούν στο 3% του τζίρου των έργων. Το ειδικό τέλος κατευθύνεται στην ενίσχυση των τοπικών Δήμων και στη μείωση των λογαριασμών ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. Αντίστοιχες παρακρατήσεις γίνονται από τα μικρά υδροηλεκτρικά, τους σταθμούς βιοενέργειας, μερικά φωτοβολταϊκά και υβριδικά έργα.

Πάρα πολλοί από τους κατοίκους που ωφελούνται ζουν σε μικρές ορεινές ή νησιωτικές κοινότητες. Η διατήρηση του πληθυσμού στους τόπους καταγωγής και μόνιμης κατοικίας αποτελεί στρατηγική εθνικής σημασίας. Η αιολική ενέργεια συμβάλλει σε αυτή, όχι μόνο μέσω του ειδικού τέλους που αποδίδεται στις κοινότητες αλλά και μέσω έργων υποδομής και άλλων αναπτυξιακών ωφελειών που προσφέρει.

Τα ποσά του ειδικού τέλους ΑΠΕ για την παραγωγή του 2025

Τα ποσά ανά κοινότητα για την παραγωγή ΑΠΕ του 2025 δημοσιοποιήθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το συνολικό ποσό για την παραγωγή του έτους 2025 ανέρχεται σε 38,9 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό:

  • 15,6 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση των λογαριασμών των οικιακών καταναλωτών.
  • 23,4 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιούνται για οικονομική ενίσχυση των τοπικών Δήμων.

Το 75% αυτών των ποσών, ήτοι πάνω από 29 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.

Η διανομή των 15,6 εκατ. ευρώ στους καταναλωτές θα ξεκινήσει με την οριστικοποίηση του καταλόγου που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΝ. Από αυτά, περί τα 12 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα αιολικά πάρκα.

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Παράδειγμα λογαριασμού ρεύματος: η έκπτωση από το ειδικό τέλος εμφανίζεται ως χωριστή γραμμή πίστωσης. Πατήστε για μεγέθυνση.

Η προέλευση του ειδικού τέλους ανά τεχνολογία ΑΠΕ για το 2025

Τεχνολογία

Ποσό

Αιολικά πάρκα

29.344.603 €

Βιομάζα

4.447.352 €

Φωτοβολταϊκά

3.639.633 €

Μικρά υδροηλεκτρικά

1.504.221 €

Υβριδικά

24.284 €

Σύνολο

38.960.093 €

Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ και καταναλωτών: προέλευση ανά τεχνολογία ΑΠΕ για την παραγωγή του 2025.

Οι Δήμοι με τα υψηλότερα ποσά

Τα υψηλότερα συνολικά ποσά για τους ΟΤΑ και τους κατοίκους, από τα αιολικά πάρκα και τις λοιπές ΑΠΕ, αφορούν τους ακόλουθους Δήμους:

Δήμος

Ποσό

Καρύστου Ευβοίας

7 εκατ. €

Θηβαίων Βοιωτίας

2,8 εκατ. €

Κοζάνης

1,6 εκατ. €

Τανάγρας Βοιωτίας

1,5 εκατ. €

Αρριανών Ροδόπης

1,4 εκατ. €

Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας

1,1 εκατ. €

Αλεξανδρούπολης Έβρου

1 εκατ. €

Εορδαίας Κοζάνης

1 εκατ. €

Ύδρας

840 χιλ. €

Δελφών Φωκίδας

800 χιλ. €

Ποσά προς ΟΤΑ και καταναλωτές από αιολικά πάρκα και λοιπές ΑΠΕ, για την παραγωγή του έτους 2025.

Οι κοινότητες με τα υψηλότερα ποσά προς τους καταναλωτές

Σε αρκετές μικρές κοινότητες της ελληνικής επαρχίας, σημαντικά ποσά κατευθύνονται απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές. Οι κοινότητες των οποίων οι καταναλωτές θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά από τα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν είναι:

Κοινότητα

Ποσό προς τους καταναλωτές

Κομίτου Ευβοίας

840 χιλ. €

Ύδρας

336 χιλ. €

Στουππαίων Ευβοίας

296 χιλ. €

Αισύμης Έβρου

288 χιλ. €

Πλατανιστού Ευβοίας

276 χιλ. €

Θίσβης Βοιωτίας

263 χιλ. €

Αμυγδαλέας Ευβοίας

245 χιλ. €

Οργάνης Ροδόπης

234 χιλ. €

Νέων Στύρων Ευβοίας

229 χιλ. €

Κέχρου Ροδόπης

201 χιλ. €

Δεσφίνας Φωκίδας

189 χιλ. €

Ποσά αποκλειστικά προς τους οικιακούς καταναλωτές, αποκλειστικά από αιολικά πάρκα, για την παραγωγή του 2025.

Η γεωγραφική κατανομή του ειδικού τέλους ανά περιφέρεια

Σε επίπεδο Περιφερειών, το υψηλότερο ποσό στην ηπειρωτική χώρα κατευθύνεται στη Στερεά Ελλάδα, με 15,4 εκατ. ευρώ στους Δήμους και τους καταναλωτές των κοινοτήτων της. Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Στις νησιωτικές Περιφέρειες, το υψηλότερο ποσό κατευθύνεται στην Κρήτη, με 1,8 εκατ. ευρώ, χάρη κυρίως στα αιολικά πάρκα της ανατολικής Κρήτης.

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Οι κοινότητες όλης της χώρας που λαμβάνουν ειδικό τέλος χάρη στα αιολικά πάρκα που φιλοξενούν

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Νότια Εύβοια

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Οι κοινότητες Ροδόπης-Έβρου και Βοιωτίας που λαμβάνουν ειδικό τέλος.

Η αξία του ειδικού τέλους για Δήμους και καταναλωτές

Όλα τα ανωτέρω ποσά αφορούν την καταβολή στους δικαιούχους Δήμους και καταναλωτές για την παραγωγή του έτους 2025. Οι καταβολές θα συνεχίζονται με τη μορφή πιστώσεων στους Δήμους και μειώσεων στους λογαριασμούς κατανάλωσης για όλη τη διάρκεια λειτουργίας των αιολικών πάρκων.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εκφράζει την ικανοποίησή της που οι αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα η Πολιτεία συνεχίζουν να υλοποιούν στην πράξη ένα σημαντικό μέτρο ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών. Δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση των συναδέλφων του ΥΠΕΝ, για να υποστηρίξει με κάθε τρόπο τις προσπάθειες επιτάχυνσης των διαδικασιών.

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